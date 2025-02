Consumo registra cerca de 8.000 denuncias de suplantación de identidad en el juego online, la mayoría en apuestas deportivas

Hasta 7.712 denuncias ha registrado en 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de personas que dicen haber sido víctimas de suplantación de identidad en el juego online.

Es la primera vez que se conoce este dato, que surge del PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), que Consumo puso en marcha en 2024. Este cuenta con la colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de la Policía Nacional, y se ofrece como una herramienta para asistir a los y las contribuyentes cuya identidad se ha utilizado para ocultar ganancias en el juego online y evadir el pago de impuestos.

Un 5% del total

Del total de datos analizados tras el cierre de la campaña de la Renta 2023, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha visto que casi un cinco por ciento (4,7%) de los casos con ganancias superiores a 100 euros fueron víctimas de suplantación de identidad, según las denuncias presentadas. Es un porcentaje que, según advierten, podría aumentar el año que viene según los datos preliminares que ya conocen del próximo ejercicio fiscal.

También exponen que los datos recabados tras la Renta de 2023 muestran que la suplantación afecta por igual a hombres y mujeres, pese a que la población de mujeres que participa en juegos online solo representa un 16,5% del total. Otro dato significativo es que la mayoría de las suplantaciones (91%), se dieron en apuestas deportivas.

El análisis de la DGOJ resalta asimismo que las personas que suplantan estas identidades utilizan métodos de pago difíciles de rastrear y que no pueden verificarse en tiempo real, como monederos electrónicos y tarjetas bancarias.

Un patrón diferente

"Además, estas personas presentan un patrón de juego diferente: haciendo muchas más apuestas y durante más horas por día, pero usando las cuentas suplantadas solo 7,5 días de media, cuando la media de la población general es de 35,8 días desde que activa la cuenta hasta que la cancela", resaltan.

Además, la DGOJ ha identificado que lo más común es que usen identidades de familiares o conocidos, especialmente en casos de menores de edad, en personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) o en personas que han sido bloqueadas previamente por los operadores.

Otro patrón común responde al robo de identidad con fines fraudulentos, tanto para evitar el pago de impuestos como para realizar operaciones ilícitas.

Reforzar mecanismos de prevención

Ante estos datos, la DGOJ explica que ha trasladado a los operadores de juego la necesidad de mejorar sus mecanismos de prevención y detección de fraudes, reforzar la seguridad en los procesos de verificación de identidad y garantizar una atención eficaz a los afectados.

También ha advertido que estos resultados y el perímetro de suplantados se circunscribe exclusivamente a las personas que han solicitado adscribirse al protocolo PACS y existen diversos motivos por los que una persona puede no haber iniciado el procedimiento, como, por ejemplo, no haber obtenido ganancias superiores a 100 euros o no tener la obligación de presentar la declaración por no llegar a la renta mínima.