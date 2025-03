Mensajes racistas y simbología neonazi, en la fachada de un centro de menores

La fachada de un centro de acogida de menores amaneció el domingo con pintadas racistas y un símbolo neonazi. Los mensajes "Te llaman racista por decir la verdad", "Joven español defiende tu patria" y "Think outside the box" (Pensar fuera de la caja, en su traducción literal del inglés, que hace referencia pensar de una forma no convencional) se podían leer en el frontis del edificio en el que viven unos 60 niños, de entre 7 y 15 años.

Los autores de este acto vandálico dejaron junto al texto un símbolo, conocido como el sol negro o rueda del sol, que a finales del siglo XX comenzó a utilizarse por grupos neonazis y nacionalistas blancos. Las instalaciones, en pleno casco del municipio de Teror, eran viviendas vacacionales antes de convertirse en un centro para niños migrantes. A primera hora del lunes, la entidad social que gestiona este recurso pintó la fachada para borrar el texto, escrito con spray negro.

Pintadas en la fachada de un centro de menores. / La Provincia / DLP

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha solicitado a la entidad responsable de este recurso que interponga una denuncia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que se trata de un hecho "puntual" y lo están investigando desde que tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, condena enérgicamente “cualquier actitud de rechazo a niños y niñas que lo único que han hecho es poner en peligro su vida para tener un futuro un poco más próspero del que tendrían en su país”. Además, recuerda que Canarias está teniendo un comportamiento ejemplar con los menores, a pesar de la presión que soporta y la falta de recursos para alojarlos. “Si hemos vivido algún tipo de indiferencia y falta de sensibilidad es por parte de Estado español, que lejos de ayudarnos a reducir el número de menores que atendemos en las Islas, permanece de brazos cruzados”, afirma Candil.

La continua llegada de niños y adolescentes migrantes no acompañados a las costas isleñas ha derivado en una emergencia humanitaria por la falta de espacios adecuados para alojar a los menores. El Gobierno de Canarias tutela a más de 5.800 niños y adolescentes migrantes, que acoge en 86 centros repartidos por todo el Archipiélago. El Ejecutivo lleva más de un año pidiendo ayuda al Estado para tratar de garantizar los derechos de la infancia y mejorar su atención e integración, sin que todavía se haya logrado una solución para garantizar un reparto estable de los menores.

Candil: "Espero que Canarias tenga madurez y altura y que los discursos de los xenófobos y racistas queden ahogados por nuestra actitud de responsabilidad"

Desde la Consejería reconocen que en algunas ocasiones se han registrado "tensiones" en otros centros, derivadas de la convivencia, pero que se han resuelto en el momento en el que los niños se han empezado a integrar en la vida diaria de sus municipios. Así, Candil confían en que este tipo de actos racistas contra niños no se repliquen en otros centros. "Espero que Canarias tenga madurez y altura, como hasta ahora, y que los discursos de los xenófobos y racistas queden ahogados por nuestra actitud de responsabilidad. Además de por humanidad, en Canarias atendemos a los niños porque debemos cumplir con lo que nos mandan los acuerdos y convenciones internacionales", destaca el viceconsejero.

Candil subraya que Teror siempre ha sido un municipio de acogida, que ha puesto todas sus instalaciones municipales a disposición de los menores para facilitar su integración. Por su parte, el alcalde del municipio, Sergio Nuez (PP), condena este tipo de manifestaciones y mensajes de rechazo hacia los inmigrantes. "Lamentamos que Teror pueda ser noticia por este tipo de actuaciones de vandalismo y xenofobia, y que además haya personas y grupos que lo utilicen en sus redes sociales, haciéndose eco de estos mensajes de odio y racismo", sentenció Nuez.

Ejemplo en Europa

Al margen de este hecho eventual, Canarias ha mantenido una actitud ejemplar en la acogida de migrantes que ha sido elogiada por diferentes estamentos internacionales como la Unesco. Tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, Gabriela Ramos, anunció que elaborarán un diagnóstico sobre el modelo canario, recabando ejemplos «de éxito», que reflejen cómo una región tan pequeña, alejada y fragmentada ha logrado abordar la presión migratoria sin que se generen focos de xenofobia.

Este informe servirá de base para la celebración de un seminario con regiones europeas, tras el que la Unesco elevará un "proyecto piloto" específico sobre las Islas a la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que celebrará a finales de junio en Sevilla. "Estamos muy entusiasmados por conocer lo que está haciendo el Gobierno de Canarias, abordando de una manera tan positiva el reto migratorio. Es una vía para cambiar la narrativa respecto a las aportaciones que los migrantes pueden hacer si abordamos bien el fenómeno", afirmó Ramos tras el encuentro.

