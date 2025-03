Un estudio en ratones sugiere que la aspirina "tiene potencial" para frenar la metástasis

Un equipo internacional de investigadores, liderado por expertos de la Universidad de Cambridge, publica este miércoles los resultados de un estudio experimental en el que se ha puesto a prueba el uso de aspirina como posible tratamiento para frenar la metástasis en roedores de laboratorio. Según afirman los responsables de este trabajo en un artículo publicado en la revista 'Nature', su experimento sugiere que administrar aspirina a ratones reduce las tasas de metástasis detectadas respecto a los animales no tratados con esta técnica. Los expertos recuerdan que por ahora estos resultados solo se han demostrado en ratones pero que, aún así, “en un futuro se podría explorar la posibilidad de combinar la aspirina con otras inmunoterapias para potenciar aún más sus efectos antimetastásicos” en pacientes con cáncer.

El trabajo, liderado por una coalición de centros de investigación de Reino Unido, Italia, Francia y Taiwán, se ha realizado en un centenar de ratones de laboratorio. En este estudio, algunos animales fueron diseñados para tener cáncer de mama, carcinoma pulmonar, tumores en el hígado o melanoma. Según relatan los investigadores a cargo de este trabajo, el experimento consistió en introducir dosis constantes de aspirina con sacarosa en el agua de algunos de estos animales y, después, comparar la evolución de su enfermedad con la de sus compañeros que no habían recibido este fármaco. Los análisis demostraron que los roedores que habían tomado aspirina, si bien seguían teniendo células tumorales, su tasa de metástasis a otros órganos era inferior al del resto de animales estudiados.

¿Pero cómo puede una aspirina tener un efecto frente a un proceso tan complejo como la metástasis? La investigación publicada este miércoles, liderada por el inmunólogo de Cambridge Rahul Roychoudhuri, plantea que la aspirina podría funcionar como "potenciador del sistema inmune" y, de esta forma, ayudaría a combatir la propagación de un tumor. Los análisis realizados en ratones apuntan a que la aspirina serviría para bloquear una molécula (tromboxano A2, TXA2) que, tal y como muestran estudios previos, suprime la respuesta del sistema inmunológico y, entre otras, evita que los linfocitos T de un organismo ataquen a las células cancerosas que viajan por el cuerpo. De esta manera, argumentan los expertos, la aspirina permitiría la activación de los anticuerpos y así también favorecería la eliminación de células metastásicas antes de que se expandan hacia otros órganos.

Uso en pacientes con cáncer

El uso de aspirina como posible tratamiento frente a la metástasis hasta ahora solo se ha demostrado su eficacia en ratones y modelos de laboratorios pero, dados sus buenos resultados, los científicos no descartan seguir investigando su uso en otros contextos y, sobre todo, evaluar si puede tener algún tipo de beneficio para pacientes con cáncer. "Los datos sugieren que debemos explorar si el consumo de aspirina a dosis bajas (dosis antiagregantes) disminuye la probabilidad de metástasis en pacientes con cáncer o si los pacientes que reciben aspirina son diagnosticados menos frecuentemente en estadio metastásico", afirma Ignacio Melero, catedrático de Inmunología de la Universidad de Navarra, en declaraciones a la plataforma Science Media Centre España en relación a la publicación de este trabajo, cuyos resultados define como "brillantes".

Los expertos sugieren seguir investigando el potencial de este fármaco pero recuerdan que los estudios que funcionan en ratones no siempre se trasladan bien en humanosnidad científica aboga por seguir investigando el uso de este fármaco para hacer frente a las metástasis pero siempre con un punto de precaución. En este sentido, según recuerda Ramón Salazar, jefe del Servicio de Oncología Médica del Instituto Catalán de Oncología en l'Hospitalet (ICO), "muchas veces lo que ocurre en los modelos preclínicos como los ratones no es necesariamente lo que ocurre en el organismo humano". "En varios ensayos aleatorizados en adyuvancia en cáncer de colon y mama, la aspirina no ha mejorado los resultados de supervivencia libre de recaída ni la supervivencia global de los pacientes", recuerda este especialista en un comentario ante el SCM.

