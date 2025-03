El clan cómico de 'Non saímos do lixo': «Hacemos humor absurdo, crítico y políticamente incorrecto»

«Cuando se hizo viral el vídeo sobre la hostelería, me abrumó un poco porque me reconocía la gente hasta en el Mercadona», explica Juan Gulías en charla con EL CORREO GALLEGO -periódico que comparte editorial con FARO- tras un encuentro cerca del parque de Galeras, en Santiago de Compostela, en plena pausa de una grabación prevista allí de 'Non saímos do lixo', formato de skechts para redes, parte de ese bum audiovisual que ha solapado el mando a distancia con el teléfono móvil.

Ese clip titulado 'A xente non quere traballar' suma más de 440.000 visualizaciones en Facebook y unas 200.000 en TikTok, aparte de un eco mayor en otras redes y en ese mundo tan difícil de cuantificar que es la galaxia de WhatsApp. «La repercusión de varios sketchs nos hace pensar que vídeos como ese sobre la hostelería, entre whats, reels y demás, llevan un par de millones de reproducciones sumando las distintas plataformas».

@nsdlixo A XENTE NON QUERE TRABALLAR Sketch de Non Saímos do Lixo @nsdlixo Actores: @juangbalino @martinho_dmgz Dirección e guión: @marcos_paino e @denny_horror Produción: @punkita_ e @nsdlixo Agradecementos: Titi e Asador O Rego. ♬ sonido original - NSDLixo

«Según el tipo de sketch, el vídeo funciona mejor en una u otra red. Tiktok es la más impredecible pero también la que llega más a la gente más joven», cuenta Denny Horror, guionista de 'Non saímos do lixo', una idea de humor alérgico al mainstream, retomada en 2024 tras una etapa inicial en la desaparecida web musical Komunikando.Net (luego en Youtube), hace una quincena de años.

Ahora, este renacido formato de gags centra su difusión en las plataformas sociales con dirección de Marcos Paino, el otro pulmón de un proyecto con la intervención actoral de Susana Sampedro, Antón Coucheiro, el citado Gulías o Pauliña, entre más personas implicadas, según cada episodio.

Grabados en Santiago

«Lo habitual es grabarlos en Compostela porque estamos todos por aquí o cerca pero si nos apetece salimos fuera, como la vez que fuimos hasta A Estrada».

«Hacemos un formato de humor social y político. La actualidad manda mucho en los guiones, se habla de vivienda, de la precariedad que nos toca vivir, del turismo masivo... Grabamos entregas cada una o dos semanas como media», explica Horror, cómico, guionista y monologuista, que nos habla mientras se viste una de las diferentes togas de juzgado que porta en medio de la calle entre la vecindad pasando al lado como si nada, y en algún caso mirando y parando para preguntar: «¿Puedo pasar»?, una situación que subraya el aire de clan de cómicos modernos de viaje a ninguna otra parte que no sea expresarse ante el público, en tablet, móvil, redes o las fiestas que hacen en el pub Modus Vivendi (la última, el 25 de febrero).

«El Modus es para nosotros un campo de pruebas de ideas y personajes, un laboratorio de la comedia y del humor, que nos permite chequear material nuevo con fiestas donde además aprovechamos para vender nuestro merchandising».

Libertad creativa

¿Podría tener sitio un espacio así en una televisión pública como TVG o canal similar? A la pregunta, responden de inmediato: «Ni en Televisión de Galicia ni en otro tipo de tele tradicional hay espacios donde te den este nivel de libertad...»

En los guiones de Non saímos do lixo abundan las alusiones a destacados cargos del PP. «Creo que si viesen los vídeos, a Rueda le haría todavía menos gracia que a Feijóo, porque creo que aún tiene menos sentido del humor», señala el guionista del formato, que inspiró un tema así llamado al grupo compostelano de punk rock Novedades Carminha, hoy en el dique seco, y que incluyeron esa canción en el disco Jódete y baila, lanzado hace 15 años por el sello picheleiro Lixo Urbano con la santiaguesa Alba Galocha en la portada antes de convertirse en modelo y actriz.

Formato para redes

Volviendo al equipo de este clan, así define Pauliña, que igual se pone anta la cámara para actuar que al micro para cantar, el espíritu de esta aventura: «Hacemos humor absurdo, crítico y políticamente incorrecto».

«Creo que este tipo de formatos para redes tienen la ventaja de que pueden lograr más difusión, al ser algo más directo pero, al mismo tiempo, me parece que es un tipo de humor más complejo a la hora de escribir», razona Pauliña en alusión a la infinita dosis de píldoras de humor breve que ofrecen las plataformas digitales y lo mucho que cuesta hoy día encontrar ese oro moderno llamado... atención.

Próximas citas en la Rúa de San Pedro y Carballo

El miércoles 12 marzo, a las 18 horas, el clan de Non saímos do lixo, impulsa un coloquio como estreno de su podcast («había pocos», dicen con sorna).Se graba en la Casa do Taberneiro (San Pedro) con la visita de la periodista Cristina Huete, autora con su colega de profesión, Primitivo Carbajo, de un ensayo titulado Os Baltar. A senda do caciquismo na democracia plena, editado por Morgante.

Y ya a finales de abril, este proyecto humorístico acude al Carballo Interplay, festival de contenidos digitales que se celebra entre los días 24 y 27 del citado mes.