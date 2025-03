La premio Harambee Enase Okonedo resalta el papel clave de la educación para las mujeres en África

La profesora y economista nigeriana Enase Okonedo, galardonada este año con el Premio Harambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana, denunció ayer en Madrid la desigualdad que sufren las mujeres en este continente, donde deben sortear «barreras que les impiden alcanzar su máximo potencial», por lo que destacó la importancia del papel de la educación al respecto. Okonedo, que ha sido la primera mujer decana de una escuela de negocios en Nigeria, la Lagos Business School, hablará esta tarde (19.00 h.) en la hemeroteca de la Escuela Artes y Oficios (EMAO) de Vigo sobre «Educación: el camino hacia la igualdad de la mujer africana».

La profesora Enase Okonedo fue también la primera vicerrectora de la Universidad Pan-Atlántica, una de las más prestigiosas del país. Desde el sector educativo, como docente y directiva de distintas instituciones, Okonedo lleva 30 años trabajando para lograr una sociedad que reconozca la igualdad de las mujeres y valore su contribución. Defiende la educación como herramienta clave para la igualdad. Así, ha impulsado programas de liderazgo para mujeres, promoviendo su acceso a la educación superior y su desarrollo en el ámbito empresarial.

«Me he encontrado con discriminación directa o indirecta por ser mujer, pero he superado estas discriminaciones no sólo a través de mi trabajo sino también del trabajo de otros», subrayó Okonedo ayer, en una rueda de prensa en Madrid.

El Premio Harambee, patrocinado por los Laboratorios René Furterer, es entregado por la ONG de desarrollo Harambee desde hace más de 20 años.

La galardonada lamentó en Madrid que "las mujeres son consideradas en cierta medida desiguales, incluso si realizan los mismos trabajos que los hombres, necesitan trabajar más duro para ser reconocidas". "La igualdad de oportunidades es la clave para el progreso de las mujeres y de toda la sociedad", reiteró la galardonada, por lo que criticó que no haya leyes que impulsen la igualdad de género en Nigeria. "Si una mujer casada quiere obtener un pasaporte internacional, necesita el permiso expreso de su marido. Estas leyes deben cambiar, porque limitan nuestra libertad y perpetúan la desigualdad", reclamó.

Por todo ello, durante su intervención, también hizo balance de los avances y desafíos a los que se enfrentan las mujeres africanas en distintos ámbitos, como la política, la economía y la educación. "Actualmente, en Nigeria el 40% de los puestos ejecutivos y directivos en el sector bancario están ocupados por mujeres. Eso ha contribuido mucho a fomentar el liderazgo femenino, pero no ocurre lo mismo en otros sectores", destacó, en alusión al sector de la política, uno en el que la representación femenina es menor. "Sólo del 3,5% del Parlamento de Nigeria son mujeres, a pesar de que hay políticas que apoyan una cuota del 30% para fomentar la participación femenina", relató.

Además, aseguró que "desde la creación de las universidades en Nigeria, hubo alrededor de 720 vicerrectores, pero solo 32 han sido mujeres". "Es un ámbito donde queda mucho por hacer", apostilló la que es primera vicerrectora de la Universidad Pan-Atlántica.

En este contexto, ante la celebración este sábado del 8 de marzo, Día de la Mujer, aseguró que "el 8M, es un día para honrar a las mujeres que han sido un referente en la lucha por la igualdad, pero también para recordar cuánto trabajo queda por hacer".

Okonedo anunció que destinará la dotación del premio a un proyecto en la comunidad rural de Iloti, en el suroeste de Nigeria, donde una escuela de formación profesional enseña habilidades de una manera más estructurada y formalizada a los jóvenes. "En las comunidades rurales, las mujeres suelen quedar excluidas del mercado laboral y se ven limitadas a la agricultura de subsistencia", denunció la galardonada.

Por ello, la dotación económica del premio de Harambee, junto con una donación del patrocinador René Furterer, permitirá instalar en la escuela electricidad alimentada por energía solar para garantizar el suministro continua de energía, que sufre importantes cortes a lo largo del día.

Por otro lado, recordó el impacto que tuvieron sus padres en su educación, ya que sus progenitores creyeron "firmemente que las mujeres podían contribuir al desarrollo económico y social de sus familias y de su nación", y le enseñaron "a creer en ella".

Además de su labor académica, Okonedo ha participado en diversas iniciativas de mentoría y empoderamiento femenino. Es miembro del Consejo de Liderazgo de la Iniciativa Africana para la Gobernanza (AIG) y ha trabajado con WIMBIZ Nigeria, una plataforma que fomenta la participación de mujeres en el ámbito empresarial y político.

A lo largo de su trayectoria, ha abogado por la igualdad de oportunidades y ha impulsado cambios estructurales en el sector financiero y educativo, destacando la importancia de la representación femenina en la toma de decisiones.