Ligar para la comunidad LGTBIQ+, un «affaire» casi virtual

Tinder, Bumble, Grindr, Badoo, Hinge, Fruitz, OkCupid... el mundo de las apps de citas hace más fácil que nunca poder buscar pareja o un «rollo» pasajero desde la comodidad de tu móvil o tu ordenador, sin tener que exclusivamente salir al mundo «real» a buscar a la antigua usanza. Con un par de fotos, una pequeña biografía, una lista de lo que nos gusta y lo que estamos buscando, nos comienzan a salir decenas de perfiles que el algoritmo cree que pueden ajustarse a nosotros.

Aunque estas aplicaciones han supuesto un auténtico boom y ahora ya forman parte de la vida de gran parte de las generaciones más jóvenes –aunque, cada vez más, no es exclusivo de estas–, no han estado exentas de críticas. Mucho se ha escrito y hablado sobre la desaparición del contacto humano, la despersonalización, la mercantilización del amor y de que es como entrar en un escaparate de una tienda.

Sin embargo, para algunos, las aplicaciones de citas –o contactos, según el tipo– se convierten en casi su única opción dependiendo de sus círculos sociales. Y es que, para la comunidad LGTBIQ+, no siempre es una opción salir a ligar en público o con gente de su entorno, por temor a revelar su identidad o por no sentirse lo suficientemente seguros en público.

Durante la adolescencia, un período clave para la formación de relaciones a medida que se va acabando de formar la personalidad y nos dirigimos hacia la vida adulta, es normalmente cuando la comunidad LGTBIQ+ suele descubrirse a sí misma y explorar su género o sexualidad, aunque para nada es extraño que pase a edades más adultas.

En pueblos grandes o ciudades, como pueden ser Santiago o A Coruña, muchos jóvenes cuentan con una atmósfera de ocio dedicada y una aceptación social más amplia, lo que hace que vivir su sexualidad en público sea más fácil, aunque luego en el hogar u otros ámbitos puedan seguir ocultándolo por la circunstancia que sea. Con lo cual, relacionarse y buscar «lío» en público es más fácil para ellos.

Es el caso de Cristina (nombre ficticio), de 28 años, lesbiana y residente en Santiago, que asegura que nunca usó una aplicación para ligar. «Casi siempre, la gente que conozco son amigos de amigos o que me encuentro en fiestas, nunca tuve la necesidad de utilizar una app», relata. Cristina asegura que siempre vivió su sexualidad con libertad, algo que ayuda al contar con un nutrido grupo de amigos de dentro y fuera de la comunidad que la introdujeron a la vida social queer.

Además, la joven admite que prefiere el contacto en persona, algo que las aplicaciones no proporcionan: «Prefiero ese contacto cara a cara, o esa primera mirada en la que dices, uf, como me mola esta chica y luego confiar en coincidir y que derive en un tonteo o incluso una relación». Aun así, no cierra la puerta a utilizar apps en un futuro, ya que «nunca sabes dónde puede estar la siguiente persona que te descoloque».

La comunidades pequeñas

Sin embargo, la situación no siempre es la misma en localidades más pequeñas o en pueblos, donde los espacios queer son más reducidos o, en casos, inexistentes. Así se sintió Pedro (nombre ficticio), de 26 años, gay y procedente de una pequeña aldea, aunque hace vida social en un pueblo cercano: «Cuando iba al instituto, el ambiente era predominantemente heterosexual. En la aldea ya nada, pero a donde iba al colegio, un pueblo de menos de 10.000 habitantes, los chavales de la comunidad se contaban con los dedos de la mano, y muchos de ellos siguieron en el armario hasta que fueron adultos o se marcharon a vivir a otro lugar». La falta de espacios en los que conocer a miembros de la comunidad, además de la escasez de referentes fuera del armario en su zona, hizo que su única posibilidad de conocer a gente con la que tener una relación más allá de la amistad fuesen las aplicaciones de citas. «No es que tuviese mucho éxito en ellas tampoco (ríe), pero en aquel momento fueron el lugar donde encontré gente como yo», explica.

Y es que no fue hasta que llegó a su etapa universitaria cuando pudo vivir su sexualidad con más libertad y conocer a más gente del colectivo. «Es normal, en las ciudades, al haber más gente, sobre todo gente joven, hay un ambiente distinto, más vivo, dónde cada uno tiene su espacio de comunidad y el compartido», añade.

Pedro afirma que, a pesar de ayudarle a conocer gente, muchos de los cuales asegura que se convirtieron en amigos, las apps de contactos no son siempre lo mejor: «Hay de todo, obviamente, pero a veces te quedas con que algunos, bajo el paraguas del anonimato, pueden soltarte algo hiriente, que a alguien que está aún cuestionándose su sexualidad y su cuerpo, puede sentarle realmente mal y afectarle negativamente».

Alberto (nombre ficticio), de 22 años, gay y residente a tiempo parcial entre Lugo y Ourense, cuenta con una experiencia similar: «No he ligado en persona, no sin conocerla antes. Nunca me acerqué a nadie de fiesta ni se me han acercado porque en Lugo y Ourense casi no hay sitios para la gente queer, entonces mejor no hablarle a alguien hetero y que se lo tome a mal, o incluso que sea homófobo». Precisamente, uno de los miedos que tienen muchos miembros del colectivo que ligan en un espacio público no queer es encontrarse con una situación negativa o incluso potencialmente peligrosa.

El joven ourensano asegura que ha tenido «rollos» en persona sin ser a través de apps de citas, pero los conocía antes de redes sociales, y coincidieron o quedaron. «De gente que conocí en Tinder salieron tres relaciones serias, una en la que continúo. Luego también utilizaba aplicaciones como Grindr, pero es más para encuentros casuales», finaliza.

Fernando (nombre ficticio), de 24 años, también gay y ahora residente en el extranjero, procede de una localidad pequeña de Pontevedra, y afirma: «La única vez que ligué en persona fue en el gimnasio, igual porque daba más el cante allí (ríe), aunque no acabó en nada». Sus problemas reconocidos de autoestima siempre le han empujado a utilizar aplicaciones de citas.

La situación es similar para el colectivo bisexual, trans y las otras muchas realidades dentro del paraguas LGTBIQ+, cuya falta de referentes en sus círculos más cercanos y el miedo a enfrentarse a una situación de discriminación o incluso agresión hacen que para muchos, las apps sean su casi única opción de poder aspirar a una relación. «Mientras continuamos progresando como sociedad en la aceptación, la igualdad y la tolerancia, que es lo único que pedimos, no ningún privilegio, las aplicaciones de citas seguirán siendo para muchos su único portal a una relación», sentencia Pedro.