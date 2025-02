«Hoy en día estamos reconstruyendo el concepto del amor romántico»

¿Qué le inspiró en esta historia para querer llevarla a la gran pantalla?

Es una historia con la que conecté muy bien la primera vez que la leí la novela de Elia Barceló porque hace como un recorrido por el cine romántico, por las canciones del siglo XX... Para mí es como una especie de repaso nostálgico, emocional, un recorrido por películas que, de alguna manera, construyeron la manera que tenemos muchos de entender el amor. A la hora de hacer la adaptación quise conservar esto que tenía la novela, de la reflexión del siglo XX, pero quise adaptarla también al concepto de amor romántico que tenemos en el siglo XXI.

¿En qué medida considera que ha cambiado ese concepto del amor para toda la vida, que trasciende al tiempo?

Hay una frase que es muy importante en la película, que es la de «Penélope, sal de Ítaca, que el mar también es tuyo». Esta frase la dice el personaje que interpreta Mario Casas y para mí resume un poco la idea de la película: después de esta glorificación de la mujer que espera por un amor imposible, hemos llegado en el siglo XXI a entender que Penélope lo que tiene que hacer es coger el barco e ir ella a surcar los siete mares.

El desafío era plasmar ese cambio a lo largo de las distintas épocas que refleja la cinta.

Era un poco la idea, lo que está detrás de la película, y yo espero que se entienda. Es una reflexión de cómo han cambiado las historias de amor y el concepto que tenemos del amor a lo largo de este siglo, que ha sido como el siglo de la glorificación en la cultura popular de un amor romántico que hoy en día estamos reconstruyendo un poco.

No se trata de un a película romántica convencional.

Es una película romántica, que habla de una gran historia de amor, pero está vista con la mirada del siglo XXI. Que la gente no se engañe por el cartel o por la idea de que es una película romántica y piense que va a ser una película de trama simple, una historia fácil, porque es una película que tiene cierta complicación, cierto juego de trama que está pensado para que el espectador juegue y construya la historia, que participe en la construcción de este relato. A mí es la otra cosa que me atrapó de esta novela, porque si hubiera sido una historia de amor sin más igual no me hubiera interesado tanto; pero, de repente, hay como una parte puzle que a mí, como espectadora, es la que me divierte.

¿Ya ha tenido Elia Barceló la oportunidad de ver la película?

El próximo martes la presentaremos juntas, no estoy del todo segura, pero creo que ya la ha visto. Desde luego, se ha leído todas las versiones de guion, ha venido al rodaje, hace un pequeño cameo en la película, y está contenta, lo cual es muy importante para mí. Hay muchos cambios con respecto a su novela, porque el cine y la literatura son dos idiomas distintos y ella era muy consciente de esto. Me dijo: «Tú estás haciendo tu película, yo ya he escrito mi novela». Creo que los cambios que he hecho no han traicionado la esencia de su novela y creo que ella lo ha sentido así, lo cual es una de las cosas que más alegría me dan.

¿Costó convencer a la productora para que apostara por el proyecto?

Este proyecto fue mágico. Yo leo esta novela hace muchos años y pienso que daría para una película, pero no la muevo. Pasan los años y Adrián Guerra, de Nostromo, habla conmigo para ver si hacemos algo juntos. Le hablo sobre esta novela y lo anota en un papel. A la semana siguiente me llama y me dice que la han leído, que les ha encantado y que han comprado los derechos. ¡Guau!, pensé que esas cosas no pasaban, y sí pasan.

Después de ¡Salta!, ¿marca El secreto el orfebre una evolución o cambio como directora?

Para mí esta película es un regalo. Hacer cine es muy difícil y hacer dos películas tan seguidas roza el milagro. Espero que haya una tercera, que ya sea un triple tirabuzón, porque yo lo que quiero es seguir haciendo películas. He descubierto el sitio donde quiero estar y es aquí, haciendo pelis, así que estar estrenando esta película, a menos de dos años de haber estrenado ¡Salta!, la verdad es que es una maravilla.

¿Ha sido muy diferente la manera en la que ha afrontado el rodaje de El secreto del orfebre con respecto a ¡Salta!?

No la he enfrentado de una manera tan distinta. Es verdad que esta película tenía más presupuesto y era un poco más compleja, pero para mí no son tan distintas de fondo, tratan temas muy parecidos, las mismas obsesiones, y mi manera de trabajar ha sido muy parecida.

En esta ocasión figuran en el reparto actores de la talla de Mario Casas o Michelle Jenner.

Es verdad que son dos actores maravillosos y muy famosos y esto es algo que te impone durante un minuto y medio. Luego se te olvida y estás trabajando con dos compañeros más, aunque es verdad que traen un know-how... Aunque, este know-how también lo tenían Tamar Novás y Marta Nieto –protagonistas de su anterior película ¡Salta!–.

¿El éxito de ¡Salta! hace que afronte este estreno con mayor presión o responsabilidad?

Yo estoy ahora mismo entre feliz y aterrorizada. Lanzar una película impresiona. Esto sí que impresiona, más que hacerla. Da miedo, pero no tanto porque haya habido una película previa, sino porque esto, si sigo haciendo pelis, me dará miedo siempre porque, al final, te la juegas un poco en lo último que haces. Y yo, al final, tengo vocación de hacer películas para el gran público, así que estoy esperando a que llegue el día 28, a ver qué pasa. En los pases previos, de momento, la sensación está siendo muy buena.