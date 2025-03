Un estudio en gemelos asocia los tatuajes a un mayor riesgo de linfoma y cáncer de piel

Un estudio realizado en gemelos por investigadores daneses ha reforzado el vínculo entre los tatuajes y el mayor riesgo de cáncer, especialmente en los tatuajes de mayor tamaño. En los que son mayores que la palma de la mano, hallaron un riesgo incrementado en un 137% (2,37 veces más) para el cáncer de piel y en un 173% (2,73 veces más) de linfoma. La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Dinamarca del Sur, en Odense, se publica en la revista científica «BMC Public Health».

«Nos preocupa que la interacción de la tinta de los tatuajes con las células circundantes pueda tener consecuencias graves», señalan los científicos en las conclusiones del estudio, cuya primera autora es la epidemióloga Signe Bedsted Clemmensen.

Los investigadores analizaron datos de 2.367 gemelos en un estudio de cohorte y 316 gemelos nacidos entre 1960 y 1996 en un estudio de casos y controles. Los estudios con gemelos, personas con la misma herencia genética, ayudan a controlar los factores genéticos y ambientales, lo que permite evaluar mejor el riesgo.

No es el primer trabajo que indaga en la posible asociación entre los tatuajes y el cáncer. Un estudio francoalemán publicado en 2017 en «Scientific Reports» halló «una fuerte evidencia tanto de la migración como de la deposición a largo plazo de elementos tóxicos y pigmentos de tatuajes, así como de alteraciones de biomoléculas que probablemente contribuyen a la inflamación cutánea y otras adversidades tras el tatuaje».

Los autores de este nuevo estudio danés recuerdan que está demostrado que la tinta de los tatuajes pasa de la piel a la sangre y se acumula en los ganglios linfáticos próximos. «Nos preocupa que la tinta provoque inflamación en el lugar de depósito, lo que conduce a una inflamación crónica y aumenta el riesgo de proliferación celular anormal, especialmente cáncer de piel y linfoma», apuntan los científicos, cuya investigación sugiere un posible efecto dosis-respuesta: a más tinta, mayor riesgo.

Asociación de tatuajes con linfoma y cáncer de piel.

➡️Linfoma 2.73 veces más en tatuajes grandes

➡️ Cáncer de piel 1.62 veces más en tatuajes de cualquier tamaño, 2.37 veces en tatuajes grandes

Análisis de estudio de cohorte y segundo de casos y controles en gemelos.

En las últimas décadas, el número de personas que se hacen tatuajes ha aumentado, llegando hasta un 20-25% en algunos países y casi el doble entre las generaciones más jóvenes, recuerdan los investigadores. Por ello, la seguridad con respecto a los tatuajes y la exposición a su tinta se ha vuelto cada vez más relevante, y "la falta de estudios basados en datos epidemiológicos de la población para evaluar la carcinogenicidad es motivo de especial preocupación".

Los investigadores se remiten a varios estudios anteriores, que han descubierto que las partículas de la tinta del tatuaje se acumulan en los ganglios linfáticos regionales y pueden transportarse a través del torrente sanguíneo a otros órganos. "Es una pregunta abierta si podrían causar daño en la piel, en el sistema inmunológico e incluso en otros órganos internos", plantean.

La tinta para tatuajes más utilizada, argumentan, es la de color negro, que generalmente contiene productos de hollín como el negro de carbón, un material producido por la combustión incompleta de los productos derivados del petróleo y que está catalogado como posiblemente cancerígeno para los humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), aunque esta calificación se basa principalmente en estudios de inhalación de este material y el riesgo de cáncer de pulmón.

No se descarta como causa de la asociación entre tatuajes y cáncer que los tatuajes retrasen la detección del tumor, al ocultar los cambios en la piel, o que la piel tatuada absorba más radiación ultravioleta y que eso origine el cáncer.

Este estudio no ha demostrado una relación de causalidad, por eso sus autores, «en beneficio de la salud pública», recomiendan realizar estudios que determinen de qué manera la tinta de los tatuajes puede producir cáncer.

Estudio de referencia: Clemmensen, S.B., Mengel-From, J., Kaprio, et al.: "Tattoo ink exposure is associated with lymphoma and skin cancers – a Danish study of twins". BMC Public Health 25, 170 (2025).

https://doi.org/10.1186/s12889-025-21413-3