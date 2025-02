Rosalía de Castro, un mito en risco?

Xa aconteceu antes e sucede agora con outras figuras tótem como o Che Guevara ou Frida Kahlo coa súa imaxe expandida a coxíns, bandeiras, camisetas e múltiples soportes de utensilios que serven de elos para as súas mensaxes. Pero, nalgún momento, algo se torce na cadea de xeito que o mito comeza a ser empregado para merchandising por xente só namorada da imaxe pero non do discurso. Será posible que a Rosalía de Castro, a nosa, a vosa, a de todas e todos, sucumba a este risco?

Para o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, «non hai uso perverso da súa imaxe agora». De aí que pense que o emprego desta en diferentes proxectos sexa «positiva». «Rosalía está nunha fase de expansión da súa figura que non fai perder os seus principios de muller feminista, de autora que está cos humildes, con Galicia», engade.

Marcas como Acontravento son boa proba de como se expande o discurso de Rosalía a través de camisolas, suadoiros e outros elementos. Icónicas son xa as súas prendas de «A xustiza pola man».

Daniel Macua –creador e responsable da firma– explica que «cos deseños inspirados en Rosalía, buscamos poñer en valor e divulgar o seu legado e obra. É unha figura á que lle debemos moito por todo o que fixo a hora de reivindicar e prestixiar a nosa cultura e lingua. É difícil entender o noso país sen o que supuxo a súa obra e merece todas as homenaxes».

É a través das prendas que Acontravento (acontravento.gal) busca «emocionar». Isto procúrano ao plasmar o poema sobre a emigración «Adiós ríos, adiós fontes» na roupa. «É un poema que esperta moitos sentimentos, sendo moi difícil non emocionarse con el. Cos nosos deseños buscamos transmitir o apego que sentimos polo noso», indica o creador.

Reflexiona Macua que tamén procuran que « a xente se sinta orgullosa da nosa identidade, de ser galega. E non hai ninguén como Rosalía para transmitir iso».

Nesa transmisión, o legado do poema «A xustiza pola man» –no que unha moza se venga dos seus violadores tras o xuíz obviar a súa denuncia de agresión sexual– é máximo. «Este deseño foi un dos primeiros que sacamos como marca. É todo un clásico que a xente aprecia moito, o que é unha mostra da súa actualidade».

Recoñece Daniel Macua que «é un dos meus poemas favoritos de Rosalía, principalmente pola súa mensaxe directa e combativa. A nivel estético, parecíame algo orixinal e novidoso sacar un deseño inspirado directamente nun poema. A maioría dos deseños que atopamos sobre ela son sobre a súa figura, usando a súa cara, pero no momento que o lancei era moi difícil atopar deseños inspirados en poemas concretos da súa obra».

Outra marca con mensaxe que atopou en Rosalía de Castro a súa icona é Pampillo (pampillostore.com). A creativa que a impulsa é Theresa P. Lousame e que ofrece dende láminas, cuncas ou bolsas coa imaxe de Rosalía.

«O deseño de Rosalía fíxeno eu. É unha collage sobre un dos retratos máis coñecidos da súa figura. Elixina como icona porque dende pequenos, se pensamos na cultura galega, un dos primeiros nomes que nos veñen á cabeza é ela. É unha das figuras más destacables e recoñecibles na literatura galega. O meu proxecto parte da premisa da exploración da identidade. Tivo unha traxectoria vinculada á defensa dos intereses de Galicia como pobo, inda que se pode considerar universal», explica Theresa.

Tanto Pampillo como Acontravento están a colaborar. De feito, no Instagram puxeron en marcha unha iniciativa pola que sortean un lote de obxectos de Rosalía. «As dúas firmas temos a motivación de poñer en valor a nosa cultura, defender a nosa identidade e a lingua ademais do compromiso político», engade Lousame.

Neste enlace das súas redes, tamén tivo que ver «o aniversario do nacemento da escritora e da manifestación de Queremos Galego en Santiago hoxe domingo pola emerxencia do idioma».

Por todo o explicado, Theresa recoñece que «no mundo da artesanía é fácil caer nunha oferta repetitiva da imaxe de Rosalía pero penso que hai que ir máis alá do souvenir. Non facemos unha camisola de Rosalía porque é Rosalía e porque vende. Todos temos un valor engadido e cada proxecto achega a súa interpretación. Iso é o que fai que a xente non vexa a Rosalía como un recurso fácil».

Para fuxir do doado, o obradoiro de Areladefe (areladefe.com) leva xa un tempo a plasmar a Rosalía nalgunhas das súas pezas máis vendidas: os pendentes rosalianos, aos que se uniron un colar e un brazalete, a partir da imaxe metamorfoseada pola deseñadora Irene Silva.

Porén, a artesana que realiza as xoias é Fe González, asentada en Oia, moi preto de A Guarda, quen explica: «Xoguei a plasmar a ilustración sobre aluminio sen amosar o debuxo completo de Rosalía senón por partes. Cando os vendo, na tarxetiña, adxunto un pequeno poema de De Castro (eu son libre / libre é o meu corazón)».

Preguntada sobre o risco de que a imaxe de Rosalía acabe baixo o fin maioritario do merchandising, González non cre que «estea a suceder».

Engade que «levar a Rosalía na roupa ou nos accesorios implica moito. Levala nas orellas, nos pendentes, di moito de ti: que che gusta a literatura galega, que che gusta unha muller que na súa época defendeu a nosa lingua, a liberdade e as mulleres». Fe González está convencida de que «se non pensases así non serían capaz de levar a Rosalía nas orellas».

Desde o obradoiro de artesanía Silvereira, con xoias de madeira, Juan Lamas explica o que lles motivou a dedicar unha colección enteira a Rosalía de Castro con pendentes, pulseiras, marcapáxinas e broches: «A figura de Rosalía é importantísima en Galicia. Era unha muller cunha presenza moi peculiar».

No seu caso, apostaron pola mítica foto que trataron para darlle unha tonalidade vintage «como as fotografías sepias, mesmo cun pouco de releve. Démoslle un tratamento dixital para darlle un efecto moi bo», sinala. «Todo tipo de público identifica a súa imaxe dende maiores a nenos», subliña Lamas para engadir que gustarianos «transmitir parte da nosa cultura e dos nosos valores».

Hoxe, con motivo do aniversario de Rosalía, a asociación de veciños de Raíces, a aldea onde Silvereira (silvereira.com) ten o obradoiro, reúnese para tomar o Caldo de Gloria. A marca agasallará aos veciños, ao igual que o ano pasado, cun cariño rosaliano.

En canto ás novas xeracións e a imaxe que lles pode chegar de Rosalía, a creativa Theresa P. Lousame deixa claro que «esta escritora é máis ca un retrato. Hoxe en día podemos dicir que foi unha muller pioneira e hoxe ten moito valor; é un referente do empoderamento. No pasado, non foi valorado como debería».

Recoñece Theresa que non debemos limitar a imaxe e o legado rosaliano á tristura, á delicadeza. «Nas feiras, tenme pasado de escoitar a xente dicir que asocian Rosalía ao triste, ao gris... Hai moito de pensamento feminista na súa obra que cuestiona o amor romántico, que pon en riba da mesa a precariedade, precariedade que segue hoxe polo que a súa obra ten moita vixencia. Un dos poemas que máis me gusta é o de ‘A xustiza pola man’ polo que tamén visibilizou a violencia contra a muller». Para Theresa –que traballa dende Aldea Grande de Lousame, preto de Noia– «hai moitas Rosalías».

Nese novo mundo que aínda temos que descubrir, o autor teatral Roberto Salgueiro vén de descifrar algo que revela na última montaxe do Centro Dramático Galego (CDG) que se estreará a vindeira semana en Portugal e que chegará a Compostela en abril.

Baixo o título de «Rosalía, cartografía de ásperas ortigas», lembran o poema que lle lledicou á súa nai ao morrer. «O proxecto non é unha peza escénica tradicional que busca facer un percorrido biográfico. É un espectáculo postdramático que combina textos orixinais meus e de Rosalía», detalla Salgueiro.

A obra sérvelle para reflexionar «sobre unha perspectiva de Rosalía máis afastada do que tradicionalmente se fai. O que me interesaba era o percorrido íntimo e as contradiccións nas que se movía».

Preguntámoslle sobre estas últimas. «A idea era fuxir do estereotipo que avanza unha figura cunhas ideas moi claras. Mais hai aspectos da súa biografía que, para min, como lector, me din que Rosalía non correspondía ao estereotipo de muller heterosexual, casada e con fillos. Creo que tiña unha vida amorosa moi potente. Hai determinados aspectos da súa sexualidade que non se teñen estudado e mesmo agochado. Hai moitos poemas que se analizan baixo a perspectiva do seu pai presbítero cando eu creo que a perspectiva é outra».

Sinala que ten que ver «coa súa maneira de vivir o sexo. Non sei se lle gustaban as mulleres ou se era lesbiana pero desde logo mantiña algunha relación neste sentido e de moito peso. Non teño a menor dúbida. É un tema do que non se fala. O único autor do que lle teño lido ao respecto é Francisco Rodríguez. Paréceme que fai uns comentarios bastante acertados. No espectáculo non afondamos niso pero serviunos para entender como funciona a contradicción e o remordemento, fundamentais na obra de Rosalía».

