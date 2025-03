Usuarios de Down Galicia harán prácticas en BBVA

BBVA y Down Galicia firmaron ayer en Santiago un acuerdo de colaboración para lanzar una nueva edición del programa de formación práctica ‘Empleo con Apoyo’, experiencia que comenzó en 2012, y que promueve la inclusión socio-laboral de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Un grupo de usuarios de la entidad social harán formación práctica en oficinas de la entidad financiera. La directora de la Territorial Noroeste de BBVA, Guadalupe Hernández, y el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, suscribieron el acuerdo.