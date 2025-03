Una campaña desde Nigrán moviliza a familias españolas por el autismo

«Es el momento de hablar en serio. Las familias y asociaciones seguiremos luchando pero hay que dar un paso más. Basta ya de noes. Hay gente con hijos de 21 años con TEA (trastorno del espectro autista) en grado 2 o 3, el severo, y están en casa esperando porque no hay plaza en el centro de día o la residencia. La gente debe decirlo en alto», animaba ayer Luján Borrás, madre con niño con TEA en Nigrán. En estos días acaba de lanzar una nueva campaña para concienciar. Con ella busca que familias y cuidadores afectados graben vídeos en redes señalando cuáles son las deficiencias en su zona en el cuidado y atención de las personas con autismo.

La iniciativa está siendo un éxito. Le han llegado mensajes de todas las comunidades autónomas. En algunos, ya se pueden oír las quejas; en otros se comprometen a realizar los vídeos lo antes posible.

«Necesitamos que lo escuchen sus ayuntamientos, los gobiernos autonómicos, el presidente del Gobierno. No queremos leyes, ya las tenemos, pero no se cumplen», denuncia. Su objetivo es poner encima de la mesa las peticiones de mejora para que las distintas administraciones las acepten y tomen medidas.

Más de 8.000 firmas logradas

Además, prosiguen con la campaña de recogida de firmas que iniciaron el pasado año. Ya llevan más de 8.270 logradas y siguen sumando con el fin de reunir el máximo apoyo posible para que sus demandas queden refrendadas ante los poderes públicos.

«Necesitamos –continúa Borrás– que la gente diga desde cada rincón de España lo que necesita y por lo que está luchando. Si tu hijo no puede ir a la piscina porque no hay un auxiliar con él; dilo; si lo invitan a irse del colegio por no contar con profesora de apoyo, dilo; si no puede ir a un campamento urbano, dilo. Este es un grito más como el del año pasado pero más fuerte».

Para Borrás, la sociedad debe cambiar su mentalidad y entender que hay adultos con autismo que pueden desempeñar cargos y trabajos. «Como dice un padre, ‘no son macetas’. Pueden recibir formación profesional pero hay que aumentar los servicios de atención, la financiación, los recursos, el personal. Las familias no podemos más. Estamos quemadas. La Consellería de Educación no quiere reducir el ratio en nuestras aulas. Le pedimos aumentar la financiación de los centros de educación especial y subieron un 3,5%. Con eso no hacemos nada con lo que ha subido todo», critica.

Quienes deseen participar pueden sumarse subiendo recursos a @disialautismoahora en su cuenta de Instagram y BlueSky.