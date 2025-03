Carlos Núñez: «Queremos abrir os candados que pecha a ultradereita»

«Queremos abrir candados nun momento en que os pecha a ultradereita, pechando así a historia», manifestou onte no Club FARO Carlos Núñez, protagonista do libro ‘O comunista que non foi gaiteiro’, unha obra da colección Memoria da editorial Galaxia na que o xornalista Perfecto Conde mantén unha entrevista en profundidade con el, repasando a súa traxectoria como militante comunista, nomeadamente nos anos do franquismo serodio.

Ademáis do autor e do protagonista do libro, estivo no acto celebrado na sala de conferencias do museo MARCO Xesús Alonso Montero, prologuista e promotor da obra, quen introduciu aos dous anteriores, cualificou a Carlos Núñez como un dos grandes comunistas de Europa e detívose na figura de Albino Núñez, pai de Carlos, un mestre republicano represaliado cunha extraordinaria vocación pedagóxica. Retratou Alonso Montero as conversas que o docente tiña cos seus fillos nenos e a súa esposa en torno a mesa da comida falando de figuras da súa preferencia como o Padre Feijóo, Engels ou Karl Marx, a quen debe o seu nome Carlos Núñez. Repasou tamén parte da biografía do político e publicista, contida no libro:a súa formación na Unión Soviética, as folgas obreiras de Ferrol e Vigo no 72, as torturas do franquismo ao que foi sometido, o exilio en París e Moscova e os traballos de encriptación que fixo para o partido comunista.

Pola súa banda, Perfecto Conde aludeiu na súa intervención a Vigo como unha «cidade alud e ilustrada» e exprisou que a súa intención ao escribir o libro foi a dun xornalista que se encontra diante dun personaxe da Historia e tenlle que preguntar aquelo que ao lector lle interesa saber. «Non foi doado, ás veces houbo certa tensión con Carlos; eso tamén e bo para que haxa esa dialéctica profunda, para que a investigación funcione e non saia unha novela de Corín Tellado», considerou. «Non me contou todo, e o comprendo, pero no libro, que fixemos os dous, non hai nin trampa ni cartón, é o resultado dun tira e afloxa con Carlos, que ten unha personalidade rexia, forte e ten o seu ego».

Carlos Núñez comezou a súa intervención aludindo á celebración do Día de San Patricio e lembrando o pasado do escenario que acolleu o acto como cárcere onde estiveron presos represaliados que logo foron fusilados. «Os candados europeos da historia no están abertos. O poder xudicial europeo está en mans da ultradereita e aínda están buscando personaxes aos que perseguir», declarou. «A miña vida está chea de silencios; o silencio parece que amputou a miña identidade», explicou referíndose ás sete veces que tivo que cambiar de nome e comezar novas vidas.

Alabou a grandeza da militancia na clandestinidade para acto seguido referirse ás persecucións e ás torturas, ás inxeccións de pentotal que lle administraban e ao nulo caso que lle fixo o xuíz Sansegundo cando as denunciou.

Da súa labor como publicista cando Vigo foi centro da propaganda comunista, destacou que dende a cidade olívica axudaban a outras zonas como Asturias o Castela cando desmantelaban algunha imprenta clandestina. E do seu traballo como criptógrafo, ao que se dedicou como integrante do servizo de intelixencia en países como Checolosvaquia, Francia ou Alemaña, dixo que era unha combinación entre ciencia e arte. «Traducía mensaxes que ían dun lado a outro, moitos indescifrables», comentou. Tamén cualificou como arte a falsificación documental pola que moitos perseguidos puideron escapar con pasaportes falsos hoxe en día amosados mesmo no Museo da Guarda Civil e cualificados como obxectos de artes.

«Hoxe asistimos ao efecto negativo dos sepultureiros da memoria histórica, que fan que vivamos democracias en extinción en Europa e no mundo enteiro, raiando a posibilidade dunha terceira guerra mundial; por iso digo non á militarización de Europa», manifestou.

Cando falou da folga no 72 e dos movementos obreiros deu nomes de sindicalistas, algúns deles presentes no acto, outros xa falecidos. Nomeou tamén a persoeiros que lle axudaron a ocultarse, como Valentín Paz Andrade, Isla Couto o José Fernández, empresario de Pescanova. «De que maneira conectamos xente de diferentes ideoloxía!, igual que o fixemos o 23F todos os partidos do Concello de Vigo, que mandamos o primeiro documento pola democracia, que leu na Ser Iñaki Gabilondo.

Falou da súa relación con Rafael Alberti, con quen chegou a pasar uns días na súa casa de Roma, e lembrou que estivo preso do Penal de Palencia na mesma celda que Miguel Hernández. Recitou versos dos dous poetas. Recoñeceu que tivo que solapar datas para esconder «certas cousas» e declarou que «volvería a repetir a miña andadura».