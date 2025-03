Una batuta prodigiosa para la Orquestra 430

Su batuta ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, la Sinfónica de Navarra, la Filarmónica de la Ciudad de México o la Sinfónica Nacional de El Salvador. Hoy, José Luis López-Antón estará al frente de la Orquestra 430 de Vigo –en el Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior a partir de las ocho de la tarde y mañana en Lugo, en el Círculo de las Artes– tras ensayar desde el miércoles en el Verbum de Samil.

Al término del ensayo de ayer, el maestro segoviano recordaba los caprichos de la música y la vida. «Brahms tardó 15 años en componer su sinfonía nº 1; tenía la sombra de Beethoven detrás y lo sentía como un titán al que no podía hacer frente. Fue una sinfonía tormentosa, nada que ver con la segunda que compuso en tres meses, en un verano. Esta está llena de vitalidad y en ella el violín canta con un virtuosismo arrollador», explica para afinar los oídos del público que disfrutará de esta segunda obra con la Orquestra 430.

En el Verbum en Vigo, José Luis López dirige la Orquestra 430. / Alba Villar

«Esta pieza iba a dirigirla con una orquesta mexicana pero el covid de 2020 se llevó este proyecto. Tenía muchas ganas de poder interpretarla y creo que encaja bien dentro de la programación de la orquesta porque hacía tiempo que no interpretaban una sinfonía de Brahms. Con sus tintes pastorales y su alegría, es un gran modelo musical de estructura romántica, como una colección de valses», resalta el director segoviano.

No me veo en una fase melancólica de mi vida» José Luis López Antón — director de orquesta

Aunque el repertorio será en principio alegre, habrá algún pasaje melancólico. ¿La tendencia psicológica actual de José Luis López converge más hacia ese lado o hacia el de la alegría? «En el caso de la sinfonía nº 2 de Brahms no hay una identificación total mía con el estado de ánimo que refleja la partitura sobre todo en el primer movimiento con la entrada del timbal y los trombones, como si marcase el destino ineludible. En este momento, personalmente, no me veo en una fase melancólica de mi vida», argumenta.

José Luis López es el director invitado para dirigir la Orquestra 430. / Alba Villar

Otra obra del repertorio de esta tarde en Vigo será el concierto para violín de Mendelssohn , considerado uno de los más importantes de todos los tiempos. «Sí, es uno de los más reconocidos. Justo esta semana la grandísima solista María Dueñas lo interpreta con la Orquesta de Radiotelevisión Española en el Teatro Monumental. Fue una coincidencia, no se debe a una competición que lo vaya a interpretar la 430 que contará como violinista solista con Sonoko M. Walde», destaca López-Antón.

La importancia del director en el liderazgo

Respecto a la necesidad de guardar un equilibrio entre el mensaje de la partitura y el ser interno del director, señala que «la figura del director es compleja desde el punto psicológico del término. Es una forma de liderazgo en la que tienes que transmitir lo que crees que el compositor quiso transmitir con lo que plasmó en el papel. Tiene que ser el alma que aglutine los sentimientos y la forma de sentir la música de las 60 personas que interpretan. Eso no puede disociarse de la propia vivencia personal por suerte. De lo contrario, la inteligencia artificial nos ganaría la partida y todas las versiones de los directores de orquesta serían iguales. Yo he dirigido la misma obra con diferentes orquestas y momentos de mi vida y la interpretación ha cambiado. Cada una entiende la articulación, el fraseo o el balance de una manera distinta».

Vigo, Samil, Verbum. José Luis López, director invitado de la Orquesta 430. / Alba Villar

"La 430 es una orquesta con un gran nivel de compromiso"

Señala que ser director invitado en una orqueta es "como tener una primera cita. Siempre se habla de los primeros cinco o diez minutos de un director de orquesta cuando los músicos saben si esa semana va a ser de trabajo y de buen entendimiento. En el caso de 430 tengo que decir que es una orquesta con un gran nivel de compromiso a nivel artístico. Están con una actitud formidable en los ensayos, siempre atentos y yo no me puedo sentir más a gusto trabajando con ellos, exprimiendo cada pentagrama para llegar al fondo de la cuestión".

La latitud de la orquesta marca el sonido

Ante la pregunta de si las diferentes coordenadas de las agrupaciones se acaban plasmando en las melodías resultantes en los conciertos, el director segoviano señala que "es cierto que cada orquesta es fiel reflejo de la sociedad en la que vive. Ahora hay tendencia a la globalización. Se habla de que hay una normalización del sonido de las orquestas cuando quizá antaño en los años 40 o 50 del siglo pasado cada una tenía un sello distintivo por la tradición, por un peso específico a la hora de abordar el repertorio. La orquesta es una maquinaria muy compleja. Es como un coche. El Ford tiene unas cualidades y el Ferrari tiene otras. Con las orquestas también ocurre. Así como en México se encuentra una manera de articular de una manera diferente a una orquesta alemana o vienesa. Las latitudes condicionan bastante a la hora del resultado sonoro de las orquestas".