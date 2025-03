«Los padres esperan a veces demasiado tiempo a que el niño hable»

Ausencia de sonrisa social, contacto visual o reacción a los sonidos y a las voces; no emitir sonidos ni balbuceos; no realizar imitaciones ni responder cuando se le llama por su nombre, no señalar ni pedir; no comprender órdenes sencillas; tener un vocabulario muy limitado y no construir frases son algunos de los problemas del lenguaje que presenta uno de cada diez niños en la primera infancia. De estos, un 75% serán hablantes tardíos, es decir, presentarán un retraso en la aparición del lenguaje sin que esté presente un diagnóstico médico específico ni un retraso en el desarrollo cognitivo o motor. Ante la sospecha de que el niño tenga dificultades en la comunicación, la presidenta del Colexio Profesional de Logopedistas de Galicia (CPLGA), Diana Gándara (Muxía, 1984), recomienda no posponerlo y acudir a un profesional, ya que la atención temprana es fundamental para evitar dificultades futuras o minimizarlas. La atención temprana centra las actividades que organiza esta entidad con motivo del 6 de marzo, Día Europeo de la Logopedia, que tendrá su acto central en Santiago el día 15, con una mesa redonda en la que intervendrán especialistas de distintos ámbitos.

-¿Qué importancia tiene la atención temprana de los problemas del lenguaje?

-Nosotros escuchamos mucho eso de «¡ya hablará!» cuando el niño no emite sonidos o no tiene intenciones comunicativas cuando ya debería hacerlo, y esto lo que hace es que los padres esperen demasiado tiempo a que el niño hable. Es cierto que un tercio de esos niños al final terminan cogiendo su desarrollo típico, pero el resto serán hablantes tardíos. La detección precoz es importante para intervenir y evitar dificultades futuras o minimizarlas. Como de adultos nos comunicamos, muchas veces pensamos que nacemos ya hablando, cuando el aprendizaje del lenguaje es un proceso complejo.

-¿Cuándo se considera que un niño es un hablante tardío?

-Entre los 12 y 24 meses, el niño debería producir sus primeras palabras con significado (papá, mamá) y emitir palabras con intención de comunicarse. Con año y medio, lo normal es que elabore frases cada vez más largas. Cuando, a los 24 meses, no tiene 50 palabras expresivas o no combina dos o más palabras para hacer frases, se considera que es un hablante tardío. Estos niños no se relacionan fuera del ámbito familiar porque no tienen un lenguaje funcional. Entonces, se enfadan, se frustran, se comunican con empujones... También pueden conllevar dificultades en la lectoescritura y después en la comprensión lectora. Aunque la mayoría de las dificultades en el lenguaje y la comunicación ocurren en la primera infancia, influyen en el desarrollo integral de la persona y pueden llegar hasta la adolescencia.

-¿Cómo se tratan los problemas en el lenguaje?

-Hay veces que solo necesitan una pequeña estimulación y lo hacemos a través de los padres, con pautas que pueden hacer con juegos dirigidos en casa, y nosotros realizamos un seguimiento. En los casos en los que hay más afectación, combinamos esto con una intervención directa en el centro; y cuando comienzan en el colegio, también ahí.

-¿Hay una mayor concienciación sobre la importancia de tratar cuanto ante los problemas en el lenguaje?

-Nuestro papel también es educar a la sociedad para que vea la importancia de esa atención temprana, de acudir a un profesional cuando ves que algo no va bien. Después del covid, vimos un aumento de padres preocupados por estos problemas en el lenguaje y que llegaban mucho antes a consulta. Ahora estamos como antes de la pandemia: no vemos que le den importancia hasta que el niño tiene ya dos años y medio o tres años y no arranca a hablar. Pero al final es algo que consultas con tus amigos o incluso con el pediatra, que no tiene formación específica en esto, y que te dice: «Vamos a esperar un poco», «ya hablará».

-¿El uso de los dispositivos electrónicos puede influir en el desarrollo del lenguaje?

-Los estudios que hay hasta ahora así lo indican. Yo no digo que no se empleen, porque también tienen cosas interesantes para el desarrollo, sobre todo motriz, pero si quieres que vea algo en una tableta o en un nóvil, hazlo con presencia, estando con él, porque para desarrollar el lenguaje hay que interactuar y con una pantalla no se interactúa. Como todo, es cuestión de cómo se empleen.

-Para finalzar, ¿cuál es la situación de la profesión en Galicia?

-Sigue siendo una profesión formada mayoritariamente por mujeres (más de un 90%), con una presencia muy escasa en la sanidad pública (un logopeda por cada 73.000 gallegos), contando con reducidas plazas en atención especializada, ubicadas en hospitales, y ninguna plaza del atención primaria. La mayoría trabajan en centros privados, con horario de tarde, por lo que la conciliación es uno de los retos pendientes que tenemos.