O poeta galego Rodríguez Fer, premio Babel na Universidade de Texas

O poeta galego Claudio Rodríguez Fer, que dirixe a Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética da Universidade de Santiago de Compostela, vén de ser galardoado co Premio Babel de Literatura 2025 da Universidade de Texas.

A institución entrega cada ano este galardón para honrar autores destacados na literatura e que tecen pontes entre diferentes linguas.

Instaurouse no ano 2021 cando se lle outorgou á italiana Rosalba Fantistico di Kastron. No 2022, a persoa recoñecida foi Eqerem Gaxholli (francoalbanesa); mentres que no 2023 recaeu en Tatyana Apraksina (Rusia). Para o 2024, elixiron a Kooseul Kim, de Corea do Sur. Polo tanto, é a primeira vez que unha autora ou autor do Estado Español resulta agraciado con esta distinción.

O Premio Babel recoñece individuos cuxo diálogo literario a través das linguas e das culturas, resalta a asociación Mundus Artium Press, encargada de elixir as persoas premiadas.

Dende alí, resaltan que Claudio Rodríguez Fer fíxose co Premio da Crítica Nacional de España ademais de recibir o doutoramento honoris causa pola Universidade da Alta Bretaña. Comprenden que o seu discurso literario global a través da súa poesía, clases (impartiu aulas na propia Universidade de Texas entre outros lugares do estranxeiro) e publicacións multilingüísticos.

Claudio Rodríguez Fer, “voz destacada da literatura de vangarda”, é un escritor galego traducido a numerosos idiomas (castelán, portugués, inglés, francés, alemán, italiano, grego, romanés, ruso, árabe, bretón, esperanto, etc.) e o seu poema “A cabeleira” está traducido a máis de oitenta idiomas dos cinco continentes.

Entre outras distincións que posúe atópase tamén a Medalla Eminescu en Romanía ou a de Cunqueiriano de Honra en Galicia. Fer foi catedrático de ensinanza media en Galicia e profesor das Universidades da Cidade de Nova York, da Alta Bretaña, da Bretaña Sur e de Santiago de Compostela, onde se ocupa de Moenia.