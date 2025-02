Alertan sobre el fraude en un supuesto glucómetro para diabéticos ‘sin pinchazos’

La Federación Española de Diabetes (FEDE) alerta sobre el fraude de un supuesto glucómetro que promete una detección de glucosa en sangre no invasivo, sin pinchazo, y que no cuenta con la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Este dispositivo que ha aparecido recientemente en anuncios online, a pesar de que puede favorecer a un mal control de los niveles de glucosa en sangre, no cuenta con la fiabilidad de los glucómetros tradicionales. Tampoco está avalado por la Sociedad Española de Diabetes (SED) ni por ninguna otra sociedad científica, de la misma forma que no cuentan con el respaldo de Dexcom ni de ningún fabricante, al contrario de lo que se publicita falsamente en el mencionado sitio web. Además, el anuncio suplanta la identidad de una conocida marca de tecnología sanitaria para la salud, sin estar alojado en la web de esta.

Por su parte, las entidades mencionadas en este sitio web han desmentido su relación con el producto. La empresa farmacéutica Dexcom ya ha informado del asunto a su departamento legal, desde donde tomarán las medidas necesarias para aclararlo.

La especialista en Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol Cristina Tejera, autora del libro Afrontar la diatebes, subraya que «a día de hoy los únicos dispositivos que tenemos para medir la glucosa son los glucómetros, que determinan la glucosa capilar en el dedo, y los sensores, que se llevan insertados en la piel y que miden la glucosa a nivel intersticial», expone: «Todos estos dispositivos tienen que tener la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento y cumplen unas normas ISO que son muy exigentes porque estas determinaciones van a servir para que las personas con diabetes hagan ajustes en su tratamiento y, sobre todo, es especialmente relevante que estas mediciones sean exactas para las personas que tienen tratamiento con insulina».

La especialista constata que se está trabajando en sistemas de medición de glucosa no invasiva, pero «a día de hoy no son una realidad, no forman parte de la realidad asistencial y tampoco están aprobados aunque no sean financiados porque no cumplen esta normativa de tener exactitud en cuanto a la medición de glucosa».

«Entiendo que todo lo que sea evitar pinchazos y esas molestias que pueden ser dolorosas y, en cierta medida, estigmatizantes hace que las personas con diabetes compren estos dispositivos, pero son una total estafa. Ante la duda es mejor consultar con un profesional sanitario y solamente usar dispositivos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento que tienen ese distintivo de calidad», insiste.

María José Rego, presidenta de Anedia (Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia), indica que «los relojes que te miden las pulsaciones y supuestamente también el azúcar en sangre no funcionan». En el mercado pueden encontrarse dispositivos de este tipo con precios muy variados, «desde 300 hasta 13 euros», dice Rego. En cuanto a los relojes que registran, no miden, los datos de glucosa, hace una precisión importante, ya que «se trata de relojes que registran los valores del sensor de glucosa, está sincronizado con el móvil y registra las lecturas de dicho sensor, pero no es el propio reloj el que realiza las mediciones. A día de hoy, no hay relojes que midan la glucosa, tampoco anillos ni pulsómetros ni nada por el estilo».

La presidenta de Anedia advierte también de los riesgos de usar este tipo de dispositivos sin fiabilidad ni homologación: «Estamos hablando de una enfermedad grave y puedes tomar decisiones médicas en base a un valor que es falso y eso puede tener consecuencias muy graves».

En Anedia ayudan también a cualquier persona que quiera configurar su reloj para poder «ver lo que está mostrando tu sensor de glucosa». En este sentido, «una pulsera de actividad, desde 30 euros, podría valer».

Por su parte, la Sociedad Española de Diabetes (SED) emitía también una advertencia tras detectar «una página web que menciona un supuesto respaldo de la SED a un medicamento»: «Queremos aclarar que la SED no avala ni recomienda la compra de ningún fármaco. Si encuentras información dudosa, te recomendamos contrastarla siempre con fuentes oficiales», concluyen.