«Trátanas como se fosen parvas na clase»

O 8-M celébrase cada vez máis rodeado de incógnitas que ameazan con destinxir o violeta. As mulleres volven ser minoría reducida nas carreiras de enxeñerías; segue a custarlles aparecer como expertas ou opinantes en medios e continúan penalizadas en moitas áreas do mercado laboral. Por que a estas alturas do século XXI prosegue unha cúpula de titanio sobre as nosas cabezas? Lograremos a cortadora láser ou de plasma necesaria para furala? Dúas feministas, a socióloga e profesora Amada Traba e a estudiante de Traballo Social Antía Mariño, repasan a situación actual para apuntar as anomalías: desde a discriminación sutil por parte dalgún profesorado ao acoso dos compañeiros de aula; desde o temor a opinar polo síndrome da impostora á ameaza da extrema dereita.

Inda que os avances son innegables nos últimos anos un pasiño atrás se deu. Nas enxeñerías que se ensinan na Universidade de Vigo, elas representan o 25,7% do alumnado. Elas tamén son minoría á hora de liderar os laboratorios: só oito dos 44.

Por que as nenas están a renunciar a estas carreiras? Amada Traba sinala os estereotipos: «As mulleres decantámonos por aquilo polo que recibimos información en positivo como o relacionado co coidado, coa ensinanza, por exemplo. Outra cousa é a discriminación vertical cando as mulleres atopan atrancos para ascender. En ciencias, as mulleres fóronse facendo pouco a pouco un oco. Sufriron discriminación na ciencia á hora de telas en conta, de recibir recompensa con aumentos de salario e apropiáronse en moitos casos do seu traballo. Hoxe en día estamos nun momento mellor».

A discriminación sutil

Mais a situación nas aulas para elas pode chegar a ser difícil. Antía Mariño explica que «unha amiga estuda unha enxeñería e foi acosada por un compañeiro de aulas. Tivo que denuncialo porque a seguía á casa. Tamén me contan que as infravaloran. Cando teñen que saír facer un exercicio ao encerado algúns profesores trátanas como se foran parvas».

Amada sinala que a discriminación ás veces chega dunha forma sutil para facer crer ás mulleres que son inferiores. Buscan ‘poñelas no seu sitio’, no que desexan eles, no ámbito doméstico.

Ao respecto, Antía sinala que «as miñas amigas téñenme dito que se senten parvas na clase, que saben facer os exercicios pero da maneira nas que as tratan bloquéanse. Comentan que senten unha presión innecesaria. No ámbito científico, a veracidade segue a ser un patrón masculino».

La feminista viguesa Antía Mariño / Xoán Álvarez

A Traba fáltalle pouco para xubilarse pero teme que «quizais ese acoso empeore no futuro. Estamos vendo os efectos na xeración Z da cultura da masculinidade hexemónica extrema. A mensaxe que dan é que as nenas e as mulleres están aí para compracelos. Iso é moi grave».

Trátase dunha problemática que preocupa ás máis novas, segundo confirma Antía quen engade: «Estase normalizando entre a xente da nosa idade ese tipo de comportamento (acosador)».

Á hora de analizar a presenza feminina nas carreiras científicas, algunhas voces piden que nos medios de comunicación se dea máis presenza ás mulleres ao amosar investigacións ou opinión.

O informe «Participación de las científicas como fuentes expertas en los medios: motivaciones y obstáculos», realizado polo SMC España de FECYT, preguntou a científicos homes e mulleres. De todas as persoas que aceptaron participar e aparecer como fontes, só o 37,6% eran mulleres.

Misoxinia na ciencia

Entre as barreiras que elas aduciron para non apareceren falando situaron a falta de tempo por cuestións de conciliación e mesmo o risco de ser acosadas e criticadas con ferocidade polas redes.

«Hai unha misoxinia presente contra elas no ámbito científico e político. Os ataques contra as mulleres que dan a cara lanzan a mensaxe de ‘quédate na casa’. E para logralo, insúltanas», engade Amada.

A socióloga agrega que «elas teñen menos confianza en si mesmas. Sufrimos moitísimo o síndrome da impostora. Temos medo a ser sinaladas por se a nosa opinión non é correcta ou non está ben argumentada. Temos medo a ser xulgadas», argumenta.

A socióloga engade que «os nenos desde cativos están animados e reforzados a opinar. Eu dou aulas a 85 persoas, das que 15 son rapaces. Mesmo cando eran cinco, ao abrir a quenda de opinión, ese pequeno grupo deles ocupaba máis da metade do tempo de opinión».

A situación para as máis mozas non semella mellorar. «Cando estou cos meus amigos non falo tanto como me gustaría porque se rin de nós, das rapazas. Eles poden dicir barbaridades e nós temos que calar. Eu estou na Facultade de Traballo Social. Somos 110 entre os que hai dez homes. Cando xorden debates, só falan eles porque nós non nos atrevemos a participar polo que dirán», apunta Antía.

A estudante, aínda así, demanda ás mulleres de máis idade que se convertan en «referentes, que non teñan medo a falar nos medios e nas redes» para servir de exemplo ás máis novas. «Se non vemos referentes, imos seguir calando», resume.

Para Amada Traba, o cambio de mentalidade virá realmente a través da educación desde cativas e cativos a través das familias, medios, centros de ensino e do resto da sociedade.

E nesa socialización debemos deixar atrás a idea de penalizar as mulleres mesmo nos sectores nos que levan sendo maioría dende hai décadas. «Na Facultade de Traballo Social dixéronnos que a nós, as mulleres, nos custaría máis atopar traballo mentres que eles, que son minoría na clase, ían saír da carreira con traballo. Eu flipei», reflexiona Antía.

Penalización laboral

«As mulleres somos penalizadas sempre mesmo nos nosos sectores como o coidado, saúde ou educación. Porén noutras carreiras se as mulleres son minoría, son eles os primados; cando non debería ser», apunta Amanda.

A sombra da extremadereita no político téñena presente. «Estamos moi preocupadas porque púxose de moda ser facha, votar a Vox. Sabemos o que pasou, estudámolo no Bacharelato, e temo que vai volver a España. Todo o que conseguimos construír estámolo tirando pola borda», lamenta Antía Mariño.

«O movemento da machosfera é algo orquestrado a nivel planetario, coa mensaxe de que quedemos na casa preparando emparedados», alerta Traba.