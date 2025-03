Morris: «Son dos que pensa que morrerei coas botas postas»

–Que pensa un cando recibe unha homenaxe deste calado?

É unha alegría tremenda. As homenaxes en vida é como deberían de ser sempre, aínda que soen ser ao contrario. É un premio que non ten alfombra roxa, pero é dos que presta recibir.

–Faino botar a vista atrás?

Son dos que pensa que morrerei coas botas postas se podo, pero fago retrospección continuamente. Son moi nostálxico e, a medida que avanzas e vas tendo anos, cada vez a mirada vai máis atrás cos recordos emotivos. Lembro perfectamente cando comecei con Artello, o Enfermo imaxinario co Centro Dramático Galego... Téñoo todo moi presente, paréceme que foi onte: os inicios, as montaxes, os meus primeiros pasos na TVG, Pratos Combinados, a miña primeira participación nunha película...

–Podería escoller un momento concreto da súa carreira?

Cando empezamos con Artello había un espectáculo que era Celtas sin filtro; aínda o paseamos por media España... Tamén recordo o meu primeiro paso, porque era moi ilusionante naquel momento, na TVG. Estaba Manolo Rivas de director e de presentador naquel programa, O mellor. Tamén teño recordos moi potentes do Enfermo imaxinario co CDG, despois viñeron as películas... Non sabería quedarme cun momento concreto.

–Comparando con como están as cousas agora, cal é o seu sentimento?

Os artistas non estamos moi ben tratados polas institucións, pero iso sempre foi así, é unha loita permanente. Sen embargo, os teatros énchense e hai unhas ganas de gozar, de socializar e de ver teatro que eu non vía hai moitos anos. Quizais o teatro é un foco de resistencia de cultura e de liberdade. O demais é imprevisible, coas televisións, as plataformas... Os tempos mudaron pero eu sigo tendo moita ilusión e teño como unha certa inocencia. Vivo o día a día e non me sitúo no momento sociopolítico, porque senón empezaría a dicir que non a todo (risas).

–Algunha espiña cravada?

Nada en concreto. 1936 é un espectáculo de teatro que é coma se fose un personaxe potentísimo, que comunica moitísimo. En películas, a min A Esmorga, cando volvo visitala, ségueme emocionando. Fariña paréceme que foi un punto de inflexión na ficción entre nacional e periférica no seu momento... Personaxes? De todo tipo, no teatro eu sei que podo encarar o que sexa, pero creo que no mundo da creación os personaxes sempre están por chegar.

–Ademais de 1936, que proxectos ten?

Agora estou de xira e empezarei tamén cunha peli en Madrid, pero teño un proxecto moi bonito para maio, Monstruo, cos de Gaita Filmes. Vai ser unha catarse persoal atacarlle a ese personaxe. Teño entre gañas e medo ao mesmo tempo, porque é un personaxe que pode conectar incluso coa miña vida, porque eu sempre fun unha persoa insegura, con medos, e trata diso. Despois, o que veña. Cos anos que teño, estar en activo, ter proxectos enriba da mesa e non parar fai que me dea de conta de que algo tiven que facer ben ou moi ben. Porque levo 45 anos vivindo disto.

–Alguén con quen traballou que lle marcou especialmente?

Manqui deume forzas para continuar ás veces porque é moi divertido e moi optimista, é un anarquista total da vida... Con Ernesto Chao tamén traballei moito, pero Xosé Manuel Olveira «Pico» era un tipo de actor dos que teñen a credibilidade da vida. Traballar con el foi das cousas máis bonitas da miña carreira profesional. Alimentábame o corazón dunha forma sa, humilde e con calidade.

–Cambiaría algo da súa traxectoria?

Ao principio saín pouco de Galicia e acomodeime traballando tanto aquí. Saín tarde a conquistar España, pero estou orgulloso de facer a carreira que fixen. Collino a tempo e agora estou co cine, o teatro, a televisión..., e combinalo todo é o máis bonito para un actor.

–Algunha preferencia?

Eu ó principio definíame como un actor de teatro, pero co tempo defínome como un actor de proxectos. Ó lado dunha mala obra de teatro podo coller unha boa serie de televisión e deixar unha mala película por unha boa obra de teatro. Hoxe en día xa podo decidir certas cousas.

–Todo un privilexio...

É un privilexio, pero tamén suei a camiseta. Fun, son e serei de pico e pala. Realmente non tiven ningún pelotazo, fun conquistando pouquiño a pouco, coma os obreiros.

–Que sería hoxe se non escollera o camiño da actuación?

Non sei. Eu non quería ser nada. Non tiña unha vocación de ser isto ou aquilo. Quizais me tiraría a música, pero son moi malo, canto fatal. Cheguei a ter unha batería, pero era moi malo, e vendina.

–Que lle diría a algún mozo ou moza que está comezando?

Diríalle que é unha carreira de fondo, que hai que ir paso a paso, día a día, porque a vida che da sorpresas. Todos os traballos, para conseguir que vaian ben, son de pico e pala. Hoxe é máis difícil todo, esíxese o éxito inmediato, cunha competencia tremenda... Por iso digo: pico e pala, e calma.

