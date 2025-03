¿Una generación de cristal?

Los adolescentes de hoy en día suelen ser etiquetados con una serie de estereotipos negativos que no siempre reflejan la realidad de su generación. Estas percepciones, muchas veces exageradas o sesgadas, pueden influir en la forma en que son vistos por la sociedad y en su propio desarrollo personal. A la ya bautizada ‘generación de cristal’ se le achacan aptitudes como falta de compromiso y esfuerzo o escasa iniciativa. Pero el joven vigués Mario Rodríguez parece empeñado en romper con todos esos estereotipos, ya que, a sus 17 años, lleva intentando emprender desde los 14.

A lo largo de los últimos cinco años, el vigués ha creado y gestionado varias empresas online y trata de animar a otros jóvenes a emprender, mostrando que es posible alcanzar el éxito profesional desde una edad temprana. «Siendo joven también se puede emprender», destaca.

Siendo joven también se puede emprender Mario Rodríguez

Y es que, si bien algunos de los estereotipos que rodean a la juventud pueden tener una base en ciertas actitudes, generalizar y etiquetar a toda una generación es injusto. Y Mario Rodríguez es un ejemplo de ello.

Comercio online

Fue durante la pandemia cuando empezó a buscar la manera de iniciarse en el comercio online. «Me pilló en cuarentena y fruto del aburrimiento empecé a consumir contenido en relación al emprendimiento, finanzas, economía y demás, tanto a través de libros, vídeos gratuitos e, incluso, alguna formación gratuita por internet». Ahí empezó a sentir, con 14 años, «el gusanillo» por el e-commerce.

Interés en la economía

En realidad, siempre sintió interés por los temas relacionados con la economía, aunque reconoce que nunca le había dedicado «tiempo real»: «En matemáticas y economía siempre saqué buenas notas, soy de ciencias, y fue ahí cuando tuve mucho tiempo libre cuando realmente me dediqué más en serio a esto».

Según fue avanzado en los contenidos, enseguida descubrió «un mundo apasionante» en el que decidió meterse más a fondo, hasta convertirse hoy en día en CEO de dos empresas de comercio electrónico. De este modo, durante el confinamiento empezó a ver contenido sobre comercio electrónico y el algoritmo hizo el resto y fue mostrándole contenidos de este estilo, «básicamente sobre crear marcas online».

Formación

«Al principio no gasté ni invertí nada, accedía a todo el contenido que encontraba que fuera gratuito y de todo eso tomaba apuntes, me lo aprendía y trataba de llevarlo a la práctica», expone. Y así creó una primera tienda, pero «la verdad es que no fue nada bien», subraya. Pero esta experiencia también fue un aprendizaje: «Como era lo que me gustaba seguí probando, hasta que la siguiente que monté me generó los primeros ingresos».

Con esas primeras ganancias, y con ayuda de sus padres también, invirtió en una primera formación de pago. «Era una academia online con llamadas tres veces a la semana». Este curso lo compaginaba, además, con sus estudios en la ESO. «También jugaba al baloncesto en esa época», rememora.

Mentores

Durante esa primera formación, que duró tres meses y donde era el más joven de un grupo de doce personas, tenía dos mentores, Frank y Lup. «Te enseñaban su estrategia de búsqueda de producto, marketing y demás para desarrollar tu marca y, a medida que me iban enseñando, iba poniendo en práctica lo aprendido», afirma Mario Rodríguez Mallo. «Esa marca que monté con ellos fue muy bien, fue una locura y al acabar el curso los dos mentores contactaron conmigo para montar más cosas con ellos».

EcommBoost

Juntos montaron más marcas y crearon la primera empresa (con sede en Dubái, donde reside uno de los socios) «en la que están registradas todas las marcas y funcionó muy bien», celebra. Todo lo que ganaba lo reinvertía en crear más marcas, hasta el punto de acumular hasta diez de distintos nichos. Surgió entonces su idea de formar a más gente en este mundo del comercio electrónico y crearon una academia llamada EcommBoost, «una academia online donde tenemos dos servicios: uno que te da acceso a un curso grabado y otro servicio que se trataba de una formación con un seguimiento semanal».

Actualmente tienen unos 50 alumnos y su ejemplo fue inspiración para muchos. «Como yo contaba en las redes la edad que tenía y los resultados que había obtenido empatizada en cierto modo con gente de mi rango de edad, y sí que hay algunos que tienen mi edad que están dentro y me gusta mucho que haya gente con ese interés a esta edad», reconoce.

Futuro

Ahora, pese a que todavía no ha cumplido los 18 años, ya piensa en el futuro: «Lógicamente, me encantaría vivir de esto. En cuanto vi los primeros resultados ya me convencí de que puedo dedicarme a esto, también al tema de la formación, sobre todo a la gente joven». Pero también quiere seguir ampliando sus conocimientos. «Ahora mismo estoy en 2º de Bachillerato y, como esto requiere mucha atención y mucho tiempo, es cierto que la nota media ha bajado un poco», subraya. Pero su reto es entrar en LEINN (una carrera privada en Madrid), para cursar un grado en liderazgo, emprendimiento e innovación: «Los requisitos que te piden son una entrevista personal y aprobar la EBAU. La entrevista ya la he pasado y solo me falta pasar la EBAU y, si todo sale como espero, el año que viene estaré en Madrid».