Batería y apicultor con medalla internacional

Batería del grupo los Gin Toni´s, empresario de la venta de textil y ahora impulsor de una marca de miel artesana con reconocimiento internacional. Con un pie en O Porriño (donde vive) y otro en O Saviñao (Lugo) donde cuenta con sus colmenas y donde creció, Toni Fernández ha logrado que la firma Puramel Sacra consiguiese la medalla de oro en los prestigiosos Paris International Awards Honey 2025, uno de los certámenes más importantes a nivel mundial en cuanto a calidades de mieles.

El premio lo ha logrado a la miel de castaño floral. «Fue un amigo que tiene una quesería, Airas Moniz, quien me animó a presentarme al concurso. Me dijo que tenía que ‘creer más’ en mi producto. Cuando días atrás abrí el mail y me comunicaban que había ganado, no me lo podía creer. Me emocioné muchísimo», explica Fernández.

Sus colmenas, alrededor de 400 distribuidas a lo largo de cinco kilómetros para no saturar la flora del lugar, se encuentran en la Ribeira Sacra.

Un oficio familiar heredado

«Mi abuela y mi abuelo ya tenían colmenas, vendían miel. Yo soy la cuarta generación de apicultores de la familia», recuerda. Precisamente, el nombre de la marca recuerda a su abuela, que se llamaba Purificación.

Estuche con los tres tipos de mieles de Puramel Sacra. / T.F.

¿Cursos para criar abejas reinas? Sí e incluso de inseminación artificial

Aunque el modo de hacer es artesanal, Toni Fernández ha querido incorporar la modernidad mediante un cuidadoso diseño en el etiquetado y empaquetado. Además de la miel tradicional, también la vende con nueces y almendras. Se puede adquirir en puramelsacra.es.

El cuidado de las abejas es su máxima. Como ejemplo de esto último, realiza una selección delicada de las abejas reinas aplicando el saber adquirido en un curso de cría de reinas. Ahora, espera realizar pronto otro de inseminación artificial de abejas. Como señala Toni: «Todo avanza. Nunca se sabe de más».