«‘As Neves’ está a chegar lonxe; ímola mostrar en Beixín e Shangai»

Xusto cando se cumpre un ano da estrea de «As Neves» no Festival de Cine de Málaga, a película en galego gravada nas montañas lucenses durante varias nevaradas segue a colleitar éxitos. Tras a fin de semana en Lalín onde foi unha das producións máis premiadas nos Mestre Mateo, a longametraxe prepárase para proseguir co seu periplo de festivais. Falamos coa súa directora, a viguesa Sonia Méndez, quen amenceu onte con afonía.

-Tras anos de traballo para sacar adiante este filme, imaxino que será unha ledicia recoller froitos como o Mestre Mateo á mellor película galega do ano.

-A verdade é que é moita satisfacción levar o Mestre Mateo a mellor película. No fondo, é un premio que representa a todo o equipo, así que estamos moi contentas.

Que percorrido lle queda a «As Neves» aínda?

-En breve, imos estar nun festival na Alemaña e temos unha nova moi chula: imos amosar a película en China, en Beixín e en Shangai. Chamáronnos para ir e irei representar a película. Está a chegar bastante lonxe.

A actriz Andrea Varela, cos seus compañeiros de "As Neves". / As Neves

-Soña con chegar ás salas de cinema doutros países?

-É unha cuestión de vendas internacionais. É bastante complicado pero nunca se sabe.

-Parte das cineastas galegas que despuntan agora teñen achacado en entrevistas a falta de referentes femininos no cinema galego no pasado. Sente vostede que pode servir de referente para quen comeza ou para quen soña con este mundo?

-Hai máis referentes como Jaione Camborda que gañou a Concha de Oro en San Sebastián. Hai moitas mulleres facendo agora cinema en Galicia. Non sei se somos referentes. En certo sentido, é unha maneira máis artesanal de facer as cousas. Nós somos unha produtora moi pequena, Cósmica Producións. Formámola Nati Juncal, Mónica na administración e eu. O que temos é a forza do noso traballo, a nosa perseverancia e unha forma de facer as cousas que conseguimos despois de moitos anos de traballo, loita e esforzo. Con todo iso, levantamos un orzamento moi digno para facer a mellor película que puidemos no noso idioma e en Galicia. Pode ser que nese sentido poidamos ser unr eferente para xente que vexa que se poden facer cousas aquí que van para o mundo. Foi algo moi loitado, non foi un agasallo.

-Pasado o tempo, do filme, destacaría o tratamento da xente nova, da muller, a narrativa audiovisual...?.

-Creo que non son a persoa que debe dicir o que destacar da serie. Unha cousa na que cremos moito da película era que podía dialogar coas novas xeracións para poñer voz a estas rapazas e rapaces novos para que se poidan identificar. Moita xente nova foi ver a película ao cinema; moita xente nova se achega a nós no cinema para darnos as grazas dalgunha maneira. Eu tiña a teima de que non podíamos descoidar a rapazada e facer algo no noso idioma para que se identificaran. Destacaría iso.

-Cambiaría algo da película agora que xa pasou un tempo?

-Eu estou contenta co resultado. Visto con perspectiva e distancia penso que se fixo a mellor película que se puido facer.

Fotograma de ‘As Neves’ dirixida por Sonia Mendez. / As Neves

-Está a haber moitas rodaxes en Canarias de series e películas. Debería mirar Galicia a esa comunidade para copiar o seu modelo e e facilitar o traballo?

-Creo que é unha cuestión que debe responder alguén de produción. Ten que ver cos incentivos fiscais. En Canarias, as rodaxes son máis baratas porque alí teñen incentivos fiscais igual que teñen menos impostos noutras cousas polo feito de ser illa, de estar lonxe... Teñen moitos incentivos fiscais para as rodaxes. O que si creo é que sería chulísimo exportar series galegas en galego. En cantaríame facer unha serie.

-Xa está na súa cabeza rondando un novo proxecto.

-As películas non se acaban, abandónanse. Nalgún momento, tes que poñer o punto final. A segunte película que imos facer é o filme da directora galega Lucía Estévez. Estamos armando a produción. O que queremos en Cósmica é producir a outras directoras para que, a ser posible, fagan as súas películas antes do que puiden eu.Eu teño dous proxectos meus en desenvolvemento para unha película e unha serie pero o proceso de escrita e desenvolvemento do guion leva tempo e eu non me podo dividir tanto. Agora, estou centrada na peli de Lucía.

-Cos éxitos do cinema galego feito por mulleres nos últimos anos, é máis doado lograr agora financiamento?

-Segue sendo igual de difícil. É obvio que se tes unha película feita, tes unha carta de presentación pero o modelo para levantar un orzamento no cinema é difícil, é competitivo. Non te van vir chamar para facer unha película.