Música con letra sexista: a pócima obrigada para o éxito?

A Universitat Pompeu Fabra denuncia que as letras das cancións máis populares en España son agora máis sexistas que hai 10 anos. En «Evolution over 62 years: an analysis of sexism in the lyrics of the most-listened to songs in Spain», Laura Casanovas e Priscila Álvarez sinalan que dende 2015 o porcentaxe de cancións sexistas supón o 77% dos hits, cando en décadas anteriores representaban entre o 37 e o 50%. Preguntamos ás feministas Amada Traba (socióloga) e Antía Mariño (estudante de Traballo Social e integrante do Comando Igualdade) que ven detrás destes números.

«O que escoito é –explica Antía Mariño– que as letras son sexistas porque é o que vende». Amada Traba expón que «coa sociedade de consumo, as persoas –principalmente as mulleres– fomos sexualizadas. Esa sexualización levouse a todas partes. Como non imos ter ese tipo de letras se o porno está aí? Non somos conscientes do que estamos cantando. O reggaeton cando naceu tiña outras letras. Foron as casas discográficas as que impuxeron esas letras, facéndoas máis sexualizadas e pornificadas. Viron que se vendía máis así, con letras machistas».

Ao longo da historia, a música, mesmo a tradicional sempre botou man da picardía ás veces escorando cara o machismo. Presten atención aos retrousos e coplas, sempre plasmaron o machismo imperante. Agora, está levado alén do límite.

«Cantan cousas como ‘eres esclava de mi cama’ ou ‘te voy a matar en la cama’. Os artistas din que para vender teñen que cantar ‘voute follar, a túa irmá e a familia túa enteira’. Está ligado ao trap e ao reggaeton», lamenta Mariño.

Amada engade que estes tipos de música son «un elemento máis dun contexto no que hai máis dispositivos nunha mesma liña. Hai dez anos que a pornografía entrou como un tsunami e sería raro que isto non tivese o seu reflexo na música».

En conexión con este tema, atopamos a sobrexposición da muller nas redes sociais coa necesidade permanente de estar sexualizada. Canto máis mostran elas, máis se tapan eles.

«Nas redes sociais o que vende é o tío gracioso e a tía sexualizada. É o que viraliza sobre todo Tik Tok. A xente da miña idade garda tik toks de rapazas sexualizándose en favoritos para descargar, repostear.... Eles non se sexualizan. Por desgraza, gran parte das mulleres da miña idade pensan que só se poden facer famosas sexualizándose», lamenta Antía.

Amada apunta que «o sistema patriarcal non nos concede o poder na palabra, ou nas cualidades de intelixencia, capacidade ou creatividade. O sistema decide que o poder das mulleres reside no seu físico agradable para eles, o que vai cambiando ao longo da historia».

Traba reflexiona que a lóxica do mercado empurra ás mulleres a gastar «moito diñeiro en parecerse ao canon que agora dicta ter moito peito e moitas cadeiras. Por que? Porque hai moito diñeiro ao redor da beleza feminina coas industrias e as creadoras de contidos. Todo é unha compra-venda constante. A mensaxe non é que sexas guapa, se non que sexas sexi. Non o es? Logo vales menos».

De aí que moitas mulleres opten por sexualizarse «para entrar no mercado do ligue, mercado matrimonial segundo a teoría interaccionista da socialización», engade Amada Traba.

«Gastamos recursos en conseguir esa apariencia agradable á mirada masculina, gastando tempo que poderiamos destinar a outras cousas que non nos cosificaran. É brutal a intensidade das mensaxes que relacionan muller e físico; e cada vez a idades máis temperás», conclúe.