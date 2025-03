Aberto o prazo para presentar obras ao Premio Internacional de Poesía Carlos Oroza

Tralo éxito da primeira edición en 2023, a Asociación Évame Oroza convoca o II Premio Internacional de Poesía Carlos Oroza, nas modalidades de galego e castelán. O prazo para a presentación das obras (de tema libre e cunha extensión mínima de 500 versos) abriu onte e remata o 18 de maio. A resolución do xurado darase a coñecer a principios de outubro e o gañador de cada modalidade recibirá un premio de 6.000 euros e unha figura de Carlos Oroza, realizada en bronce por Cuqui Piñeiro.

Dentro dos Premios Carlos Oroza cabe destacar tamén a importancia do recoñecemento á Mellor Iniciativa Musical de Divulgación da Poesía, que se decidirá no mes de marzo na xuntanza da directiva da Asociación Évame Oroza. Este premio está dotado tamén cunha figura en bronce de Carlos Oroza.

Na presentación deste premio internacional estiveron presentes, ademais do presidente da asociación Xabier Romero, o director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo; a delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz; e a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez. Precisamente, Xabier Romero quixo agradecer o apoio das institucións «non só polos medios económicos, senón pola implicación persoal que teñen con este barrio e con este proxecto».

O acto de onte serviu tamén para dar a coñecer a programación de actividades da asociación para este ano. No tocante ás exposicións de arte no local están as propostas de artistas como Xulio García Rivas (a mostra actual, que permanecerá en Évame Oroza ata o 25 de abril), Din Matamoro (do 2 de maio ata o 13 de xuño), Antón Lamazares (dende o 19 de xuño ata o 8 de agosto), Félix de la Concha (do 29 de agosto ata o 31 de outubro) e Menchu Lamas (dende o 7 de novembro ata o 31 de decembro). Entre as numerosas actividades culturais que contribúen tamén á dinamización do barrio destacan o Equinoccio dos Animais Nocturnos (programado para hoxe polo Día da Poesía), o festival Máis Alto que o Ceo, Charlas Abertas, e actos polo Día das Letras Galegas ou arredor do 8M (Mulleres á fronte).

Por outra banda, no ano no que se cumpren dez anos do falecemento de Carlos Oroza, a asociación quere facer un recoñecemento especial: a instalación dunha estatua de Carlos Oroza nalgún punto da cidade. «Temos algúns problemas de localización, que espero que poidamos solucionar en breve», apunta Romero.