«Muchas de las emociones que tiene la protagonista cuando ve Galicia desde el cielo son las mismas que siento yo». Así lo aseguró Lucía Lago (A Coruña, 1988), que presentó ayer en el Club FARO «El faro de la sirena» (Suma de Letras), un debut literario con ecos de Charlotte Brontë y Kate Morton –uno de sus grandes referentes, confesó– ambientado en dos épocas en una aldea de la costa gallega. La magia, las leyendas, la niebla y las tormentas, pero también la amistad, el amor, la búsqueda de uno mismo, la intransigencia y la traición salpican estas páginas, en las que no faltan guiños a la literatura –contemporánea y clásica–, al poder de los libros y a alguna que otra película también.

Lucía Lago: «Escribir esta novela fue como una terapia contra la morriña»

Residente en Madrid, Lago comenzó a escribir «El faro de la sirena» mientras opositaba. Al principio, eran pequeños fragmentos que le venían a la mente durante las largas horas de estudio y que le servían para sentirse más cerca de Galicia y de su familia. «Escribir esta novela ha sido como una especie de terapia contra la morriña», comentó en la conversación que mantuvo con la periodista Guada Guerra.

Las protagonistas de «El faro de la sirena» son Mairi, una niña que, en 1920, vive con su padre en el faro y que es rechazada por los aldeanos, que dicen que es hija de una sirena a quien las olas arrastraron hasta la playa una noche de tempestad y a quien años después el océano reclamó. La otra es Clara, una treintañera que tras perder el empleo, en 2007, decide regresar a Galicia para investigar el pasado de una vieja casa indiana construida a principios del siglo pasado cerca del faro y que le obsesiona desde su infancia.

La novela está salpicada por un sinfín de temas, desde el amor paterno-filial, al papel de la Iglesia antes y ahora, las supersticiones, la diferencia entre clases sociales, la discriminación de género, la inocencia de la infancia y el amor, pero si hay uno que sobresale es la amistad. «La mayor historia de amor que se puede contar es la amistad», sostuvo Lago, que ya prepara su segunda novela, de la que adelantó que estará también ambientada en Galicia y que también estará ambientada en dos tiempos. «Como lectora, me encantan las historias que presentan un misterio del pasado que se resuelve en el presente», reconoció.

La parte histórica de «El faro de la sirena» está inspirada en la leyenda de la sirena de la isla de Sálvora, a la que su autora ha añadido retazos de la escocesa de las doncellas selkies. «Mi abuela Carmiña y sus hermanas emigraron a Londres y, aunque regresaron, en su casa siempre se tomó el té», comentó. Este es, pues, su guiño a quienes, como su familia, emigraron a otros países.

La novela está salpicada de palabras y expresiones en gallego, y hace alusión a escritores como Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, y a títulos como «Los cinco», «Fortunata y Jacinta», «Mujercitas» y «Ana la de Tejas Verdes», entre otros. «Los libros unen a las personas. Esta novela es un pequeño homenaje a los libros y también al oficio de escritor, porque Clara, como yo, quiere ser escritora», aseguró.

En su debut literario, también pone en valor la sabiduría de los mayores, plasmando algunas de las historias de Galicia que relataban su abuela y las hermanas de esta y que Lago escuchaba embelesada. «Todas las historias que contaban me fascinaban», dijo. Tanto como la casa indiana, que existe y que se sitúa en Mera (Oleiros). «Es un paisaje que conozco muy bien porque en él veraneaba con mi familia», comentó.

Es, por tanto también, un paisaje familiar, unido a esa etapa de la infancia, en la que, dice, todo es maravilloso y todo es posible.

«Tenía miedo de no poder terminar el libro»

Mientras Clara intenta descubrir el misterio que esconde la casa indiana que se asoma al acantilado, la historia de Mairi va dejando retazos de ese mismo lugar y de la gente que lo habitaba, sus costumbres y sus tradiciones 80 años antes. Algunas de las pequeñas supersticiones que plasma Lucía Lago en la novela son de su abuela, como meterse un diente de ajo en el bolsillo para protegerse del mal de ojo. «Con ella recogía también las hierbas para la noche de San Xoán», recordó.También forma parte de su herencia familiar el amor por la enseñanza, ya que Lago proviene de familia de docentes. La maestra de Mairi está inspirada, además, en la de su abuela. «Mi abuela no pudo estudiar, pero siempre nos decía que su maestra la animó a seguir hasta que pudiera y luego ella lo hizo con sus hijas», comentó.Reconoce que su afición por la escritura viene de lejos, aunque fue postergándolo, como le ocurre a Clara. «Cuando comencé a escribir tenía miedo de no ser capaz de terminar el libro y de que la historia no interesara a nadie», comentó. No parece ser el caso, ya que, publicado en septiembre, va por la tercera edición.Ella no ha vuelto a leerlo desde que lo entregó a la editorial. «Soy muy perfeccionista», reconoció.