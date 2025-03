A Coordinadora Feminista Donicela súmase ao Álbum de Galicia do CCG

A Coordinadora Feminista Donicela (CFD) foi un colectivo vigués moi activo na década de 1990. Fomentaron a reflexión sobre a situación das mulleres, facilitaron cursos de formación e encheron numerosos espazos públicos con consignas propias animadas con rimas e músicas extraídas do cancioneiro tradicional ou das cancións máis populares, adaptadas ás reivindicacións feministas. Vinte anos despois da súa disolución, diferentes integrantes do colectivo xuntáronse no grupo de traballo Coordinadora Feminista Donicela. Facendo historia para escribir a entrada do Álbum de Galicia, colección de biografías do Consello da Cultura Galega (CCG), que subiu na véspera do 8M.

Donicela naceu en 1990 coa fusión de dous colectivos. Centraron os seus esforzos en Vigo e a súa contorna e funcionaron de maneira asemblearia, sen directiva, sen xerarquías e sen actas.