¿Feliz Día del Padre?

«No lo conozco». «Nunca he tenido intención de saber quién era». Así se pronunció la cantante Mala Rodríguez en una entrevista reciente sobre su padre, una figura ausente en su vida y con la que no tiene ningún vínculo. En el Día del Padre, que hoy se conmemora, hay personas que no tienen nada que celebrar, más bien es una fecha que puede reabrir heridas.

«En fechas señaladas, como el Día del Padre, de la Madre, la Navidad y otras festividades, todo se centra en personas que comparten un buen vínculo con su progenitor, pero la realidad es que hay muchas personas que pueden tener una mala relación, no mantener contacto, haber tenido figuras (padres) ausentes, agresivos o violentos, negligentes… por lo que en estas fechas se les acentúa la sensación de ausencia y vacío por esa figura ‘segura’ de un padre», expone la psicóloga Uxía Domínguez, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y trauma.

De este modo, días como el de hoy pueden reactivar «mapas mentales confusos o negativos relacionados con la figura paterna como puede ser maltrato, ausencia, abandono… En otras ocasiones puede no tener que ver con la figura paterna y simplemente la persona se siente reactiva ante patrones relacionados con el Día del Padre como ‘la sociedad de consumo’, ‘roles de género tradicionales’...», expone la psicóloga y formadora Diana Rodríguez.

Un arma de doble filo

«Celebracións de datas como o Día do Pai son un arma de dobre gume, por un lado non está mal reivindicar o espazo da paternidade, o papel do home en canto que pai na vida dos seus fillos e fillas. Mais por outro lado, dada a diversidade das familias, celebrar ese día pode causar feridas en moitísimos nenos e nenas», destaca Concha Rodríguez.

«As crianzas que non teñan relación co seu pai van vivir o día desde a carencia e a ‘non-normalidade’; as crianzas que non teñan unha figura paterna na súa familia van ser colocadas en situación de vulnerabilidade ese día», añade la psicóloga sanitaria: «Tamén están as persoas que teñen relacións ruíns co seu pai; que son moitas máis das que nos podemos imaxinar. Polo tanto é unha celebración que trae dor a moitas persoas, incluídos os propios pais que, pola razón que sexa, non teñen relacións cos seus fillos».

Así, crecer con una figura paterna ausente o con una relación conflictiva puede tener un gran impacto emocional, «desde baja autoestima, ansiedad, consumo abusivo de sustancias, apegos tóxicos, hasta trastorno de estrés postraumático», afirma Diana Rodríguez.

La importancia de otras figuras de apego

En este punto, Uxía Rodríguez indica que esta situación «puede afectar en muchos sentidos, pero hay que tener en cuenta que también son importantes otras figuras de apego (las madres, abuelas, abuelos u otros cuidadores): «En el caso de una figura ausente o con una relación conflictiva trae, por lo general, sentimientos de culpa por no entender qué se ha hecho para no ser ‘bien’ queridos, así como sentimientos de rabia y tristeza, incluso vacío».

De este modo, en días como el de hoy puede haber diferentes reacciones emocionales, «desde el rencor, juzgando, sintiendo dolor, tristeza (incluso culpa), hasta comprender las carencias del progenitor, eligiendo mantener la distancia por el propio autocuidado emocional», expone Diana Rodríguez.

La presión de sentirse ‘normal’

«Adoitan aparecer emocións de ‘non ser como os demais’, ‘non ser normal’, aínda que iso sexa falso, porque aí están comparando cun modelo idealizado que nin é maioritario e nin sequera é real», destaca Concha Rodríguez. «E dese non sentirse ‘normal’ emana nas crianzas certa responsabilidade e culpa; que aínda que a coloquen sobre o pai tamén, dunha forma ou doutra, a sombra desa culpa cae sobre eles e elas».

Para quienes no tienen nada que celebrar, la presión social puede afectar también de diferentes maneras. «Dependerá mucho de cada persona: hay quienes tienen un trabajo terapéutico y han conseguido aceptar e integrar la relación con sus padres, por lo que aceptarán ese día y lo podrán gestionar mejor. Otras personas notarán un sentimiento de mucha soledad, vacío e incluso dolor por no tener esa opción de ‘celebrar’ el vínculo con su padre (o lo que les hubiera gustado que fuera)», expone Uxía Domínguez.

Uxía Domínguez, psicóloga “No debemos juzgar, simplemente respetar, apoyar y acompañar”

Resignificar el Día del Padre

«A mí, personalmente, me gusta el Día de la Familia (progenitores, abuelos, hermanos, amigos íntimos, mascotas…)», propone Diana Rodríguez para resignificar este día.

«Eu creo que estamos nun mundo que fomenta demasiado a individualización e menos a comunidade. Poderiamos celebrar ese día a familia, ou a comunidade humana significativa para cada quen. Podería ser o día da miña ‘tribo familiar’, algo aberto e inclusivo da pluralidade que vamos sendo a cada vez máis», añade Concha Rodríguez.

Concha Rodríguez, psicóloga “É unha celebración que trae dor a moitas persoas, incluídos os propios pais”

Curar las heridas emocionales

No existen estrategias «básicas o generales» para curar las heridas emocionales del pasado relacionadas con la figura paterna, dice Uxía Rodríguez. «Es recomendable acudir siempre a profesionales de la salud mental especializados en trauma y apego. Se está haciendo mucho ‘mercado’ en redes sociales y a través de profesionales que no están especializados, en los que se habla de ‘las heridas de infancia’, y debemos tener mucha precaución. Incluso dentro de un proceso terapéutico debemos hacer un buen trabajo previo antes de entrar en el campo de las heridas del pasado», advierte.

Diana Rodríguez recomienda «realizar un autoanálisis interno de nuestra relación con papá, conocer su historia de vida para comprender patrones y actitudes, comunicarnos asertivamente; si hay buena sintonía presente practicar los lenguajes del amor, ser consciente de que gracias a sus errores hemos aprendido lo que queremos y lo que no». Y añade una recomendación: el libro Gracias a mis malos padres: «Si se mantiene el apego traumático lo ideal sería contacto cero o mínimo».

Diana Rodríguez, psicóloga “Si se mantiene el apego traumático, lo ideal sería contacto cero o mínimo”

Cortar relaciones por supervivencia

«Hai veces que, efectivamente, as persoas deciden cortar relacións co seu pai para poder vivir elas con un mínimo de saúde mental-emocional. Debemos pensar que cando esas decisións se toman adoita ser por supervivencia, mais despois, cando xa non están nesa situación dolorosa, cando xa se senten aliviadas por non ter que enfrontar a relación con ese pai, aparece certo sentimento de culpa», destaca Concha Rodríguez. «Debemos entón axudar á persoa a entender o proceso polo que chegou a esa decisión. Relembrar o momento emocional que vivía».

«Es complicado que no haya una etapa de transitar la culpa y asumir la presión social», dice Uxía Domínguez. «Mantenerse firme no es algo sencillo, por eso es importante tener claro lo que ha llevado a esa toma de decisión para poder lograr aceptar que esa es la mejor opción para el bienestar y la salud mental de esa persona. Desde fuera, no debemos juzgar, ni tratar de entender los motivos de esa persona para llegar ahí, simplemente respetarlos, apoyar y acompañar».