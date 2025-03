La primera mirada a la devastación: así fue el vuelo sobre la zona cero el día después de la DANA

Más de 125.000 coches arruinados, más de 50.000 hectáreas anegadas, un centenar de poblaciones golpeadas, y, por encima de todo, 228 vidas segadas, tras la última víctima incorporada por la jueza fallecida días después tras no recibir asistencia. Se mire por donde se mire, la magnitud del episodio del 29 de octubre resulta devastadora, inasumible. También desde el aire.

"No alcanzaba a entender qué había pasado el 29 de octubre porque las comunicaciones fallaron, no había forma de hablar con mis mandos, las radios eran un caos". Así se expresaba José Miguel Basset, el ya ex inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos y director de la emergencia de la dana, jubilado la pasada semana. Lo explicaba en una ponencia impartida en Lanzarote, durante un congreso sobre gestión de emergencias. Para entender el grado de la devastación a la que había que hacer frente, el día 30 de octubre pidió a los militares realizar un vuelo de reconocimiento. Se subió en un Eco-Charlie del Ejército de Tierra a partir de las cuatro de la tarde. Levante-EMV ha tenido acceso a casi 20 minutos de esas imágenes de ese vuelo que recorre tres de los escenarios de la tragedia: La Ribera, l’Horta Sud y la cabecera del barranco del Poyo.

Del relato que ofreció Basset en su ponencia sorprende, sobre todo, la magnitud del área afectada. No pudo sobrevolarla al completo: era tan vasta que tuvieron que volver a la base por falta de combustible. "La extensión [de los daños] era brutal. No había visto nada igual en los cuarenta años que llevo en esto", remarcaba. "Fue un arrastre de agua, lodo y de grava que lo inundó todo, lo que marca gran parte de las dificultades con independencia de la pérdida de vidas humanas que son irreemplazables", lamentaba.

Después de la noche del 29 de octubre en que apenas pudieron realizarse rescates, durante el día 30 se sacaron a mil personas de zonas en altura, marquesinas, etc. Fueron más de diez helicópteros movilizados, entre el Consorcio Provincial, la UME, Salvamento Marítimo y otros cuerpos. Tras los rescates se realizó este vuelo de reconocimiento.

El vuelo de reconocimiento del Ejército del día después de la dana

Turía, Xúquer y Poyo

El recorrido, realizado entre las cuatro y media y las seis de la tarde, aproximadamente, atraviesa diferentes zonas. Comienza en el río Túria, a su paso por Manises. Se observa, también, la desembocadura del Xúquer, en Cullera. El vuelo realiza el recorrido inverso, pasando por ciudades duramente castigadas, como Algemesí, o también Alzira.

Las imágenes se detienen especialmente en la zona cero, l’Horta Sud, en los daños en zonas agrícolas, urbanas e industriales; también en el impacto demoledor en la infraestructura viaria y ferroviaria, con puentes hundidos, estaciones y tendidos férreos arrasados. Alfafar, Torrent, Massanassa, Sedaví… Las imágenes, por ejemplo, explican desde el aire el efecto dique que hizo para el agua la pista de Silla. El vuelo remonta el barranco del Poyo. Llegados a Chiva, se puede observar incluso el daño en el parque de bomberos, donde todos los vehículos se fueron a pique, como en otras bases.