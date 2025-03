El colectivo TDAH alza la voz ante su «desatención»

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) ha mostrado públicamente su enfado con el Ministerio de Sanidad, al que ha solicitado una reunión urgente para poder tratar varias necesidades del colectivo. Entre ellas, están la solicitud de un protocolo único nacional para la atención del TDAH, la consideración de los tratamientos farmacológicos del TDAH como «tratamientos de punto negro», así como el abordaje del desabastecimiento de medicación para el TDAH.

«Desde la federación queremos mostrar nuestro enfado y decepción con la respuesta recibida por escrito de un Ministerio que debería preocuparse por la salud mental de las personas con TDAH con acciones que vayan más allá de estrategias, guías y documentos que no se llevan a la práctica», apuntan tras recibir una respuesta por escrito a las peticiones que habían presentado ante Sanidad a principios de año.

«No estamos incluidos en el Plan de Salud Mental y no hay un protocolo único nacional de atención al TDAH, cada comunidad sale y entra por donde quiere», destaca Pilar Castiñeira Chamorro, presidenta de ANHIDA Coruña y vicepresidenta y responsable del área educativa de FEGADAH.

«Creemos que somos un colectivo muy importante como para que no sean capaces de recibirnos. Estamos hablando de unos 14.000 alumnos con TDAH solamente en Galicia», expone Pilar Castiñeira, que también se ha reunido recientemente con la Consellería de Educación de la Xunta para exponer sus reivindicaciones.

Desabastecimiento

En cuanto al desabastecimiento de la medicación, «desde la Agencia Española del Medicamento sí nos recibieron y tuvimos una reunión ‘online’ y la realidad es que el Concerta va a ir desapareciendo; en su lugar es el laboratorio Atenza el que se va a encargar de fabricar una medicación bioequivalente, también de liberación prolongada», explica. «La población tiene que asumir que se va acabando el Concerta, el problema es que los excipientes son totalmente diferentes, con lo que tendrás que tomar distintas dosis para el mismo efecto», añade.

Asamblea nacional

En cuanto a la reunión en la Xunta, Pilar Castiñeira expuso algunos de los temas a tratar en la Asamblea Nacional de la FEAADAH, que se va a celebrar en Vigo el 29 de marzo. «Queremos tratar el tema del apoyo de la escolarización no obligatoria en Galicia, porque en la escolarización obligatoria sí que hay unas adaptaciones metodológicas que se está intentando que se cumplan en los centros educativos, pero en la escolarización no obligatoria no hay orientador para estos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo», reclama. «Claramente, no hay profesionales suficientes para atender a la diversidad en los centros educativos», subraya: «Necesitamos profesionales específicos, no nos sirve que profesores con horas libres estén atendiendo a alumnos con necesidades».

Becas de apoyo educativas

Pilar Castiñeira aprovechó la reunión para exponer también los problemas que arrastran desde el 2015 para acceder a las becas de apoyo educativas del Ministerio de Educación: «Solicitamos, al igual que se está haciendo en otras comunidades, que se pongan en marcha medidas internas para entregar ayudas a personas con TDAH sin necesidad de solicitar la discapacidad». «Hay muchos niños gallegos en el limbo, sin atención a la diversidad, porque no hay medidas de apoyo», insiste Pilar Castiñeira, que aprovechó también la reunión para poner sobre la mesa «el tema del convenio con los colegios concertados».

