Os Mestre Mateo terán o maior escenario da súa historia en Lalín

O Lalín Arena xa está listo para acoller esta noite a gala dos XXIII Premios Mestre Mateo, un evento que recoñece os proxectos estreados durante o ano 2024 no sector audiovisual. A novidade deste ano é que é a primeira vez que os galardóns se celebran fóra dunha cidade, pero ademais, o escenario que acolle Lalín é o máis grande das outras vinte e dúas edicións celebradas. «Será a segunda edición con máis público, cunhas 1.400 persoas», aseguraba Álvaro Pérez Becerra, presidente da Academia Galega do Audiovisual.

Dende o Concello de Lalín só tiveron palabras de agradecemento pola escolla da vila para a gran festa do audiovisual. «Imos demostrar que estes eventos tamén teñen cabida fóra das cidades e que no interior tamén existimos», sentenciaba José Crespo, alcalde de Lalín, quen aseguraba que esta celebración vai marcar «un antes e un despois». Os Mestre Mateo son o segundo gran evento relacionado co audiovisual e coa Televisión de Galicia que acolle o Lalín Arena no que vai de ano: o primeiro foi a Gala do Cocido -agora Kachucha Fest-, presentada por Xosé Ramón Gayoso e Esther Estévez e retransmitida na TVG en directo.

Esta edición é especial debido ao corenta aniversario da Televisión de Galicia. «Levamos corenta anos da man do audiovisual, dende Sempre Xonxa ata a creación da plataforma AGalega, e así será durante moitos anos», celebraba Xaime Arias, director de Proxección Social da Televisión de Galicia, quen afirmaba que a TVG xa gañou ao ver que «cada ano medra máis e máis o sector audiovisual».

Dende a Academia Galega do Audiovisual agradeceron o traballo de todo o persoal involucrado estes meses para que a gala chegue a todos os públicos: «Máis de 150 técnicos, máis de 50 empresas, máis de 70 medios de comunicación acreditados e máis de 3 horas de gala retransmitidas en directo».