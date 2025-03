«Galicia foi e está a ser moi inxusta con Xelmírez»

No 1068, ano do nacemento de Diego Xelmírez, Compostela era un burgo modesto cunha pequena igrexa. El fixo dela un arcebispado, e creou a catedral máis fastosa do mundo. El coroou reis, entronizou papas e creou o Camiño de Santiago e, en base a el, forxou Europa. O escritor e docente Rodrigo Costoya narra a historia deste personaxe e a de Compostela na súa quinta novela, «O século do milagre» (Pàimes), publicada en galego e castelán simultaneamente, que presentará no Centro Social do Mar de Bueu hoxe (19.00 horas) e na Casa do Ferrerós de Poio o 11 de abril (19.00 h.).

—A trama transcorre ao longo dun século, diría que é a súa novela máis ambiciosa?

Probablemente si. Foi un traballo de documentación moi extenso e moi intenso. Xelmírez, probablemente, sexa a figura máis importante de toda a historia de Galicia.

—Goza Xelmírez do recoñecemento que merece ou é un personaxe un tanto esquecido?

Non só esquecido, senón que seguramente sexa un personaxe mal considerado. Mais alá de que calquera persoa nesa época que tentase conseguir algo notable tiña que deixar cadáveres polo camiño, os seus logros son absolutamente inverosímiles. Xelmírez era fillo dun soldado, un home de orixe humilde que sendo adolescente xa está na corte do rei; que con apenas 20 anos xa consegue a dignidade de bispo de Compostela, que coroa a reis, que entroniza a papas e que consegue colocar a Santiago, un lugar que cando el chega é absolutamente insignificante, á altura de Roma e Xerusalén cando el falece. Isto é algo incrible. Galicia foi e está a ser moi inxusta con el e espero que, a raíz desta novela, esta situación cambie.

—A novela reflicte tamén a loita entre os reinos cristiáns e os de Taifas na península.

A moita xente sóalle Xelmírez, pero non sabe situalo exactamente. Estamos na época do rei Alfonso VI, que é o que conquista Toledo e é a quen o Cid fai xurar en Santa Gadea, segundo a lenda, que non tivo nada que ver coa morte do seu irmán Sancho II. É unha época absolutamente clave na historia de Europa e da península Ibérica. É un momento tamén no que hai ataques e contraataques, no que veñen do deserto os almorávides; é a época da primeira cruzada e a raíz desta, da consolidación das ordes militares e do Camiño de Santiago.

—Poderíase concibir Galicia e Europa sen Xelmírez?

Evidentemente, non. Galicia non sería o que é porque o súa gran sinal de identidade no mundo é Santiago e o Camiño; e isto é unha creación de Xelmírez, que tiña un plan sen fisuras para facelo triunfar. Á vista está que 900 anos despois, segue habendo centos de miles de peregrinos facéndoo, algo único no mundo porque non existen máis roteiros de peregrinación que a xente siga facendo a pé. E xa dixo Goethe que Europa se fixo peregrinando a Compostela.

—Da raíña Urraca I, que antes de suceder a seu pai foi condesa de Galicia, que destacaría?

Urraca é un dos grandes nomes de toda a historia da Hispania e un dos primeiros referentes do feminismo. É a primeira muller en Europa en exercer un reinado de pleno dereito. Ata entón só houbera raíñas consortes. Ela mesma foi posta en dúas ocasións en mans dun home para que tutelase o que a ela lle correspondía, primeiro Reimundo de Borgoña e despois Alfonso o Batallador. A pesar disto, ela, que pasou á historia co alcume da Temeraria, conseguiu impoñerse e impoñer o seu criterio mesmo sobre o seu propio fillo, o futuro Alfonso VII. A historia foi tamén moi inxusta con ela.

—A novela é moi visual, con capítulos moi curtos e apenas sen descricións. Está pensada para ser levada ao cinema?

Vivimos nesta época. Novelas que se publicaban fai 40, 50 ou 100 anos hoxe en día serían moi difíciles de publicar e de vender. Pero encantaríame que unha produtora interesásese. Sería un descubrimento fascinante que nos aclararía moitísimo acerca da nosa historia.

Suscríbete para seguir leyendo