Travesía literaria por Vigo y su ría

Vigo tuvo esta semana una guía de excepción de la mano de María Oruña. Con motivo de su primera novela con Plaza & Janés, «El albatros negro», ambientada en la ciudad olívica, la conocida escritora viguesa ofreció una visita guiada por el Casco Vello y la ría de Vigo –desde el puerto a las islas Cíes tras dejar atrás la playas de Vigo y de allí al puente de Rande– a los periodistas llegados de distintos puntos de España con motivo de la publicación de la que sin duda es su novela más ambiciosa y también la más personal.

Ensenada de Rande.

Ya en tierra, la visita continuó por algunas de las calles del Casco Vello donde se desarrolla la trama. O mejor dicho, las tramas, porque en este libro, como es costumbre en Oruña, se alterna el thriller policiaco con la novela histórica. En el caso de «El albatros negro», Oruña hace viajar al lector hasta el siglo XVIII, en plena guerra de sucesión tras la muerte sin descendencia del último rey de los Austrias en España, Carlos II, el Hechizado, y viajar por la costa de Vigo, objetivo de deseo de piratas.

Plaza de la Constitución.

«He intentado rescatar la historia de piratas y corsarios, que existieron realmente en Vigo. No estoy hablando de piratas como los de Piratas del Caribe, sino de invasiones turcas, moras... y de personajes que, para mí son reales ya, que han habitado y paseado por las calles del viejo Vigo amurallado», afirmó Oruña. De hecho, el asalto naval pirata a un cortejo nupcial en Vigo que relata fue real.

Edificio donde ubica la casa de Miranda.

Oruña conoce muy bien los escenarios de «El albatros negro» por haberlos transitado desde niña, aunque reconoció que el trabajo de documentación también le permitió redescubrir otras zonas como la alta del Casco Vello. La trama arranca en la playa de A Calzoa, conocida como playa de las Barcas, muy próxima a su lugar de residencia. En una casa de este arenal de Coruxo –que no es la suya, aclaró–, es asesinada una historiadora naval nonagenaria. Este crimen dará paso a una investigación policial, de la que se harán cargo el subinspector de la policía Pietro Rivas, recién llegado a la ciudad, y la inspectora de Patrimonio Nagore Freire, ya que el caso estará vinculado con el paradero de un galeón hundido y con Miranda de Quiroga, una joven entomóloga cuya vida transcurre en los albores del siglo XVIII.

Isla Sur de Cíes.

Durante la travesía, Oruña no escatimó explicaciones y habló de los rellenos, la isla de Toralla, el edificio que alberga la Ciudad de la Justicia (antiguo hospital Xeral), los montes de O Castro y A Guía, el baluarte de A Laxe y el arenal más conocido y turístico de la ciudad: el de Samil. Las islas Cíes son otra de las localizaciones, y, en concreto, la Isla Sur o de San Martín, donde se ubica el eremitorio de la novela. «Es una isla que conozco muy bien. Mi padre tenía un pequeño barco y atracábamos ahí cuando aún las Cíes no eran Parque Nacional de las Islas Atlánticas», dijo.

Ya en el estrecho de Rande, que hoy preside el puente del mismo nombre, relató cómo se desarrolló la confrontación de las escuadras de las coaliciones angloholandesa e hispanofrancesa en el contexto de la guerra de sucesión española, y narró algunas de las leyendas que circulan aún hoy sobre este enclave. «En el libro no he querido detenerme en muchas leyendas porque Vigo tiene tantas que hubiese escrito no un libro de 600 páginas, sino uno de 1.600», aseveró.

Este fue también el punto de retorno a tierra firme, donde Oruña, equipada con un amplificador de voz como los que emplean los guías turísticos, comenzó el recorrido a pie desde la plaza del Berbés hasta la concatedral-basílica de Santa María de Vigo, cuya anterior edificación, del siglo XV, sale en la novela. Delante de ella, explicó el origen del olivo que preside su entrada, conseguido a partir de una rama salvada del ejemplar original arrasado tras un incendio y que, según la leyenda, trajeron de Tierra Santa y plantaron ahí los caballeros templarios.

También se detuvo a comentar puntos de interés que no salen en la novela, como la imprenta de donde salió la primera edición de «Cantares gallegos» de Rosalía de Castro, la escultura de El Sireno y la ubicación del árbol de Navidad, a pocos metros de la pinacoteca Francisco Fernández del Riego, en cuyo edificio sitúa la casa de Miranda.

«El albatros negro» sale a la venta el 4 de marzo de forma simultánea en todo el mercado de habla hispana. «Hoy es un día muy especial para la editorial y el pistoletazo de salida de lo que está por venir en esta nueva etapa de María (Oruña)», afirmó Gonzalo Albert, director literario de Plaza y Janés, que calificó esta novela como la más ambiciosa de la escritora.