Dos estudios de la USC buscan mejorar el tratamiento de las neumonías infantiles

Dos estudios liderados por los investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Federico Martinón y Antonio Salas, han conseguido significativos avances en cuanto el diagnóstico y tratamiento de la neumonía pediátrica mediante el uso de biomarcadores transcriptómicos.

La neumonía es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la infancia y su correcto y preciso diagnóstico es crucial para garantizar un tratamiento adecuado. Según la OMS, este trastorno provoca cada año cerca de 1,4 millones de muertes en menores de cinco años, y con el objetivo de hacer frente a este reto los profesores de la USC, Federico Martinón Torres y Antonio Salas Ellacuriaga, han liderado dos estudios con los que acaban de lograr significativos avances en cuanto al diagnóstico de la enfermedad.

«La importancia de estos dos estudios es que suponen un avance significativo en el diagnóstico de la neumonía pediátrica tanto en la forma en la que se realiza como en la precisión que nos puede aportar y que puede, de alguna manera, tener un impacto en la práctica clínica. Es porque utilizamos una nueva tecnología basada en la expresión de los genes en vez de la identificación específica del microorganismo que produce la anemonía en la respuesta que nuestros genes producen ante una infección», explica el doctor Federico Martinón.

Ambos estudios, publicados en las revistas «iScience» y «Nature Communications», mejorarían la precisión, personalización y eficacia de los tratamientos. «Con el primer estudio, publicado en ‘iScience’, somos capaces de identificar una firma, que es como llamamos a la combinación de la expresión de genes que tiene un valor característico, en este caso el valor característico de diferenciar en un paciente con una neumonía si la causa es un virus o una bacteria, y hacerlo con una alta precisión», indica Martinón.

El investigador explica que lo novedoso es saber si se trata de un virus o una bacteria, no de qué tipo exacto, y de este modo se puede «decidir si el paciente necesita o no antibiótico, independientemente de que luego, con cultivos o no, seamos capaces de identificar esa causa específica», apunta. En general, comenta, no se llega a la causa específica más que en un 30-40% de los casos. «Y en centros especializados como el nuestro, podemos llegar a identificar el microorganismo en el 50 o 60% de los casos» dice Martinón, quien añade que «el problema está en que la mayoría de las veces hacemos un tratamiento empírico, pero identificar la causa exacta que lo produce es mucho más complicado y puede variar entre un 30 y un 60%». Con el nuevo método, se consigue «que con una firma de genes de la persona podamos saber si la causa es un virus o una bacteria. Y de esa manera poder decidir muy precozmente, y sin necesidad de identificar el virus o bacteria, si el paciente necesita o no tratamiento antibiótico».