Ramírez: «Para gestionar bien el tiempo hay que priorizar y delegar»

«El tiempo no es un premio; es un derecho». Así lo aseguró la psicóloga Patricia Ramírez, que ayer presentó en el Club FARO su nuevo libro, «Cómo tener tiempo para todo» (Grijalbo), en el que el lector no encontrará consejos para ser más rápido, para hacer más cosas ni para organizar la agenda como si fuese un Tetris, sino herramientas que le ayudarán a apartarse de esa prisa cotidiana que tanto daño hace. Según la psicóloga, galardonada en 2017 con el Premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental a la mejor divulgadora en redes sociales, tener tiempo empieza por llegar a menos.

Según la especialista, una de la calidad de vida está en saber gestionar el tiempo. Pero, ¿cómo gestionarlo de forma correcta? «Para gestionar bien el tiempo, primero hay que priorizar los valores que tenemos, es decir, qué es lo importante para nosotros. Lo segundo, delegar, teniendo en cuenta que los demás harán esas tareas a su manera y no a la nuestra; y después renunciar a hacer cosas y aceptarlo porque no podemos hacerlo todo», aseguró la psicóloga, que estuvo presentada por su hija, Carmen Rodríguez, community manager de patripsicologa.

Ramírez explicó que nos han educado para ocupar hasta el último minuto de nuestro tiempo en hacer cosas, por lo que estar inactivos nos genera un sentimiento de culpa. «Hay que saber decir que no a actividades, aunque nos resulten muy atractivas, y a proyectos profesionales que pueden ser interesantes, pero que nos quitarán tiempo para el descanso, para la lectura, para el curso de cerámica, para la familia, para correr... para lo que sea que nos guste hacer porque en la agenda no cabe todo. Para meter algo nuevo, hay que renunciar a algo que ya hacíamos. Y a la gente le da miedo decir que no», comentó la psicóloga, que añadió que esa presión para estar en todo lo sufren especialmente las mujeres.

Según Ramírez, nos han vendido una imagen del éxito errónea y que puede pasar factura a nuestra salud física y mental. «Nos han vendido la idea de que debemos ser superproductivos, estar superocupados y estar en veinte planes a la vez porque eso es el éxito en la vida y que si tú no estás en todo eres un vago o no eres bueno o suficientemente competitivo. Pero el éxito no es eso; el éxito es vivir con coherencia con tus valores y tener tiempo para tu descanso», afirmó.

La autora de «Cómo tener tiempo para todo» también hizo un llamamiento al público asistente en el MARCO para practicar el JOMO, la desconexión intencionada que promueve el bienestar personal frente al FOMO (miedo de perderse algo). «Hoy las redes sociales nos bombardean con tantos planes y tenemos tanto miedo a perdernos algo que esté pasando que hasta el ocio se ha convertido en una obligación», señaló.

Por ello, aseguró que es fundamental saber poner límite también al uso que hacemos de la tecnología, marcando momentos de desconexión para evitar que su abuso debilite nuestra capacidad de concentración y de atención. «La tecnología no es problema; lo es el uso que le damos. La tecnología nos conecta, nos permite comunicarnos con personas que tenemos lejos, pero su mal uso puede hacer que el cerebro se nos idiotice, que nos quedemos con los titulares, no profundicemos y nos creamos los bulos», explicó.

Para gestionar mejor el tiempo, recomendó llevar una agenda, preferiblemente en papel. «En el cerebro entra todo, pero cuando lo ves escrito en la agenda te das cuenta de que no. Llevar una agenda, con lo profesional y lo personal, nos ayuda a organizarlos y a ser mucho más prudentes con el tiempo y con las actividades», sostuvo.

«Tenemos que replantearnos nuestra vida»

Patricia Ramírez explicó que este libro surge como necesidad de responder a una de las preguntas que más le hacen sus seguidores en redes sociales: «¿Cómo tienes tiempo para todo?» En el libro no da fórmulas mágicas porque, sencillamente, no las hay. «Para tener tiempo para todo, hay que revisar el todo. No podemos estar haciendo actividades que ocuparían 36 horas en 24», señaló.Y esta imposibilidad hace que se nos olviden las cosas, estemos irascibles, supersensibles, no comemos de forma saludable, nos frustremos y tengamos un alto nivel de ira. Ramírez animó al público a no tocar fondo y replantearse sus prioridades antes de que el nivel de estrés les pase factura. «Tenemos que hacer un replanteamiento de la vida que llevamos, aunque nunca es tarde para ello», aseveró.Según la psicóloga, lo que ha hecho en este libro es «una reflexión sobre lo que es importante y qué hay que valorar para dedicarle tiempo». Pero para ello, hay que renunciar a cosas y a bajar nuestros noveles de exigencia. «Yo hago una oda a la mediocridad. Yo soy mediocre y no me importa, porque estar siempre compitiendo por ser el número en todo es horrible, crea frustración y te roba tiempo para las cosas que realmente te interesan», afirmó.