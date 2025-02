El ingeniero vigués de la novela histórica

Este 2025 se presenta con importantes novedades para Samuel Ferro (Vigo, 1987), anuncia la tercera parte de su trilogía Tierra de leyenda, que en esta entrega tendrá por título Camino al purgatorio. Mientras, disfruta también del éxito de la edición en gallego de A queimada das ánimas, de la que hay también versión en castellano. Todos sus libros son autoeditados bajo su propio sello editorial, SF.

El legado de Breogán y Más allá del fin del mundo son las dos primeras entregas de su saga Tierra de leyenda, ubicada en 1351 y que habla, entre otros temas, sobre las raíces del Reino de Galicia y la época feudal. «La tercera parte saldrá esta primavera», anuncia: «Realmente es un libro de 1.500 hojas que dividí en tres partes y esta nueva entrega cierra la trilogía».

Sello editorial

Con Tierra de leyenda optó también, tras publicarla en un primer momento con una editorial, por recuperar los derechos y sacarlo de nuevo con su propio sello editorial: «O voy con todo o me quedo aquí», pensó. «De este modo lo hago yo, lo edito yo, hago la promoción y me encargo de todo. En realidad, es algo que me encanta».

Ingeniero industrial de profesión, Samuel Ferro reconoce que le gusta «mucho más» la literatura. «A pesar de que se gana mucho menos dinero, está mucho más valorado a nivel personal», subraya: «La gente te valora la obra y es una satisfacción y un orgullo enorme».

Guiones de cine

Pero, ¿cómo llega un ingeniero industrial a escribir novela histórica? «Cuando estaba estudiando siempre escribía, llegué a hacer un par de guiones de cine, en plan aficionado», responde: «Me pregunté entonces si sería capaz de escribir un libro, si sería suficientemente bueno».

Fue de su abuelo de quien heredó su pasión por la novela histórica. «Siempre dije que si creaba algo lo basaría en el medievo», afirma. Salvaterra, Baiona o Vigo son algunos de los escenarios de su obra. «Soy un enamorado de Galicia», proclama, «pero también aparecen otros lugares en la novela como Cádiz, Zaragoza, Asturias...». Ubicar la historia aquí le facilita, por ejemplo, el acceso a la información, ya que requiere un gran trabajo de documentación. «Es una novela de ficción y me tomo mis licencias para la trama y los personajes, pero tiene un contexto histórico lo más real posible».

Obra arriesgada

La reseña de la novela apunta que se trata de «una obra arriesgada». «Se refiere al estilo de escritura»: «Normalmente escribo en presente, no en pasado; además, quien cuenta la historia son los personajes, no tanto el narrador. Yo juego mucho con el diálogo, no sabes bien quién está mintiendo, quién dice la verdad, si el personaje te cae bien o mal... De hecho, en Tierra de leyenda pasa que hay algún personaje al que algunos lectores odian y que otros adoran».

Entre las dos primeras entregas y esta última de Tierra de leyenda publicó un libro sobre «meigas», La queimada de las ánimas: «La saqué en verano del pasado año y fue un éxito rotundo». Y eso que se trata de una obra que rechazaron de alguna editorial. Lejos de rendirse, decidió autopublicar. «Estoy ya en la tercera edición de la versión en gallego», festeja. «Uno de los personajes es un carabinero, como mi tatarabuelo, es un guiño que le dedico», destaca.

Una de las citas que se puede leer en sus redes es que «el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas»: «Ahora disfruto de la parte de compartir con los lectores, pero hay una parte que no se ve, la de estar luchando porque no tienes ventas suficientes, porque quieres llegar más lejos y no eres capaz... Tienes un poco el síndrome del impostor. La primera vez que publiqué estaba perdido, pero vas aprendiendo a base de caerte y levantarte». Aquí agradece la ayuda de la escritora lucense Ana Meilán.

En cuanto a sus referentes, el principal es Bernard Cornwell, autor de libros como El último reino o Crónicas del señor de la guerra. También se inspira en «la vida, la gente, las series, las películas...».