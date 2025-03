Aún no está confirmado si Floreano cambiará la cunca de viño por el té de las cinco, pero lo que sí lo está es que el personaje creado por Gogue viajará, junto a Monchiña y el resto de personajes de la tira cómica que el dibujante grovense firma en FARO, al Reino Unido, donde protagonizará una exposición en la Universidad de Kingston, en Londres. José Ángel Rodríguez López, Gogue, también lo hará, para hablar sobre su proceso creativo y sobre quién es Floreano, en una charla que impartirá el 31 de marzo, día de la inauguración de la muestra, que permanecerá abierta hasta el 5 de abril.

Floreano tomará el té en Kingston

Titulada «A conversation with Gogue and his cartoon characters» (Una conversación con Gogue y sus personajes animados), se trata de una actividad abierta al público que organiza el Programa de Idiomas de Kingston (KLS por sus siglas en inglés) que coordina la ourensana Rosa María Rodríguez Garrido, profesora de Español en esta universidad. Con ella, el KLS pretende acercar no solo el trabajo gráfico de Gogue, sino también la cultura de Galicia. Además de la charla en esta universidad, el artista impartirá un taller para alumnos de diseño del Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Kingston.

«Hablar de Floreano es hablar también de O Grove, de Vigo y de Galicia, de su lengua y de su cultura», comenta Rodríguez Garrido.

La profesora de la Universidad de Kingston contactó con Gogue a raíz del doctorado que está realizando sobre el desastre del Prestige y los artistas gráficos. «Gogue tiene tiras de Floreano muy internacionales, en las que aparece con personajes como Trump y ese choque de culturas también es muy interesante», destaca.

El propio dibujante reconoce que aún le sorprende la acogida que tiene Floreano fuera de las fronteras gallegas, ya que el entrañable paisano ya estuvo hace unos años en la Universidad de Minnesota. «Es un personaje que llama mucho la atención fuera», afirma.

Además de una selección de tiras de Floreano, se proyectará el cortometraje «Paseo por Vigo con Floreano y Monchiña», dirigido por Jorge J. Costas, y se exhibirán caricaturas que el ilustrador grovense realiza para periódicos de Estados Unidos como Hoy en Delaware, The Washington Post, MovieMaker Magazine y Fantasy Sports, donde capta el pulso de la política estadounidense. «He seleccionado tiras y caricaturas que tiene que ver con el mundo anglosajón para que sean más reconocibles», explica.