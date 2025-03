Un viaje vital envuelto en ciencia ficción

El vigués Manuel Roberto González publica La memoria de las luces (Círculo Rojo), una novela que combina misterio y ciencia ficción que lleva al lector a un viaje trepidante por Europa en busca de respuestas a una serie de desapariciones inexplicables y que es también «un viaje que invita al lector a cuestionarse su realidad, enfrentarse a sus miedos y descubrir su propia luz en el camino».

Apasionado del cine y la literatura, Manuel Roberto González ideó esta aventura de 600 páginas que arranca en diciembre de 2025 y que conduce a Max, su protagonista, desde Vigo hasta Islandia, Londres, Dublín, Florencia o Sicilia y que incluye fenómenos como auroras boreales y erupciones volcánicas para añadir «un toque de ciencia ficción».

Ciencia ficción

«Gran parte de la temática de la novela se centra en cómo los seres humanos reaccionamos a los cambios, porque a veces todos tenemos crisis existenciales, sea cual sea nuestra edad o nuestro momento personal, y a veces cuesta afrontarlas», reflexiona: «El componente de ciencia ficción es una metáfora de la vida y el inevitable paso del tiempo; nos gusta pensar que podemos volver a ser alguien que ya no somos, y eso duele».

«No es tanto una novela de aventuras en sí, sino un thriller y una investigación sobre la que subyacen un montón de emociones y procesos personales como el perdón, la culpa o la necesidad del ser humano de aceptar las circunstancias que la vida le trae, jugar las cartas que nos han tocado y aceptarlas para poder avanzar en el camino».

Perspectiva

«Todos, en algún momento, nos hemos sentido fuera de lugar, como que la vida que tenemos no es la que nos habría gustado llevar, o formamos parte de un grupo en el que te sientes ajeno, como si realmente tú no formases parte de ese mundo», reflexiona: «Esto me llevó a tratar el tema desde una perspectiva más profunda, dando relevancia a las personas que nos encontramos en el camino. Y creo que eso diferencia mi novela respecto a otro tipo de aventuras de ciencia ficción, que quizás se centran más en la aventura en sí que en la relevancia del sentimiento humano y la evolución que vivimos a lo largo del camino».

Ha desarrollado su carrera en la industria del entretenimiento, con experiencias en Warner Bros, 20th Century Fox o Paramount, pero desde niño siempre sintió admiración por las películas, las series, los libros, «las historias que te podían transportar a otros lugares».

Influencias

«Me he empapado bastante de cientos y cientos de historias y quizás eso, de forma inconsciente, ha ejercido una influencia en mí, pero la escritura de esta novela se ha dado de forma bastante orgánica», dice sobre el proceso creativo. En cuanto a autores de referencia, menciona a Joël Dicker o Tom Perrotta (autor de The Leftovers). Ese tipo de influencias o de series específicas, como Dark, también han dejado una impronta en él, además de «las experiencias propias». «Gran parte de lo que reflejo en la novela viene de la inspiración por experiencias vividas, gente que has conocido a lo largo del camino, porque yo siempre pienso que todas las personas que conocemos en nuestra vida tienen una función en ella, tanto la gente que ha formado parte de nuestra vida y ya no está en ella, como la gente que todavía tenemos a nuestro lado», subraya.

Trilogía

Y ya anuncia que este universo que ha creado en La memoria de las luces tendrá continuidad, ya que se trata de «una trilogía». El «sueño final» sería ver su obra convertida en una producción audiovisual, pero, por lo pronto, espera que la novela «atraiga lectores y que le guste a la gente».