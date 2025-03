Queizán: «Os libros necesitan que alguén lles volva a dar vida»

Recuperemos as mans e Evidencias son dúas contribucións imprescindíbeis da escritora María Xosé Queizán ao debate feminista. O Consello da Cultura Galega (CCG) presentou onte no MARCO de Vigo a reedición conmemorativa deses textos, nunha xornada que serviu tamén de homenaxe á autora. Inma López Silva foi a encargada de conducir este acto no que participaron tamén Carme Adán, Helena González Fernández, María Xosé Porteiro e Iolanda Veloso e que rematou cun recital a cargo de Marga do Val. Entre os asistentes atopábase tamén Ana Pontón, líder do BNG.

«Son moitas as facetas nas que ela destacou, pero estas obras que reeditamos contribuíron a que o feminismo galego teña un acento propio», dixo Rosario Álvarez, presidenta do CCG. «Esta homenaxe quere ser un pequeno tributo a ese fender o silencio patriarcal que tanto invisibilizou ou tenta invisibilizar ás mulleres», engadiu Carme Adán, catedrática de Filosofía e coordinadora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega.

Entre aplausos, María Xosé Queizán tomou entón a palabra: «Este aplauso vai por tódolos silencios habidos e por haber, así que moitas grazas». Fixo tamén a autora unha lembranza da súa infancia e mocidade en Santiago (a través dunha copla da súa avoa Pilar), pero non puido negar que «viguesa total»: «Nacín nunha casa na que pasei a infancia no balcón e sempre estaba mirando a ría. Dende a rúa Colón miraba cara o mar e podía dicir se a marea estaba alta ou baixa».

Tamén quixo ler o poema que lle adicou «a unha grande amiga e gran galeguista que se chamou Carmiña Graña» antes de agradecerlle ao CCG pola reedición das súas obras. «Os libros van de man de man, pero vanse perdendo polo camiño un pouco e necesitan que alguén os poña en circulación e lles volva a dar vida», dixo: «Quero agradecer este agasallo que me facedes e espero que veñan máis».

«Estes textos son fundamentais e teñen vida propia; e é importante que estean aí para as máis novas, para que os coñezan, para que os debatan. As ideas cambian o mundo, pero sen ideas o mundo non cambia, e o pensamento sempre é plural é múltiple e iso é algo que o feminismo demostrou e demostra tódolos días».

Pola súa banda, Helena González falou «do plan de escritura integral de María Xosé Queizán, que non tiña parangón naquel momento nas letras galegas». «Era unha escritora que cre realmente no poder da escrita e que ten vontade de cambiar o lugar que estaba predestinado para as autoras no ritmo e no fluír editorial».

María Xosé Porteiro indicou que «María Xosé Queizán nutriunos de teoría e de praxe sobre como sernos solidarias; na súa casa, que era un punto de encontro, podíase falar de todo»: «Eu aprendín de feminismo da súa man, da súa palabra, e sempre foi en galego».

Para rematar, Iolanda Veloso tamén fixo un repaso do movemento feminista durante a súa etapa como concelleria de Igualdade en Vigo e lembrou tamén a proposta «que xurdiu do Consello Municipal da Muller, e que conseguiu 365 apoios para solicitar a entrada de María Xosé Queizán na Real Academia Galega». «Houbo un silencio enorme, igual que fronte as súas primeiras publicacións, pero ao mesmo tempo supuxo que se erguesen moitas voces e todo este proceso foi ilusionante por isto, por como serviron as súas palabras para mover, para mobilizar, para reclamar».

Por alusións, Queizán volveu tomar a palabra: «Non devezo por ser académica». E a sala volveulle a adicar un agarimoso e sonoro aplauso.