Algunos de los animales más mediáticos de España entre los que se cuelan varios gallegos

La perrita Laika fue el primer animal que viajó al espacio, la perra collie Lassie, la actriz animal más reconocida de Hollywood, Seabiscuit, el inesperado caballo campeón, la mona Chita, la inseparable amiga de Tarzán, Keiko, la orca que protagonizó la saga cinematográfica de Liberad a Willy, la oveja Dolly, el primer mamífero clonado del mundo, o la marmota Phil, capaz de pronosticar el tiempo con un cien por cien de aciertos -dicen-.

Son 'celebrities' del mundo animal que han pasado a la historia por sus 'hazañas', convirtiéndose en iconos de la cultura y la sociedad a nivel internacional.

En una perspectiva más local, y quizá por motivos más diversos, España también encumbró a un puñado de 'mascotas', bien por ser polémicas, exóticas, profesionales, tiernas, televisivas o graciosas. Ahí va una pequeña selección de nuestro particular arca de Noé, cuyos miembros ocuparon portadas, abrieron informativos, y protagonizaron titulares no hace mucho en nuestro país.

Copito de nieve

El gorila albino que vivió (y reinó) en el Zoo de Barcelona durante 36 años, hasta el 24 de noviembre de 2003, fecha en la que falleció. Su nombre, Copito de nieve, se debía al color blanco de su pelaje, una rareza entre los gorilas y motivo por el que se convirtió en una figura emblemática para el zoológico, que en la época atrajo a visitantes de todo el mundo.

Copito de nieve, en el Zoo de Barcelona, siempre con su público entregado. / Albert Bertran / El Periódico

Una mañana de otoño del año 1966, cuando Guinea era todavía una provincia de España, a Ramón González Díaz, entonces funcionario de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas le ofrecieron a aquel gorila blanco. Con una caja en los brazos, se le acercó a pie por la playa un miembro de la etnia pamue. «Ahí dentro estaba esa cría de gorila blanco. Me dijo que por 1.500 pesetas era mío, pero, con los 20 años que tenía yo entonces, qué iba a hacer con aquel ‘mono’», explicó el hombre en una inédita entrevista con EL PERIÓDICO, cabecera que, al igual que FARO, pertenece al grupo Prensa Ibérica. Además, más que su color blanco de piel, a González Díaz le llamó más la atención "lo desnutrido y delgado que estaba" el animal.

Jordi Sabater Pi fue finalmente el primatólogo que compró, sanó y sacó de la Guinea española con destino a Barcelona. Pagó por él 15.000 pesetas y seguidamente envió un comunicado para ofrecérselo a los responsables políticos del Zoo de Barcelona. En aquél entonces, el Ayuntamiento de Barcelona pagaba importantes sumas de dinero por las fieras que se enviaban enviadas al zoológico de la ciudad.

Aunque finalmente se lo quedaron, la primera respuesta de los responsables políticos fue delirante: “Me respondieron que, ya puestos, mejor que trajera no solo un gorila blanco, sino que fuera dos o tres, que así se podría exhibir una familia completa albina y sería más vistoso”. Pura ingenuidad. Copito de nieve es, aun a día de hoy, el único gorila albino conocido en el mundo.

Chu-Lin

Fue el primero y, precisamente por eso, causó auténtico furor. Chu-Lin fue el primer oso panda con nacionalidad española y el primero de su especie que nació en Ocidente. Los niños se volvían locos con él, se batieron todos los récords de visitas en el Zoo de Madrid desde su nacimiento y se convirtió en un embajador de la especie en toda Europa.

Chu-Lin junto a su madre Shao Shao. / Foto Zoo de Madrid

Nació en Madrid en 1982 y vivió trece años. A su madre —Shao-Shao— la trajeron los reyes Juan Carlos I y Sofía de su primera visita oficial a China. Su padre fue un panda del zoológico de Londres, del cual se extrajo el semen para la inseminación artificial.

Chu-Lin vivió toda su vida en el parque zoológico de Madrid y en su momento fue el animal más famoso del mundo disputando amigablemente el título con Copito de Nieve. Se estimó el valor del panda madrileño en 200 millones de pesetas, algo más de 1,2 millones de euros.

Desde la muerte de Chulín en 1996 han nacido y se han criado en España otros cinco oseznos de esta especie.

Scottex

Es, sino el que más, uno de los perros más entrañables de la esfera pública. Scottex, que protagonizó los anuncios de los años 80 para esta marca de papel higiénico, tiraba de los rollos para demostrar que "Scottex es mucho papel" como decía el lema de la compañía. Y es que, a principios de los años setenta la marca se propuso encontrar un símbolo que combinase las características de suavidad y consistencia.

El perro de Scottex / Scotexx

Tras varios estudios, se llegó a la conclusión de que la utilización de un cachorrito de perro de raza labrador como símbolo, además de transmitir la buscada imagen de consistencia y suavidad, añadía a la marca una imagen entrañable, cercana y hogareña. De esta manera, en 1972 apareció por primera vez en las pantallas del Reino Unido la campaña protagonizada por el perrito.

Diez años después, en 1985, el cachorro debutó en las televisiones de España como resultado de la ampliación de la campaña británica a nuestro país. Desde ese año, el perro de Scottex se ha convertido en uno de los iconos más tiernos y reconocidos de las pantallas al haber protagonizado cerca de 40 anuncios.

Pancho

El nombre real de este perro era Cook, pero saltó a la fama como Pancho, por los anuncios de la lotería primitiva que protagonizó, un trabajo por el que llegó a cobrar hasta 500 euros por día de rodaje.

Pancho en una imagen de archivo. / MLF

También llegó a tener su propia película, Pancho, el perro millonario, dirigida por Tom Fernández.

Galardonado con el premio a la excelencia publicitaria y el 'Gran AMPE de Oro', que concede la Asociación de Medios Publicitarios, este Jack Russell Rerrier alcanzó mucha popularidad como el perro de Vicenta en la serie Aquí no hay quien viva. También apareció en otras series como La que se avecina, Física o Química y Los Serrano.

Pancho era natural de Castelldefels, vivió 16 años, y antes de morir, en mayo de 2016, dejó con numerosos hijos.

Paco

La historia del mono Paco comienza en año 1986, cuando el concello de Redondela acepta hacerse cargo de dos simios, Paco y Coco, donados por un marinero de Soutomaior tras una estancia en África.

El mono Paco en su jaula de Redondela. / Cameselle

Los responsables municipales decidieron instalarlos en una jaula en la Alameda, donde en poco tiempo la pareja de micos se convirtió en la gran atracción del parque, tanto de niños como de mayores. Pero esa presunta atracción para los niños no era la más adecuada, pensaron después sus 'adoptantes'. Y es que el espectáculo que daba el mico en plena calle era susceptible de llevar dos rombos (sistema de regulación del Comité de Censura para los contenidos televisivos que se utilizó en entre los años 60 y 80, en España).

Todo ocurrió cuando unos años después de su llegada, a principios de 1991, Coco moría, dejando a Paco sumido en una profunda depresión. El problema llegó el día en que, para espanto de los que tanto lo admiraban, el mono comenzó a masturbarse compulsivamente. Las prácticas onanistas del animal desataron una gran polémica en la villa que pronto saltaría a los informativos y periódicos de todo el país cuando el alcalde, Xaime Rei, envió una carta al concejal vigués Antonio Nieto Figueroa "Leri" -en aquel momento responsable de Vigozoo- reclamando su ayuda. Rei solicitaba que le buscase una pareja por la "prolongada falta de desahogo sexual que sufría el desesperado Paco".

El mono se mudó al zoo de A Madroa pero su final fue trágico. Una mañana Paco aparecía muerto en su recinto, al ingerir un imperdible camuflado en el alimento que algún desaprensivo habría lanzado a su jaula.

Los redondelanos no se olvidaron de su paso por la villa, donde el mico sigue muy presente. Y es que uno de los pilares del "scalextric" cercano a la plaza de abastos luce un grafiti gigante de Paco con una con una mazorca de maíz en la mano.

Paul

El pulpo Paul saltó a la fama por sus dotes adivinatorias en el Mundial de Sudáfrica. Y aunque como cefalópodo bien podría haber salido de las rías gallegas, finalmente fue certificado como originiario de la localidad italiana de Marina di Campo, en la isla de Elba, en cuyas aguas fue pescado, según sus habitantes.

El pulpo Paul o "Pabliño" en su residencia oficial el acuario de Oberhausen, Alemania. / W.Weihrauch

Este pulpo que asombró al mundo por el acierto en sus vaticinios de ocho resultados del Mundial, incluida la victoria final de la selección española. Vivía en el acuario de Oberhausen, en Alemania, donde solo unos meses después de su demostración premonitoria fallecería. Fue pescado y adiestrado por Verena Bartsch, una joven alemana de 22 años, y durante el campeonato de fútbol superó en número de noticias aparecidas en Internet a todos los principales protagonistas de los futbolistas de la Roja. Conclusión a la que llegó un extenso estudio que analizó más de 2 millones de noticias, y seleccionó más de 150.000 impactos sobre el Mundial en prensa escrita, medios on line o blogs.

Paul estuvo presente en más de 2.200 noticias, aunque los días de mayor presencia en Internet fueron el 9 de julio, día en el que eligió a España frente a Holanda, y cuando tuvo un 210% más de noticias on line entre bloggers, webs y demás que jugadores como Villa o Iniesta, y el 12 de julio, el día después de la victoria de la selección en Mundial, cuando superó en casi un 300% al grueso de seleccionados.

Y con la fama llegó también un asombroso aumento de su cotización, ya que empresarios del concello ourensano de O Carballiño llegaron a ofrecer hasta 30.000 euros por el fichaje del cefalópodo, al que pretendían convertir en figura promocional del pulpo "a feira".

Gaspar

Gaspar era un delfín mular adulto macho de más de tres metros de largo y 400 kg de peso que apareció al puerto de Ribadeo (Lugo) a finales del año 2007. Por las fechas en las que fue avistado se le bautizó con el nombre del segundo de los Reyes Magos.

Gaspar salta al lado de una de las zodiacs que seguían una regata en la ría de Vigo, en octubre de 2009. / Joel Martínez

Este delfín solitario, que es como se denomina a los ejemplares que se aíslan de la manada, estuvo unos tres años recorriendo las costas gallegas, haciendo las delicias de curiosos y pescadores, aunque también protagonizando incidentes.

Varios buzos que realizaban labores de mantenimiento en la ría de Vigo vieron como su integridad corría peligro cuando en plena faena, el delfín se acercaba a ellos y los zarandeaba. Y es que cuando los buceadores no se percataban de su presencia, al descubrirlo el susto era enorme. Aunque lo que pretendía Gaspar sea jugar, lo primero en lo que pensaban es que serían atacados.

Durante esos meses, uno de los atractivos de acercarse a las costas de Baiona, Vigo, Sada, Cangas, Ribeira, O Grove y otros los litorales de otras localidades de Galicia que frecuentó sumando más de 200 avistamientos, era la posibilidad de ver a este juguetón mamífero que se hizo famoso por su gusto por acercarse a los seres humanos e interactuar con ellos.

El 17 de marzo del 2010 se dejó ver en Fisterra. Fue una de sus últimas apariciones en la zona. Meses después su rastro se perdió en aguas de la Bretaña francesa.

La 'Rubia' de GH

La vida cambió para Hugo Pérez Cabaleiro y para su cabra, Rubia, en 2014. El vecino de Bueu y su querido animal, al que quería tanto o más que a un perro, fueron dos de los protagonistas de la edición número quince de Gran Hermano.

Hugo y su cabra Rubia. / @rubiacabuxa

La dinámica de aquel año del concurso era que los concursantes no juegan solos, sino por parejas. Así que este buenense se llevó a su cabra. Rubia era la amiga inseparable de Hugo y por eso se la llevó a Guadalix, para vivir juntos esta aventura televisiva.

Desde entonces, y tras once años de trayectoria, el gallego se ha convertido en todo un 'influencer' en Instagram donde comparte su día a día con el resto de sus mascotas, su pareja Lara Tronti, con quien ha tenido un hijo, y su pasión por los viajes. Desde este pueblo de O Morrazoconquistó a casi 700.000 seguidores e incluso volvió a la pequeña pantalla como concursante el 'La Isla de las Tentaciones'.

Hasta la cabra es popular en redes como @rubiacabuxa: «Son moi educada. Ás veces un pouco cabrona. Concursante de GH15. Subo fotos cos meus colegas», reza la descripción de su perfil en Instagram donde tiene 25.000 seguidores.

Pinta

Esta vaca no solo fue mediática en los rotativos españoles.The Whasington Post y The New York Times también se hicieron eco de la historia de este bóvido que solía pastar en campos municipales de Baiona. Es fue el motivo por el que el alcalde de la villa detuviera a la res por alimentarse en un lugar prohibido y la confinara cuatro años. El edil acabó siendo multado e indemnizó al dueño de la vaca, José Costas Martínez. El pasado mes de febrero se cumplieron 37 años de esta sentencia y de la liberación de la res.

José Costas Martínez, con Pinta y el resto de sus vacas. / FDV

Ni siquiera se llamaba Pinta, pero fue rebautizada con este nombre artístico por decenas de periodistas del mundo entero. Quizás por la gran mancha negra que cubría gran parte de su cuerpo bovino, o en homenaje a la carabela de la expedición colombina que arribó a su lugar de origen, la localidad pontevedresa de Baiona, con la noticia del Descubrimiento de América en 1493.

Cuentan las hemerotecas que el propietario trató de recuperarla, pero el alcalde le exigía una multa de 30.000 pesetas y que la cantidad solicitada por el mandatario se incrementaba conforme pasaban los días, a razón de los gastos de manutención del animal. No hubo acuerdo y el alcalde confió el cuidado de la vaca a una familia de la parroquia baionesa de Belesar, donde permaneció durante cuatro años y cuatro meses hasta que llegó el proceso judicial. El concello quiso mediar sin éxito entre el propietario y la mujer que guardó a Pinta, que también requería los costes de la alimentación de la vaca.

El dueño optó por demandar al Ayuntamiento para que le devolviese la res y le exigía casi un millón y medio de pesetas por los beneficios que le habría generado la venta de la leche y los terneros durante su cautiverio. El tribunal le dio la razón y condenó al Concello a pagarle 483.300 pesetas y a restituirle el animal. El 12 de febrero de 1988, el Concello devolvía a su progenitor a "Pinta" y zanjaba aquel disparatado capítulo de la historia de Baiona.