Alborada teje una red de formación

La Asociación Alborada ha creado el Programa Redes, un proyecto de formación continua de profesionales del sistema de protección y servicios sociales, que intervienen con niños, niñas y adolescentes (NNA).

En esta ocasión, el programa Redes ha abordado temas tan importantes como «Discapacidad y familia», que fue impartido por Israel Berenguer y Claudia Lores en Mos; «Estrategias y competencias profesionales para dar seguridad a los NNA acompañados», impartido por Begoña Ruiz Ibáñez en Santiago, o el de Aída Blanco Arias sobre «Procesos judiciales con víctimas NNA» en Ourense. La próxima cita del calendario será hoy, 7 de marzo, en Vigo, con la presencia de José Eduardo Rodríguez Otero para hablar de «Prevención indicada del suicidio en NNA».

Este programa tiene, además, confirmadas las intervenciones de Sara Pendás sobre «Justicia y menores» (el 21 de marzo en Lugo), la de Marina Marroquí sobre «Prevención y detección de violencia de género en adolescentes», el 11 de abril en Pontevedra, o la de Carlos Pérez en A Coruña sobre «La expresión violenta de la sexualidad en NNA», el 2 de mayo.

Programa especializado

«En el programa Redes hacemos una formación continua para profesionales que intervengan con niños, niñas y adolescentes. Se inició para profesionales de servicios sociales y del sistema de protección, pero como tuvo tanta demanda y el programa es tan amplio y tan especializado, pues se amplió a todo tipo de profesionales que intervengan con niños, niñas y adolescentes, desde profesionales de justicia, de salud, de la educación...», enumera su coordinadora Inma Araújo.

Este programa, que cuenta con la financiación de la Consellería de Política Social y el Ministerio de Igualdad, se inició en 2022 y ha crecido de manera exponencial. Las sesiones quincenales se desarrollan en un formato híbrido en las modalidades presencial, online en directo y en diferido. «La idea es poder facilitar a todos los profesionales que pueden acceder a él».

Revictimización

Así, la intención de este programa es «formar, especializar a los profesionales, sobre todo para evitar la revictimización»: «Hay un tema de victimización secundaria que, a nivel institucional, tenemos que corregir y la única forma es formándonos y teniendo más conocimiento sobre el perfil de infancia y adolescencia que tenemos».

El interés que ha generado este programa es tal, dada la calidad de sus ponentes como de los temas que aborda, que han alcanzado los 3.500 inscritos. «Ha sido un éxito totalmente inesperado», reconoce su coordinadora. «Estamos teniendo cientos de visualizaciones al mes de las grabaciones. Y presencialmente estamos teniendo un total, entre la modalidad 'online' y la presencial, de unos 150-200 asistentes cada 15 días», subraya.

Plataforma

Sus opciones de seguir creciendo se ven, por ahora limitadas. «Nos pasó que, de repente, empezamos a recibir muchísimas peticiones a nivel nacional e incluso internacional», dice Araújo. «Profesionales de habla latina del mundo entero nos solicitan inscribirse, pero no solo de Latinoamérica, también de Nueva York, de Berlín... Hemos tenido que decir que no porque la plataforma no da para tantos integrantes, porque si aceptamos todas las peticiones llegaríamos a 10.000 inscritos».

Por eso el director de la Asociación Cidadá de Loita contra a Droga Alborada, Jesús Cancelo, ansía que pronto sea una realidad el nuevo centro proyectado en el solar de más de 1.300 metros cuadrados ubicado entre las calles de Isaac Peral y García Barbón de Vigo, propiedad de Adif y que el Concello vigués anunció que adquiriría para su construcción. El nuevo edificio permitiría, además de extender su cobertura asistencial a más población diana, el desarrollo de nuevos programas, así como funcionar como un «auténtico centro sociocomunitario en la zona» donde llevan establecidos desde hace décadas.

«Realmente, lo que ha hecho ver este programa REDES es que los profesionales quieren formarse», constata Inma Araújo. «Y, sobre todo, quieren formarse en temas muy específicos, porque lo que hemos decidido desde Alborada es que todo ponente que venga tiene que tener mucho bagaje, mucha experiencia de campo». Además, están dispuestos a compartir este modelo de formación con otras asociaciones o entidades interesados en replicarlo: «Que nos pregunten, nosotros les orientamos, les asesoramos sin ningún tipo de problema, porque entendemos que el proyecto, de por sí, es un proyecto social».

En esta filosofía de tejer una red de formación intentan que «haya mucho ponente gallego»: «No ha habido ni un solo profesional ni un solo ponente que no dejase sus datos y su presentación para que todo el mundo que quiera la pueda consultar o imprimir. También tienen acceso a la grabación, además de dejar su mail y su contacto”, dice la coordinadora. Con los ponentes que vienen de fuera también se establece un intercambio interesante: «Hay recursos que aquí no existen o no están tan desarrollados».

Suscríbete para seguir leyendo