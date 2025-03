Una obra de arte en la alfombra roja cosida «con metáforas»

Por la alfombra roja del Lalín Arena, que acogió el sábado la gala de los XXIII Premios Mestre Mateo, desfiló la actriz Arantxa Costas con una creación del diseñador Xoaquín Ruiz, «cosido a base de metáforas», apunta el director de la escuela de interpretación Acting School Alejandro Pacheco.

Y es que su espectacular vestido encerraba un mensaje muy especial, inspirado en el personaje que la actriz interpretó en la película Heiwa y por el que llegó a figurar entre las candidatas a mejor actriz de reparto (aunque finalmente no estuvo entre las finalistas). La prenda estaba concebida para dar visibilidad a las personas que han padecido o padecen alguna lesión cerebral. «Es un vestido rompedor, que ayuda a dar visibilidad a las personas con este tipo de enfermedades y que yo mismo padecí en 2005», relata el director vigués: «Yo le mostré al diseñador lo que percibí cuando estuve enfermo, cómo fue tanto a nivel biológico como a nivel emocional, y con esa idea confeccionó el vestido».

Fue en 2005, época en la que era bailarín, cuando sufrió una insuficiencia cardíaca durante un espectáculo que derivó en un infarto cerebral cuádruple, rememora Pacheco, que se dedica también a dar charlas para concienciar sobre este tema. «Como es algo extraño de entender, a no ser que lo vivas, es difícil de explicar», expone. «Lo que suele suceder es que el cerebro funciona bien, pero los mecanismos para comunicarse no. Tú dentro de tu mente estás bien, a nivel de pensamiento sigues siendo tú, pero no eres capaz ni de entender a la gente ni de comunicarte con ella». Pacheco recuerda, incluso, que a él llegaron a darle la extremaunción. «Pensaban que me moría, pero yo, en mi mente, intentaba echarles de la habitación, aunque no era capaz de comunicarme: estás atrapado en tu cuerpo».

Esa lesión que le dejó «sin habla, sin entendimiento y sin movilidad» le valió para crear, tras su recuperación, su propio método de interpretación (Método Layer) y también le sirve como inspiración en muchos de sus proyectos. «En mi proceso de lucha por recuperarme es lo que hoy en día enseño en mi escuela, por eso quise hacer un pequeño guiño a esto en Heiwa», afirma.

Para recuperarse, «una de las cosas que hacía era no dejar de moverme en la cama», rememora. «Como tienes el cerebelo afectado, cada movimiento te marea y te hace vomitar. Pero, si no te mueves, te enquistas más. Yo no paraba de intentarlo: me levantaba y me caía, me levantaba y me caía...», explica.

«El vestido es una locura», dice sobre la prenda que lució Arantxa Costa en la alfombra roja del Lalín Arena. «Es espectacular. A mí no me gusta la moda, pero cuando lo vi por primera vez se me encogió el corazón. Tiene tantas capas de metáfora y de mensaje que es una pequeña obra de arte en sí mismo», destaca.