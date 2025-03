«Escribir este libro me salvó»

Escribió este poemario cuando tenía 18 años, pero no sale a la luz hasta ahora. ¿Qué le llevó a escribirlo en aquel momento?

Lo escribí durante una etapa muy dura de mi vida, en el que pasaba por un momento de gran sufrimiento. Cuando tenía 15 años murió mi padre, después mi abuelo... En el poemario no hablo de una muerte real, es una muerte metafórica, pero es una muerte que para mí se sintió muy real porque estaba ahí, muy presente.

Somos una sociedad a la que le cuesta hablar de la muerte.

De eso trata todo el libro, de la presencia de la muerte en nuestras vidas, desde diferentes puntos de vista y de cómo atravesamos diferentes etapas en torno a nuestra relación con la propia muerte. En el prólogo y en el epílogo explico las circunstancias de mi vida y de cómo intento, a través de este poemario, llevar a la gente a la reflexión sobre la muerte. Pero no solo sobre eso, sino sobre las cosas que importan en la vida.

Define a la muerte con tres palabras: querida, amada y admirada. ¿Por qué?

Porque en un momento de mi vida la muerte fue odiada profundamente. En otro momento fue ansiada, porque yo quise morir. Y llegó un punto en el que dejó de ser ambas y pasó a ser admirada, en el sentido de que es algo místico, algo que no conocemos, algo que no sabemos qué es, pero que está presente en nuestras vidas. Y por ello admiro no la muerte, sino su concepto.

¿Escribir este poemario hizo que cambiara su percepción en cuanto a la muerte, su forma de asimilarla?

Sí, fue cambiándome según lo iba escribiendo. Y puedo decir que este poemario me salvó, porque para mí escribir siempre ha sido la forma de expresar mis sentimientos y de entenderme a mí mismo. Ir escribiendo estos poemas me ha ido explicando la manera en la que he ido entendiendo la muerte a través del paso del tiempo y cómo me he ido entendiendo a mí mismo.

¿Alguna recomendación para el lector a la hora de adentrarse en el libro?

Es importante que el lector sepa que es un poemario profundamente reflexivo, en el que lo que se busca es esa introspección y ese conocerse a sí mismo, también en relación con la muerte.

Quizá haya quien no esté preparado para asomarse a él.

Creo que es un poemario difícil. Los poemas tienen una métrica y una estilística sencilla, pero su significado quizás sea más difícil. Puedes leerlo superficialmente y son poemas duros y bonitos a su manera, pero creo que habría que leerlos con mucha atención para entender verdaderamente lo que significa cada uno de ellos.

La estructura también es muy interesante, con tres estrofas de siete poemas cada una, que forman el índice de este poemario.

Yo fui coleccionando estos poemas que escribía sobre la muerte y no sé cómo surgió en mí la idea; solo sé que, según iba sacando los títulos me di cuenta de que podía hacerlos más poéticos, que los propios títulos formaran en su conjunto un poema y que ese poema fuera el esqueleto, el alma del propio libro.

En el epílogo muestra su apoyo a todas las personas que están sufriendo lo que usted padeció en una etapa de su vida.

Ahí les digo a todas esas personas que se sienten mal, que están tristes, que hay esperanza, porque incluso en este poemario tan oscuro se atisba la esperanza de que se puede salir de ese malvivir.

¿Quiénes son sus referentes en la poesía?

Sinceramente, no leo mucha poesía, pero mi padre, que murió cuando tenía 15 años, tenía un poemario que iba a publicar poco antes de su muerte; cuando leí sus poemas y vi su ilusión y sus sentimientos plasmados en el papel, supe que podía expresar mis sentimientos a través de la poesía y que podía hacerlos reales. Además de mi padre, tuve otro gran referente, que fue mi profesora del instituto de Lengua y Literatura Española, que se llamaba Chelo Comesaña. Fue una gran inspiración para mí.