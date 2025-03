Lúa Mosquetera: «A precariedade fainos perder variedade cultural»

A coruñesa Lúa Mosquetera é un dos valores poéticos actuais galegos cunha base sólida de fans. A meirande parte dos seus libros –todos autoeditados agás «Espíderman», que saíu con Galaxia– están esgotados. Campiona do Poetry Slam de Compostela e premio ARitmar de Mellor Poesía da Galicia, logra tamén unha xira exitosa coa súa palabra declamada.

Esta tarde, a partir das 20.30 declama no Teatro Salesianos de Vigo acompañada na guitarra e no piano por Pablo Seijas. As entradas, na web de Ataquilla.com desde os 12,60 euros. Lúa afronta esta nova fase da xira cun engado especial: está embarazada.

—Pensa en reeditar os poemarios esgotados?

Son autoeditados e para conseguir unha nova edición –nalgúns será a terceira– preciso facer un investimento significativo.

—Vostede ten unha boa canteira de seguidoras e seguidores, por que aposta pola autoedición?

Por elección total. A principal causa é a económica. Teño outros libros publicados con editoriais. Por exemplo, unha novela con La Moderna e un poemario con Galaxia. Economicamente é impensable para min traballar cunha editorial polas condicións económicas para o escritor. Imaxina: gaña máis cartos a libraría vendendo o meu libro que eu. A única maneira que teño de gañarlle unha marxe decente a un libro é autoeditándoo. A segunda cuestión é que quero ter o control da edición. Hai unha diferenza estética e de calidade física nos libros bastante notable entre o que me publican e o que publico eu. Todas as miñas autoedicións van coidadísimas.

—É unha mágoa. Contábao Yolanda Castaño no seu último ensaio. Sinalaba que hai xente escritora en Galicia que chega un momento no que se cansa da situación de precariedade e que decide deixar de escribir.

Si, a precariedade económica fainos perder moitísima calidade e variedade cultural. Hai xente que desiste porque non paga a pena. Eu podo seguir porque diversifico, porque teño outras fontes de ingreso debido a outros traballos, se non sería imposible vivir de escritora, a pesar de que teño moitas seguidoras moi fieis que sempre que saco algo o compran, a pesar de que aos meus recitais vai moita xente. Para Vigo, teño vendidas máis de 150 entradas, o que está moi ben para un recital de poesía. No anterior na Coruña, vendimos as 300 entradas dous meses antes. Aínda así, a pesar deste éxito tremendo, é inviable vivir disto. É unha pena que non haxa outro sistema editorial; entendo que as editoriais teñen que gañar cartos.

—Como nai, está creando moito?

Nos tres primeiros meses concentreime en sobrevivir; foron horribles polas náuseas. Tampouco romantizo o embarazo. O obxectivo é marabilloso; é un neno moi buscado pero o proceso é moi duro. Como autónoma, teño que traballar moitísimo (recitais, clases e encargos de bordado) agora porque despois teño que parar para coidar o neno. Non teño tempo para crear. A baixa de maternidade para unha autónoma é moi dura. As condicións son terroríficas. Hai que ser valente para ter un neno. A máquina capitalista está en contra de que procreemos, sobre todo se somos autónomas.