El machismo en las aulas gallegas: seis de cada diez chavales gallegos considera «excesivo» el feminismo actual

«Otra vez la turra feminista...». No es inusual escuchar este tipo de frases entre los chavales de colegios e institutos cuando asisten a alguna charla o taller sobre igualdad de género, una cuestión que dentro de las aulas —al igual que fuera— enfrenta cada vez más a los más pequeños. ¿Casualidad? Ni mucho menos. En un ecosistema digital donde las redes sociales fomentan y sirven de altavoz para difundir distintos discursos de odio, la juventud es el colectivo más expuesto a digerirlos y asumirlos.

Esta es una de las conclusiones que saca de su experiencia Lucía Rodríguez, investigadora y miembro de la ONG Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso). Junto con dos compañeras —Sonia Díaz y Susana Maceiras—, Rodríguez acaba de publicar la tercera edición del estudio Xeración Contrainfo, una radiografía de la presencia del machismo en la educación gallega que da cuenta de esta confrontación: seis de cada diez chavales gallegos creen que el feminismo es «excesivo» y que, en sentido contrario, actualmente son los hombres quiénes están discriminados.

En concreto, para la elaboración del estudio fueron entrevistados un total de 396 estudiantes y 199 profesores de 14 centros educativos de toda Galicia. La edad de los alumnos cuestionados oscila entre los diez y 19 años. De los encuestados en la muestra, 200 corresponden a mujeres cis o cisgénero; es decir, que su identidad de género y sexo de nacimiento son coincidentes. Los otros restantes son 189 hombres cis, cuatro hombres y dos mujeres transexuales y una persona ‘no binarie’.Además, esta tercera edición de la encuesta también incluye una visión todavía «discreta» de las familias, realizada a partir de 66 entrevistas.

Diferencias al definir conceptos

El informe de Agareso es revelador a la hora de brindar un diagnóstico sobre la conceptualización de fenómenos como el machismo, la violencia de género o el propio feminismo dentro de las aulas. En este sentido, las definiciones que dan los más pequeños de estas palabras difieren considerablemente en función de la condición sexual o el género. Así, un 25% de los chavales heterosexuales y cisgénero piensa que el movimiento feminista consiste en «pensar que las mujeres son superiores» a sus compañeros, y un 27% de este colectivo piensa que «va en contra de los derechos» de los hombres. Por otra parte, el 73% de las jóvenes y personas LGTBiQ+ encuestadas definen al feminismo como «la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres». «A enquisa reflicte unha polarización das opinións entre dous bloques. Por unha banda están as rapazas cis hetero xunto coas persoas do colectivo LGTBiQ+; por outro figuran os homes cis hetero, que amosan unha posición máis radicalizada», indica Rodríguez.

Trasladando la encuesta al campo de la violencia machista, más de la mitad de los hombres cis hetero encuestados la define como «la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, en todos los ámbitos de su vida», frente al 81% de sus compañeras que optan por esta definición. Sin embargo, tres de cada diez encuestados varones asegura que «la violencia no tiene género».

‘Antiwokes’ y redes sociales

El estudio de Agareso también refleja que el discurso antiwoke está calando entre los jóvenes gallegos. El concepto, muy en boga en el debate político internacional, fue acuñado recientemente por la derecha y hace referencia a la reacción a diferentes avances sociales relacionados, entre otros, con el racismo, el feminismo o los derechos de las personas LGTBiQ+. Dentro de este contexto, las redes sociales juegan un papel clave. «Unha nena que entrevistamos explicaba que se os adultos teñen problemas para lidiar coas horas e contido que consumen en TikTok ou X, para un adolescente é moito máis difícil», explica Rodríguez. «É unha poboación moi vulnerable. Non teñen a conciencia crítica formada. A isto hai que sumarlle a actual deriva das redes sociais e os seus propietarios, vencellados á estrema dereita», apostilla.

Así, cuatro de cada diez varones cis hetero encuestados piensan que las personas «cambian de sexo con facilidad», algo que ven como «negativo». En la misma línea, el 37% de los chavales no ven positiva la «fortaleza del movimiento feminista». De hecho, el 62% considera que la «lucha por la igualdad de las mujeres es excesiva y, actualmente, los hombres están discriminados». «É habitual atoparse cun rexeitamento nas aulas con todo o que ten que ver co feminismo, pero ocorre na sociedade en xeral, non só na rapazada», indica Rodríguez.

¿Y los profesores?

Como regentes de las aulas, la gran mayoría de profesores encuestados confirman esta situación que dibuja el informe. Así, siete de cada diez docentes sí que piensan que existen prejuicios de género entre el estudiantado.Además, un 40% cree que también están presentes entre el profesorado.

Por otra parte, la encuesta refleja que «los IES no son sitios seguros»: un 80% del alumnado LGTBiQ+ asegura que «ha sufrido comentarios negativos o burlas en su centro educativo». Lo mismo en los hombres y mujeres cis hetero, donde el porcentaje es del 74 y 71%, respectivamente.

Propuestas Ante las cifras, la conclusión es amarga. «A promoción da igualdade non está a funcionar no eido educativo», lamenta Rodríguez, que asegura que la solución pasa inevitablemente por «máis formación», entre otras cosas. «Hai que dar máis medios ao persoal docente e aumentar a alfabetización mediaática; é dicir, poñer o foco na capacidade que ten a rapazada para usar as redes sociais», apostilla.

Suscríbete para seguir leyendo