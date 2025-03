Barreras chega á novela

O 12 de decembro de 1997, obreiros de estaleiros cortaban o tráfico ferroviario na estación de Vigo axudados pola cidade. Protestaban contra a privatización de Barreras. Este é un dos feitos reais que lembra a novela «Son coma glaciares os barcos de aceiro» (Galaxia) que asina Cynthia Menéndez quen onte elixiu a urbe olívica para unha presentación singular: no estaleiro de Cardama e co barco de vapor Hidria II de fondo tras moverse este do peirao da Laxe donde levaba amarrado.

«A novela –cunha escrita supercoidada e mesmo poética que te empurra polas páxinas– ten personaxes de ficción pero os acontecementos como o peche en Caixavigo, o corte do tráfico ferroviario e o peche no estaleiro son reais. Ocorreron en Vigo. Un grupo de obreiros de Barreiras mobilizou outros doutras empresas para estes actos. Eu tiven a información a través do presidente do comité de empresa e da hemeroteca do FARO e outros xornais. Así, puiden crear a historia», explica a escritora viguesa que non viviu os feitos. Tiña catro anos.

Ademais de Vigo,amósanos dous irmáns nenos. «O protagonista –engade– é Pedro que vai medrando coas mobilizacións e a loita obreira. Vai vendo como a seu pai lle afectan os cambios na empresa, como botaban compañeiros á rúa. Asiste a todo isto coa súa irmá. Os outros protagonistas son sete traballadores que se fan chamar o G7», en recordo dos Sete Magníficos de Barreras.

Porén, as mulleres tamén teñen presenza forte. «Eran as súas esposas que non traballaban no estaleiro agás unha que era oficinista. Foron elas as que sostiveron a eses obreiros para que continuaran a loita. Non eran só coidadoras; sen o apoio delas eles non serían quen de facer a revolución», defende. «Rescato unha imaxe da cidade que agora non é tan coñecida, o Vigo industrial», conclúe.