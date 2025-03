Rodríguez: «La extravagancia de Mallo es común en los artistas de su época»

«He perdido casi por completo la noción del tiempo. ¿Es enero y una vez más empezamos el año o vamos camino de acabar el viejo? No siquiera sé qué día es hoy ¿Jueves o lunes? ¿23 o 31?». Así arranca «Notre Dame de la Alegría» (Siruela), biografía novelada en la que Ana Rodríguez Fischer da vida y voz a pintora e ilustradora surrealista Maruja Mallo (Vivero, Lugo, 1902-Madrid, 1995), miembro de la Generación del 27, cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento. La autora explicó en el Club FARO que decidió salirse del narrador, propio de las biografías y emplear la primera persona porque no le interesaba narrar la biografía de la artista en su totalidad. «Haciendo un soliloquio, no tenía por qué someterme a esa aspiración de cubrir su biografía en su totalidad. Todos recordamos los hechos que nos han emocionado o, simplemente, los que recordamos», explicó en su intervención en el MARCO de Vigo, donde estuvo acompañada por Estro Montaña, catedrático de Lengua y Literatura Española.

En «Notre Dame de la Alegría», Rodríguez Fischer (Vegadeo, 1957) revisa y amplía su primera aproximación a la vida de Maruja Mallo que hizo en «Objetos extraviados», publicada en 1995 y con el que ganó el Premio Femenino Lumen. En esta revisión, ahonda en su relación con personajes como Rafael Alberti y Dalí, con quienes Mallo coincidió en la Residencia de Estudiantes, cuna del Siglo de Plata español. «Rafael Alberti negó absolutamente a Maruja Mallo», afirmó la catedrática, en referencia al vació que el escritor hizo a la artista gallega, con quien mantuvo una relación sentimental.

Respecto a las excentricidades que mostraba la artista plástica, Rodríguez Fischer aseguró que no suponen una excepción en el ambiente artístico de los años veinte. «Esta extravagancia, este vértigo de improvisación que mostraba Maruja Mallo era algo común en la generación de artistas de su época. Buscaban impactar, provocar a una sociedad tan cerrada y tan clasista; por eso eran tan irreverentes», afirmó.

En cuanto si su figura y su aportación al arte de vanguardia están debidamente reconocidas, reconoció que no, aunque también matizó que el reconocimiento es hoy mayor que hace treinta años. «La gran decepción y la gran responsabilidad es que dentro de ese bullicio cultural y de esa reivindicación de los exiliados que hubo en los ochenta, Mallo quedó muy vendida, muy desatendida», lamentó.

En su opinión, no tuvo la misma suerte que otros contemporáneos suyos por una cuestión de afiliación. «Mallo no pertenecía a la nomenclatura comunista, al igual que tampoco se llevaba muy bien con el aristocracismo de Victoria Ocampo», explicó.

Rodríguez Fischer expresó su deseo de que este año, la figura de la artista lucense se ponga en valor y en este sentido destacó la retrospectiva coproducida por la Fundación Botín y el Centro Reina Sofía y que reunirá en este espacio más de un centenar de pinturas y dibujos, además de textos y fotografías de la artista, a partid de octubre.

También se refirió a la relación de Mallo con Galicia y con Bueu, donde estuvo con las Misiones Pedagógicas, y su reflejo en su arte. «Las nieblas, lo atávico, lo mágico de Galicia están muy presentes en sus pinturas. Y el mar era un elemento muy poderoso en su obra: las conchas, las caracolas, las algas...», comentó.

La residencia de estudiantes que forjó una artista

«Notre Dame de la Alegría» es un soliloquio en el que Maruja Mallo (bautizada como Ana María Gómez González) recuerda su vida. No lo hace de forma ordenada, sino que viaja adelante y atrás en el tiempo, desde su Viveiro natal hasta el geriátrico donde pasó los últimos años de su vida, deteniéndose en episodios concretos como las verbenas que visitaba con su madre y que protagonizarían sus primeras pinturas, pero, sobre todo, en su paso por la Residencia de Estudiantes.

Nacida en Viveiro la noche de Reyes de 1902, Maruja Mallo, cuarta hija de los catorce que tuvo el matrimonio formado por el madrileño Justo Gómez Mallo (funcionario del Cuerpo de Aduanas) y la viguesa María del Pilar González Lorenzo, llega en 1922 a Madrid. Tenía 20 años. Aunque su amor por el arte venía de lejos, fue su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, sobre todo, la Residencia de Estudiantes las que propiciarán su transformación en Maruja Mallo.

Mujer transgresora, participó de forma activa en la vida cultural con artistas como Federico García Lorca, Luis Buñuel, Rafael Alberti, Dalí, Concha Méndez, Margarita Manso y María Zambrano, una eclosión de cultural que surgió en los años veinte y a la que daría fin el golpe de estado del 36 y la guerra civil. Su primera exposición tuvo lugar en 1928 en los salones de la «Revista de Occidente», con gran éxito de crítica. En el exilio, sin embargo, tuvo «exposiciones de poco peso», según Ana Rodríguez Fischer, que explicó que fue Rosa Chacel, escritora sobre quien hizo su tesis, la primera persona que le puso en la pista de Maruja Mallo, a quien unía una gran amistad desde que ambas coincidieran en el exilio en Argentina.