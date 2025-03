Mirar al pasado para construir el futuro

Las niñas y adolescentes tienen hoy más referentes femeninos que nunca. Mujeres como Malala Yousafzai, Simone Biles, Sara Alonso o Taylor Swift inspiran a las nuevas generaciones, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Es fundamental seguir impulsando modelos de liderazgo femenino que sigan cimentando la realidad de que la mujer también puede estar y brillar en cualquier espacio o meta que se proponga.

Las preguntas 1. ¿Cuáles fueron sus principales referentes femeninos? ¿Por qué? 2. ¿Tienen hoy las niñas y jóvenes más o mejores referentes femeninos? 3.¿Qué importancia tiene la representación femenina en los medios de comunicación, la cultura o la política? 4. ¿Podría escoger a una mujer actual como referente inspirador para las nuevas generaciones?

SARAI TEMES Psicóloga «Hemos vivido una invisibilización histórica injusta»

Sarai Temes. / /

1. Mi principal referente femenino en la infancia, como niña de los 90, fue el personaje de ficción Punky Brewster. En la adolescencia, mi principal referente fue el personaje de Expediente X, Dana Scully.

2. Hoy en día las niñas y adolescentes cuentan con una representación mucho más diversa de referentes femeninas, pero se necesitan más referentes femeninas que desafíen roles y estereotipos de género y que les dé a las niñas y adolescentes nuevos modelos de relaciones románticas libres de violencias y toxicidad.

3. Lo que no tiene visibilidad pareciera que no existiese. Las mujeres hemos vivido una invisibilización histórica injusta: se han ocultado nuestras aportaciones científicas, literarias, artísticas, filosóficas y políticas. Gracias al movimiento feminista, estamos desenterrando del olvido a estas mujeres referentes y dándoles el lugar que se merecen. Pero, además de saldar esta deuda histórica, es imperativo que las nuevas generaciones tengan referentes de actualidad, en las que verse reflejadas para que puedan comenzar a construir sus sueños y aspiraciones.

4. Como referente inspirador me gustaría destacar a Sara García Alonso, licenciada en Biotecnología con máster en Investigación Biomédica y Biológica y primera mujer española en conseguir un puesto como Reserva de Astronautas en la European Space Agency. Es gracias a mujeres que han abierto camino como ella que hoy estamos un poquito más cerca de alcanzar una igualdad efectiva.

GUADALUPE FREIRE Integradora social «Ya somos astronautas y presidentas, pero se nos ve poquito»

Guadalupe Freire. / Pablo Hernández Gamarra

1. Mi abuela fue un referente muy importante: crío a sus siete hijos sola y era un ejemplo de esfuerzo, tesón y resiliencia. En la adolescencia admiraba a Phoebe de la serie Friends, una mujer libre y sin prejuicios.

2. Las redes e internet nos conectan a un nivel global y nos permiten conocer historias de otras mujeres, pero también creo que eso da lugar a otros referentes que, en lugar de validar el papel de la mujer en la sociedad y fomentar la igualdad, hace que regresen viejos estereotipos. Las niñas y adolescentes necesitan ver igualdad en sus casas, equidad y respeto en las relaciones familiares.

3. Es imprescindible que se visualice más a las mujeres. Ya somos astronautas, presidentas y artistas, pero se nos ve poquito y creo que es eso lo que necesitamos cambiar: hacer notar nuestra presencia.

4. Tengo a mi lado mujeres emprendedoras, artistas y luchadoras que cada día se levantan para hacer del mundo un lugar más igualitario y justo. Si tengo que hablar de una mujer conocida: Malala Yousafzai.

AINOA MÍGUEZ Pedagoga «É imprescindible potenciar o papel da muller como líder»

Ainoa Míguez. / /

1. O meu principal referente é miña nai. Débolle o lugar no que estou agora mesmo e o camiño percorrido ata aquí. Ós seus 50 anos decidiu abrir o seu propio negocio e escribir un libro. Grazas a todas as mulleres que me rodean (primas, avoas, tía, amigas…) a miña visión do papel da muller na sociedade defínese en dúas palabras: poder e fortaleza.

2. Non direi se son mellores ou peores, pero hoxe en día as nenas e xoves teñen máis oportunidades para coñecer diversidade de referentes femininos en distintos ámbitos: ciencia, tecnoloxía, deportes, política, arte, mundo empresarial… Con todo, queda moito por facer. Precisamos referentes que rompan cos ideais e cánones de beleza que seguen existindo na nosa sociedade. Paréceme imprescindible potenciar o papel de muller como líder, en posicións de poder e toma de decisións.

3. Cando ver a mulleres en posicións de poder deixa de ser unha excepción e se converte en parte do día a día, a sociedade camiña cara a equidade. A representación feminina non é só unha cuestión de xustiza, senón unha ferramenta de transformación social que impacta na forma en que as mulleres se ven a sí mesmas e en cómo son percibidas polo mundo.

4. Ana Peleteiro, xa que é un gran referente feminino para as novas xeracións, tamén pola súa actitude, a súa loita contra os estereotipos e o seu compromiso coa diversidade e a igualdade.

CRISTINA LOUZÁN Agente de igualdad «¿Estamos enseñando a los niños a admirar a las mujeres?»

Cristina Louzán. / /

1. Una vez, en primaria, me pidieron elegir una persona como referente para un trabajo en el que explicar a qué se dedicaba y por qué la admiraba; me costó mucho porque me encontré con un problema: no me habían enseñado a admirar a las mujeres igual que a los hombres. Si le pidiéramos ese mismo ejercicio a una niña de nueve años hoy, probablemente se podrá imaginar y elegir una o varias mujeres a las que admira. No porque el problema esté resuelto, sino porque el trabajo de visibilización ha avanzado y las mujeres ocupan más espacios.

2. La presencia de mujeres en determinados espacios y puestos rompe estereotipos, pero no basta con aumentar su visibilidad. Es fundamental transformar el sistema de valores que otorga mayor prestigio a las cualidades y funciones asociadas a lo masculino y ampliar la concepción de qué consideramos admirable. Por otro lado, no solo las niñas necesitan referentes femeninos: ¿estamos enseñando a los niños a admirar a las mujeres?

3. Es esencial que, tanto niñas como niños, hombres como mujeres, tengamos en nuestro imaginario a figuras diversas ejerciendo diferentes profesiones, funciones y ocupando diversos espacios.

4. Es difícil elegir solo una figura femenina como referente, porque lo verdaderamente importante es la diversidad. Ver a mujeres con reconocimiento en distintos ámbitos, con cuerpos diversos, con voces que hablan de una amplia variedad de temas, amplía los horizontes de las niñas, pero también nos ayuda a todas a sentirnos más identificadas y representadas.

MARÍA JOSÉ MÁRQUEZ Consultora de igualdad «Han cambiado los mandatos de género en cuanto a belleza»

María José Márquez. / /

1. Mis principales referentes fueron mi madre y alguna de mis profesoras. También me gustaban figuras del cine y la televisión. En aquel momento primaba un estándar muy peligroso de delgadez extrema y llevó a que tuviese problemas alimentarios durante la adolescencia.

2. Hoy se hace un esfuerzo por visibilizar a las mujeres en la cultura, la ciencia, el deporte, las empresas, etc. Además, están sensibilizadas las niñas y los niños en la igualdad de género y eso les ayuda al desarrollo del pensamiento crítico más allá de los referentes comunes. También han cambiado los mandatos de género en cuanto a belleza y, sobre todo, hay mayor diversidad en la imagen pública, lo que facilita un desarrollo más sano de la adolescencia.

3. La representación de la mujer en los medios, la cultura y la política es fundamental para transmitir el mensaje de que las mujeres son ciudadanas de prestigio y que pueden vivir una experiencia absolutamente plena sin depender de un hombre.

4. Yolanda Díaz o la exministra de igualdad, Irene Montero, no solo representan figuras de poder, sino que han trabajado en elementos clave de discriminación, como combatir la contratación temporal y la brecha salarial.

ROCÍO ÁLVAREZ Maestra y terapeuta «Hay más referentes, pero su calidad e impacto es complejo»

Rocío Álvarez. / Alba Villar

1. Mi primer referente es mi madre, que ha influido en mí en todos los sentidos y en todas las etapas de mi vida (incluso ahora). Mi abuela paterna también ha sido un gran referente, una mujer muy inteligente y avanzada en su tiempo. Durante el camino también he encontrado muchas más referencias femeninas inspiradoras.

2. Hoy tienen más referentes, pero su calidad e impacto siguen siendo un tema complejo. Existen avances significativos en la representación de mujeres en distintos ámbitos (ciencia, tecnología, política, deportes, arte, entretenimiento, etc.), lo que contribuye a romper estereotipos de género. Sin embargo, también persisten modelos que refuerzan expectativas tradicionales o generan nuevas presiones sobre cómo debe ser o actuar una mujer.

3. Los medios moldean la manera en que las personas ven el mundo y a sí mismas. Cuando las mujeres son representadas de manera diversa y realista, se amplía el concepto de lo que significa ser mujer, rompiendo con los estereotipos tradicionales.

4. Las nuevas generaciones tienen más referentes femeninos que nunca, en todas las áreas. En la política y el liderazgo social están Jacinda Ardern; Alexandria Ocasio-Cortez o Sanna Marin. En ciencia y tecnología: Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, Katie Bouman, o Gitanjali Rao. En el activismo y derechos humanos, Malala Yousafzai, Greta Thunberg o Amanda Gorman. En el deporte: Simone Biles, Serena Williams o Megan Rapinoe. En el entretenimiento: Billie Eilish, Zendaya, Beyoncé, Lady Gaga o Taylor Swift.

ALBA ALONSO Educadora «Necesitamos más referentes de mujeres en series y películas»

Alba Alonso. / /

1. Principalmente, me influyó mi madre. Era modista y, aunque había trabajado de ello toda su vida, a los 47 años ( y tras criar a 6 hijos ella sola básicamente) decidió montar su propio negocio. Fue de las primeras (si no la primera) en solicitar en Vigo la separación de bienes y así tomar también las riendas económicas de su vida profesional.

2. Existen referentes maravillosas. El problema es que a la mayoría no se les da la oportunidad para visibilizarse, en especial si su imagen no es instagrammer o hipersexualizada. Y ello provoca que las mujeres que nuestras niñas/jóvenes acaben tomando como referentes no son las más idóneas. Nuestras niñas necesitan referentes que les demuestren que se puede llegar lejos, que hace falta esfuerzo y constancia, pero que los sueños a veces se cumplen.

3. Lo que no se ve no existe (aunque exista), por lo que la representación en los medios es fundamental. E iría más allá y hablaría también de ficción. Necesitamos más mujeres referentes de las buenas en nuestras series y películas, allí también influyen.

4. Me gusta Sara García, futura astronauta, que ha conseguido un sueño imposible para muchas personas. Si ella está cada vez más cerca de la luna, ¿por qué tú no?

VANESA HERNÁNDEZ Psicóloga «Se necesitan referentes sólidos, bien armados»

Vanesa Hernández. / /

1. Mi infancia y adolescencia se desarrolló a finales de los años 80 y los años 90, una época donde los roles de género estaban muy instaurados. Me llamaba mucho la atención Gloria Fuertes y la estética rompedora de Alaska. Durante la adolescencia me gustaba Madonna y su actitud desafiante frente a los convencionalismos imperantes.

2. Hoy tienen más y mejores referentes, pero se necesitan referentes sólidos, bien armados, mujeres que no sólo tengan sus valores claros como mujer, sino que estén dispuestas a manifestarlos y poner los frenos que sean necesarios o dar un paso al frente cuando sea preciso.

3. Es algo que tiene que darse de forma natural y donde prime la formación, la experiencia y la valía profesional. Lo incomprensible a veces es por qué mujeres formadas y preparadas que desean ocupar esos puestos no llegan.

4. Destacaría la figura de Malala Yousafzai por su lucha por la educación de las niñas frente al régimen talibán. La educación es fundamental para romper con los estereotipos de género, pero más potente que la educación es que las mujeres actuales sirvamos de referentes a las niñas y jóvenes de hoy.

SARA OUTEIRAL Comunicadora «O debate feminista quedou algo estancado»

Sara Outeiral. / /

1. De nena non tiña referentes femininos. Facía deporte (atletismo e fútbol) e os referentes que tiña eran masculinos. Dentro da familia, o meu referente sempre foi a miña avoa, pola súa fortaleza.

2. Agora temos moitos máis referentes. No deporte, están Ana Peleteiro, Simone Biles ou Alexia Putellas e Jenni Hermoso; escritoras como María Mariño (Todo lo que mi novio debe saber sobre feminismo) ou Cristina Fallarás. Na política, Irene Montero ou Ana Pontón.

3. O máis importante é que vexan que as mulleres son agredidas por ser mulleres e que non son casos illados. É algo estrutural e teñen que coidarse entre elas. Cando era nova non había ese sentimento de sororidade. Cambiou todo bastante, pero tamén creo que o debate feminista quedou algo estancado. As novas xeracións teñen que coller o relevo e desmontar o discurso antifeminista.

4. Irene Montero aguantou o inaguantable para conseguir avances como la Lei do "Solo si é si" ou a Lei trans. Outro referente é, como xa mencionei, Cristina Fallarás.