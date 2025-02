A guerra contra a ciencia

Dende a súa chegada ao poder, a administración vingativa de Trump, coa complicidade do comandante Musk, puxo en marcha un ataque sistemático contra o sistema de investigación estadounidense. Como científica emigrada, afirmo sen dúbida que este sistema é unha das maiores fortalezas deste país, e permitir o seu colapso suporía un retroceso irreversible para o progreso e o coñecemento con repercusión global.

O maior financiador público de investigación biomédica a nivel mundial son os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), auténtico piar da innovación no sector e motor fundamental para o avance científico. Os fondos dos NIH sosteñen a investigación sobre enfermidades crónicas como as cardíacas, a diabetes, a obesidade, o alzhéimer, enfermidades autoinmunes, o cancro, enfermidades infecciosas e a saúde mental, entre outras. Grazas ao seu financiamento, desenvólvense o 99% dos novos medicamentos contra o cancro, as enfermidades infecciosas e moitas outras patoloxías aprobadas pola FDA. Ademais, os NIH son a semente que nutre ás empresas que se alimentan da ciencia básica.

A nova administración comezou co bloqueo das reunións dos NIH que revisan as subvencións para investigación, deixando incerteza sobre como afectarán as novas normativas á obtención de financiamento. Seguíronlle despidos masivos, recortes orzamentarios e censura de ideas, así como a designación de líderes hostís á ciencia, poñendo en perigo o liderado científico. Independentemente das crenzas políticas, reducir o persoal cunha purga repentina e masiva é unha atrocidade sen precedentes. A onda de despidos, caótica e devastadora, xa está a afectar miles de científicos, médicos e persoal administrativo. Ademais da peaxe persoal, estes recortes ameazan a continuidade de proxectos científicos, deixando á comunidade investigadora nun estado de vulnerabilidade e incerteza extrema. A proposta de reducir o chamado «financiamento indirecto» do 50-80% ao 15% podería ser un golpe fatal para moitas universidades e centros de investigación. O impacto desta ofensiva poderíase sentir nunha década, reflectíndose na cancelación de ensaios clínicos, redución de diagnósticos, tratamentos e vacinas, así como nunha desaceleración preocupante na cura de enfermidades. É realmente un aforro recortar en investigación? Para poñelo en perspectiva, todo o orzamento dos NIH representa apenas o 2,6% do orzamento total do Departamento de Sanidade e só o 0,7% do orzamento federal estadounidense. Con todo, estímase que cada dólar investido polos NIH xera máis de 2,5 dólares de actividade económica. Por que, entón, destruír a infraestrutura que xera beneficios? Quen sabe. Non hai unha razón estratéxica para iso, é unha tolemia. Non responde ás necesidades do futuro, nin ás da ciencia. Trátase, simplemente, de tapar con cemento todos os buratos polos que flúe o diñeiro, sen importar as consecuencias. O financiamento dos NIH non só paga os salarios dos científicos, senón tamén a infraestrutura básica necesaria para a investigación: dende o mantemento de edificios ata a xestión académica. A loita agora transcorre nos tribunais federais, onde se busca impedir o bloqueo, mentres se agarda que o Congreso bipartidista interveña para reverter a situación. Para frear esta destrución e evitar que a ciencia sexa afogada, tamén é imprescindible unha mobilización social contundente. Nos próximos meses coñeceremos si se executarán estas ordes; de ser así, poderiamos asistir ao desmantelamento e á perda da integridade da infraestrutura científica e da formación das novas xeracións de científicos e científicas poñendo en risco décadas de avances.