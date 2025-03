Os símbolos do deseño galego: unha historia sen contar que xa ten libro

Marcos Dopico (decano da Facultade de Deseño de Pontevedra), Cibrán Rico e Suso Vázquez (os dous arquitectos do estudo de deseño Desescribir) precisaron 700 páxinas para resumir a memoria gráfica de Galicia a través dos 100 símbolos e marcas máis destacados da nosa historia, dende o Medievo ata agora. Lográrono no volume «A Galicia deseñada», que onte foi presentado no espazo de arte Sirvent en Vigo.

«Notabamos que había unha carencia de publicacións sobre o deseño galego. Non había nada específico. Era unha historia sen contar», explica Suso Vázquez sobre esta aventura do saber.

Velaquí algúns dos deseños e marcas claves da nosa historia:

A vieira é o símbolo máis antigo de Galicia. / S.V.

A cuncha da vieira

Para os autores do libro, «é a marca galega máis internacional e tamén a máis antiga aínda en uso; ten máis de 900 anos». Comezou como símbolo da peregrinación a Compostela na época medieval e co paso dos séculos foi adquirindo novos significados xa que se identifica co santo Santiago, coa cidade compostelana e a propia Galicia. As súas primeiras representacións na arte son do século XII. A partir do século XIII vai empezar a identificarse o apóstolo Santiago con Galicia e coa vieira. Despois, evolucionará como símbolo da Casa da Moeda de Galicia (con sede en Santiago, primeiro, e despois na Coruña). Hoxe en día é marca de varios supermercados, asociacións e entidades, se cadra o que máis nos vén á cabeza, o selo Galicia Calidade.

A cruz de Santiago é outro dos símbolos do deseño galego máis antigos. / S.V.

A cruz de Santiago

A orde relixiosa militar de Santiago que participou nas Cruzadas naceu no século XII no Reino de Galicia. Contan no libro que a representación máis antiga deste símbolo atopámola no códice «Tombo menor de Castela», do século XIII. A cruz e maila espada eran símbolo cristián naquela altura pero foron evoluíndo. A cruz vermella foi incorporada ao vestiario dos membros da orde nos séculos XVII e XVIII.

Mais esta cruz vermella coa esclavina de prata no peito da escultura de Santiago na Catedral de Compostela logra desprazar a vieira como símbolo. A Igrexa compostelá defende con esta cruz a Santiago como padroeiro da monarquía fronte á ameaza de promocionar Teresa de Ávila como nova patroa do reino. A proposta galega venceu ata os nosos días. Ademais, no século XVIII fúndase en Madrid a Congregación del Apostol Santiago de Naturales y Originarios del Reyno de Galicia. Estes levan a América o uso da cruz.

«Son os primeiros centros galegos en terra americana», sinala o libro. No século XX, no primeiro terzo, a viaxe é á inversa: a cruz volve a Galicia cargada de galeguidade e ata a empezan a usar no deporte. Hoxe, 48 clubes de fútbol galego lócena, mesmo a Federación Galega de Fútbol. No ámbito máis funesto, o exército de Franco adóptaa como símbolo no 1942.

As marcas especiais dos mariñeiros de A Guarda nas súas redes

«Os mariñeiros da Guarda tiñan unha maneira específica de marcar as súas redes. Por exemplo, se un pai tiña como símbolo un triángulo; o seu fillo poñía un triángulo e un pao; o segundo fillo, un triángulo e dous paos. Era un sistema gráfico. Cada familia tiña o seu propio símbolo. A día de hoxe non se utiliza como tal senón como pertenza porque hai xente que se tatúa o símbolo familiar de cando eran mariñeiros», explica Suso Vázquez.

Conservas Miau. «Foi algo moi destacado que hai máis de cen anos se decidira chamar unha empresa como unha onomatopeia. Querían comunicar asociándoo a novos públicos, a unha cultura máis urbana para esta marca de conservas», resume Vázquez.

Nós, o xerme da tipografía galega

Sinala Suso Vázquez que o símbolo está inspirado nas letras do Pórtico da Gloria. Marcos Dopico engade: «Castelao baseouse nas incripcións dos canteiros nas pedras para crear unha tipografía galega que aparece na capa de Nós».

O cambio que vén coa industria.

Foi no século XX cando as marcas comezan a coidar a súa imaxe. A da conserva foi un exemplo en Galicia. «O caso de Massó é significativo. A súa imaxe a desenvolve Federico Ribas, un deseñador galego moi destacado», sinala Suso Vázquez.