Rompiendo la estadística: el campo como medio (y modo) de vida con menos de 40 años

Casi 220.000 viticultores gallegos cuidan de las más de las 33.000 hectáreas de cepas que configuran una parte importante del mapa de la agricultura en la comunidad. No exageramos si decimos que por las venas de Galicia corre vino. Concretamente 777.000 hectolitros anuales según la Interprofesional del Vino de España. Aunque la provincia de Pontevedra concentra casi la mitad de esa producción, en Ourense más del 65% de sus municipios son vitícolas. Allí saben de minifundio, de trabajar la tierra, de la incertidumbre que provocan las heladas, el mildiu o la flavescencia dorada. Pero también entienden del equilibrio entre tradición y modernización, de apego a la tierra y de buscar los mecanismos habidos y por haber para sobrevivir en el rural. Y si no que se lo pregunten a Belén Cajide, la viticultora mujer más joven de la denominación más antigua de Galicia, O Ribeiro.

A sus 36 años casi recién cumplidos está dispuesta a plantarle cara a la estadística. Como contaba FARO hace unas semanas, Galicia es la autonomía con menos jóvenes emprendedores en el sector agrario. Un informe del Ministerio de Agricultura elaborado con datos de la Tesorería de la Seguridad Social apunta que tan solo un 15% de esos emprendedores tienen menos de 40 años. Poniendo el foco en la DO ourensana, según los datos que maneja el sindicato Unións Agrarias, solo el 6% de los viticultores está por debajo de esa franja de edad.

«Buscaba un trabajo que me permitiese conciliar y seguir en el rural, que es donde hemos establecido nuestro hogar por elección y donde queremos seguir criando a nuestros hijos», explica Cajide que desde hace unas semanas es la titular de una explotación de dos hectáreas en Beade.

Belén Cajide rodrigando cepas. / Roi Cruz

Junto a su marido, Alberto Gómez, bombero forestal de la brigada helitransportada de O Xurés, siempre tuvieron claro que su lugar estaba en el rural. Allí llevan 10 años construyendo su familia, ellos que precisamente también crecieron en ese mismo entorno. «Aquí la viticultura es una pieza fundamental para frenar la despoblación», coinciden ambos. Apuestan además por romper los estereotipos de que el trabajo en el campo «es la última salida o que no requiere conocimientos ni especialización».

De hecho, Belén ya se ha realizado diferentes cursos en materias de fitosanitarios y otras capacitaciones relacionadas con la agricultura. Sabe que para mejorar la rentabilidad de su explotación es necesario pensar en la mecanización y la reestructuración de los cultivos, «especialmente en sitios como este, en los que domina el minifundio y escasea la mano de obra». Su objetivo, apostar por la calidad y la profesionalización.

Pone el foco en otro aspecto: la burocracia. En su caso, el sindicato Unións Agrarias fue clave en todo el proceso de emprendimiento, junto con la propia Consellería de Medio Rural. En esta misma línea, y en un contexto de sangría demográfica, lanza otras reivindicaciones. Por un lado, que las normativas europeas presten más atención a las particularidades de las pequeñas regiones a la hora de legislar «y que se ofrezcan más incentivos, por ejemplo, de tipo fiscal para los que decidimos apostar por el rural y la agricultura».

Brecha de género

Hablar con Belén y su familia es hablar de tradición, una en la que las mujeres jugaron y juegan un papel fundamente, eso sí, no siempre con el reconocimiento merecido. Ya saben, aquello del matriarcado gallego que consistía en sostenerlo todo, la casa, el campo… pero que se ha traducido en pensiones no contributivas porque todo permanecía en el ámbito de lo privado.

Por fortuna, su caso supone también hablar de cambio, de avance, y de ir con todo siendo mujer. ¿Significa eso que no exista machismo? No. Reconoce de hecho que lucha contra el pudor a la hora de realizar algunas tareas o manejar cierta maquinaria, no por ella, «pero llega a resultar agotador escuchar siempre los mismos chascarrillos». Su suerte y la de todas, que no la frenan. Y es así como surgen los cambios.

Belén y los suyos han hecho de la viticultura un medio de vida, pero también un modo de vida. Sus hijos, Breogán de 10 años y Aarón de 5, serán lo que quieran y logren ser. Eso incluye agricultores, por supuesto. Pero si ese no es su camino, de lo que no cabe duda es de que, al menos, sabrán cómo se trabaja la tierra y que es ella la que verdaderamente nos sostiene.