«As mulleres empezamos a existir hai moi pouco tempo»

-Que se vai atopar o lector en «As trobadoras silenciadas»?

-Eu son profesora de ensino secundario de música e nas miñas unidades didácticas sempre había un oco para mulleres relevantes no mundo da música e ocorréuseme isto, precisamente, nas aulas, porque sempre estou a enxalzar a mulleres que, en realidade, eran de alta cuna. Pensei que me apetecía facer unha homenaxe ás muiñeiras, ás labregas, ás redeiras..., que foron, en realidade, o alicerce da economía da nosa terra en moitas ocasións.

-Desenvolvían tarefas tan duras como pouco recoñecidas.

-Nalgúns casos, eles facían o traballo fino e elas, o traballo duro. Por iso parecíame necesario facerlle unha homenaxe a estas mulleres. E faltan moitas, xa o digo no libro.

-Tamén leva consigo esta obra un amplo traballo de investigación.

-Eu nacín no ano 1972 e hai figuras que vivín, que coñecín, polo que hai vivencias miñas, pero tamén moito traballo e investigación. Por exemplo, non coñecía a labor das redeiras e tiven que investigar. Tamén sobre as aleitadoras, esas mulleres que aleitaban os fillos dos grandes fidalgos a cambio de cartos e os seus pequenos morrían de fame. Hai figuras femininas moi potentes e o fío condutor é ese. Quedáronme atrás moitas: as sindicalistas, as mestras... Tería que facer outro libro.

-Di que é un libro necesario...

-Se non temos en conta a súa memoria, vaise perdendo. O título paréceme moi acertado porque vai nesa faceta miña de música e de profesora.

-Como de presente está a música no poemario?

-Moito. Está cheo de coplas tradicionais, de refraneiro... Cada poema ten un referente musical. Incluso está presente no ritmo dalgúns poemas. Este libro está sendo moi satisfactorio porque que unha profesora, que leva 20 anos subindo aos escenarios, publique o seu primeiro libro, Fenómeno fan (Elvira , 2022), pode ser una anécdota; pero cando xa tes outros relatos publicados e escribes outro segundo libro, xa deixa de ser unha anécdota e pasa a ser unha faceta vital moi importante que eu tiña aí dende sempre, pero que non me atrevín a amosar ata hai tres anos, porque as palabras espidas, coidado!; hai que darlle moitas voltas. Este libro eu construíno, deconstruíno e volvino construír.

-Tamén hai unha parte gráfica moi importante, coas ilustracións de Ángeles Garrido.

-É unha parte moi potente. Captou perfectamente a esencia do poemario e ten un xeito de ilustrar marabilloso.

-Como foi o proceso de decisión sobre as mulleres que entraban no poemario?

-Foi unha elección persoal. Por exemplo, o poemario arranca cunha muiñeira e no meu repertorio musical hai un tema, que non toco sempre, que é Fía na roca, que en realidade trata de que cando as mulleres ían moer, que ían de madrugada soas polo monte, e moitas veces eran violadas. O libro é duro, pero tamén ten partes amables.

-Fala desa vertente reivindicativa, pero hai tamén melancolía?

-Si que hai. O poemario é circular e hai poemas moi bonitos, non todo é duro. O poema das coraleiras do Grove fala, por exemplo, de que si podía haber conciliación familiar hai cen anos.

-No limiar do 8M, permite este poemairo botar a mirada atrás para reflexionar que cousas mudaron e que queda por facer?

-Aínda quedan moitas cousas por cambiar, pero non sei que pasa que noto un retroceso. O retroceso social que estamos vendo na política mundial, con Donald Trump, con Putin, coa ultradereita..., tamén se reflicte na sociedade. Estamos a vivir un momento social moi convulso. A día de hoxe fálase moi abertamente de certos temas, pero hai outras moitas cousas que non están superadas, porque segue habendo un teito de cristal enorme. As mulleres empezamos a existir, a ser recoñecidas, hai moi pouco tempo e queda moito camiño por recorrer.

